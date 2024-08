ซีเจ มอร์ ปล่อยคอลเลคชั่นล่าสุดของ UNO กับ “The Powerpuff Girls” เปิดให้ช้อปสินค้าลิขสิทธิ์แท้แล้ว ที่ซีเจ มอร์ทุกสาขาทั่วไทย

ควงแขนเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดภายใต้แบรนด์นำคาแรคเตอร์ชื่อดังระดับโลกมาแจกความน่ารักสดใส กับสินค้ากว่า 30 รายการ อาทิ พวงกุญแจอคริลิค กระเป๋าเครื่องสำอาง เสื้อยืด หมอนผ้าห่ม ให้แฟนๆ ของ 3 สาวน้อยมหัศจรรย์ได้สะสมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ซีเจ มอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศไทยและห้ามพลาด! สาวกตัวจริงของ The Powerpuff Girls เตรียมมาพบความน่ารักเขย่าหัวใจของสินค้าลิขสิทธิ์แท้ กับงานเปิดตัวคอลเลคชั่น The Powerpuff Girls ที่ซีเจ มอร์ สาขาสีลม ในวันที่ 15 ส.ค. - 28 ต.ค. 2567ที่มาพร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงาน อาทิ เมื่อซื้อสินค้า UNO ครบ 500 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์ถ่ายรูป Photo Booth ในงานฟรีร่วมเป็นเจ้าของไอเทมสุดคิ้วท์ในคอลเลคชั่น The Powerpuff Girls ได้แล้ววันนี้ที่ ซีเจ มอร์ ทุกสาขา ทั่วประเทศไทย และช่องทางออนไลน์ ได้ที่ Shopee, Lazada และ TikTok Shopและติดตามรายละเอียด และโปรโมชั่นดีๆ จากซีเจ มอร์ ได้ที่ Facebook Fanpage CJ MORE , Instagram CJMORETH , TikTok @CJMORETH , LINE Official Account @CJMORE และ https://www.cjxpress.co.th