สวยประจักษ์ ‘โซดา รัชฎาวัลย์’ คว้ามง! นางงามรักษ์โลก Miss Earth Thailand 2024

จัดจบไปอย่างสวยงามสำหรับเวทีประกวดเมื่อช่วงค่ำคืน (18 สิงหาคม 2567) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยประธานองค์กรฯ และ คุณนฤภร นฤปิติ รองกรรมการองศ์กรมิสเอิร์ธ ซึ่งสาวงามตัวเต็งที่คว้ามงกุฎไปครองได้แก่ MET07ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน วัย 22 ปี ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ2 จากมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ University of Surry (England)สำหรับค่ำคืนแห่งความประทับใจนี้ มีครูพี่ป็อบรับหน้าที่พิธีกร ร่วมด้วย โค้ชโดยเริ่มจากการเปิดโชว์ นำโดย แม่น้อง ดร.สิริกานต์ และ Top5 มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2023 และการเปิดตัวของสาวงามในปีนี้ทั้ง 16 คน มาด้วยโชว์เปิดตัวเพลง ถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อม ขับร้องโดย น้องเจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน จากนั้นก็เป็นการแนะนำกรรมการ และให้ 16 สาวงามซึ่งมาในชุดรีไซเคิลแนะนำตัว จากนั้นการประกาศรางวัลพิเศษ ก่อนจะมาถึงนาทีตื่นเต้นกับการประกาศ 10 สาวงามที่เข้ารอบ และให้ตอบคำถาม Earth Topic โดยเป็นการตอบคำถามเดียวกัน ในหัวข้อ ‘คุณจะทำอะไรเพื่อโลก’ เพื่อฟังทัศนคติของ 10 สาวงาม ภายใน 30 วินาที จากนั้นโชว์เปิดตัวด้วยชุดราตรี ของ 10 คนสุดท้าย มาพร้อมกับน้องเจ้าขุน จักรภัทร ในเพลง จีบก่อนได้ไหม และวินาทีสุดระทึก เมื่อพิธีกรประกาศ 5 สาวงามที่เข้ารอบ และตอบคำถามอีกครั้ง เพื่อเฟ้นสาวงามที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และวินาทีบีบหัวใจเมื่อพิธีกรประกาศชื่อสาวงามที่คว้ามงกุฎ Miss Earth Thailand 2024 ได้แก่ MET07 น้องโซดา รัชฎาวัลย์ ฟาวเลอร์โดยเธอจะได้รับมงกุฎแห่งเอิร์ธ มูลค่า 10 ล้านบาท เงินรางวัล และสายสะพาย รวมไปถึงรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด Miss Earth 2024 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยเธอเปิดใจถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า ‘วันนี้แฮปปี้มากที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้โซดา วินาทีที่ประกาศตื่นเต้นมาก เพราะเป็นเวทีแรกของโซดา พูดไม่ถูก ช่วงที่จับมือ มองตากันกับยูก็รู้ว่าเป็นกำลังใจให้ และพูดว่า Good Luck ไม่ได้คิดอะไร และไม่ได้มีความคิดว่าตัวเองจะมงมาตั้งแต่แรก แต่ที่ผ่านมา โซดาทำกิจกรรมต่างๆ ทุ่มเทเต็มร้อยกับทุกสิ่งที่ทำ แล้วผลที่ออกมามันทำให้เราแฮปปี้มาก มั่นใจการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประกวด Miss Earth ที่ฟิลิปปินส์ มง1 ต้องมาค่ะ’ทางด้าน ดร.น้อง สิริกานต์ ได้กล่าวชื่นชม พร้อมต้อนรับสาวงามสู่บ้าน ‘สมมงทุกคน และยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้าน Miss Earth Thailand ซึ่งจากนี้ เรายังคงเดินทางปฏิบัติ ภารกิจ และพันธกิจ เพื่อโลกต่อไป ขอให้ลูกๆ เป็นที่รักของทุกๆ คน สำหรับการ โรด ทู ทำไมสายสะพายไทยแลนด์เป็นสายแข็ง เป็นเพราะพี่ๆ นักข่าว รวมถึงเพจนางงาม และผู้ชมทางบ้านที่ให้การสนับสนุน และจากนี้ต่อไป เรามีเวลาเตรียมตัวประมาณ 2 เดือนกว่า ที่จะต้องส่งตัวแทนที่พร้อมที่สุด ดีที่สุดในเวลานี้สู่การร่วมประกวดมงใหญ่ Miss Earth ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเรายังไม่เคยได้รับตลอดระยะเวลา 25 ปีของการประกวดที่ผ่านมา และทุกครั้งที่เราไปประกวด Miss Earth เราเป็นหนึ่งใน 95 ประเทศ ที่คว้ามงกุฎไฟ มาถึง 2 มง แบบปีเว้นปี แต่ความต้องการสูงสุดคือ เราต้องการส่งพลังให้ น้องโซดา ในการคว้ามงใหญ่มาครอง ขอให้เป็นปีที่ดี เป็นปีที่ถึงเวลาที่จะได้มงใหญ่สักทีค่ะ’สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Land ได้แก่ MET08 ยู นันทิชา การ์เซียรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Fire ได้แก่ MET05 เฟิร์น กาญจน์ชนก พุทธรักชาติรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Water ได้แก่ MET15 อิ๊งค์ จิดาภา เจริญพงษ์รางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Air ได้แก่ MET01 ฟิล์ม วรรณฑิรา พรหมประพันธ์ได้รับมงกฎประจำตำแหน่ง มูลค่า 2,0000,0000 บาท ระยะเวลา 1 ปี (มงกฎเวียน)รายชื่อคณะกรรมการอันทรงเกียรติ ได้แก่ ดร.น้อง สิริกานต์ อ้นสนกราน , ม.ล.ปุณยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา, คุณศิรินภา สว่างล้ำ วิทยฐานกรณ์ ,คุณอรัญญา นามวงศ์, คุณคอร่า เบียลท์ , Đỗ Thị Lan Anh Miss Earth Water 2023 Vietnam , ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา, คุณเต๋า ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ , คุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี, คุณอ้น สราวุธ พุทธาร มาตรทอง, หญิงแย้ ดร.นนทพร ธีระวัฒนสุข, คุณหมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห, ดีเจพีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร, คุณแมน วทัญญู มุ่งหมาย ,คุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ , และคุณสุดจิตร์ สุดจิตต์ ร่วมด้วยแขกพิเศษ คุณสุมณี คุณะเกษม ,คุณปลา เพียงฤทัย , คุณหนุ่ม เข็มเพชร , คุณอรศรี บาเล็นซิเอก้า ฮอนโนลด์ ,คุณอีฟ พุทธิดา ,คุณออน สมฤทัย ฯสามารถติดถตามความเคลื่อนไหว หรือสนใจ สนับสนุน สอบถามได้ที่ 081-6555849 081-8899988 หรือ FB Miss Earth Thailand https://www.facebook.com/missearth.th