"โคร่า เบียลท์" คว้ามงฯ Miss Earth Thailand 2023 รับเงินรางวัล 10 ล้านบาท!

ตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวดรอบ FINAL จัดที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ ซึ่งผู้ที่ครองตำแหน่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10 ล้านบาท และรับหน้าที่ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยชิงมงกุฎเกียรติยศระดับโลกบนเวที มิสเอิร์ธ 2023 (MISS EARTH 2023) ที่ประเทศเวียดนามทางด้าน แม่น้อง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์ มุ่งมั่น จัดเต็ม อย่างแตกต่าง ทั้งในเรื่องของการพาสาวงาม ไปเก็บตัวประเทศเวียดนาม ในรูปแบบศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพื่อสานต่อแนวคิด Mission for the Earth โดยแม่น้องกล่าวว่า "เรามุ่งมั่น ตั้งใจ เฟ้นหาสาวงามที่จะเป็นตัวแทนประเทศไปไทยไปคว้ามงกุฎ MISS EARTH ให้สำเร็จ สิ่งสำคัญไปกว่าคือ การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับจุลภาคที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา จนมุ่งไปถึงระดับสังคม ระดับประเทศ และระดับโลก มีหลายคนถามว่าทำไมการเก็บตัวของมิสเอิร์ธต้องเดินทางไปต่างประเทศ นั่นเป็นเพราะ อยากเพิ่มเอนเนอร์จี้ และทำให้เขามีความมั่นใจในทุกย่างก้าว การออกมาสู่โลกกว้าง มันคือการส่งพลังให้เขา เพราะในวันข้างหน้า พวกเขาเหล่านี้คือ พลังที่จะขับเคลื่อนให้โลกเราน่าอยู่ค่ะ"สำหรับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติในวันตัดสินดังกล่าว ได้แก่ คุณโก้ ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา , คุณเต๋า ทีวีพูล ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ , คุณหมอหญิง ดร.บัณลักข ถิรมงคล Dr.Tallsters , คุณหมอสอง นพ.นพรัตน์ รัตนวราห Nopparat Cosmetic Clinic , คุณอมร มีมะโน ผู้ก่อตั้งบริษัทในเครือ AJ GROUP , คุณเชาวรินทร์ เกษมสุข เจ้าของร้านตำ20 , คุณเยาวเรศ ชินวัตร อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ คนที่20 , ดร.สุนิล พล บริษัทดร.สุนิล เดนทัล , คุณณัชชา กิจจริยาภูมิ รองประธานบริหารโรงพยาบาลวิภาวดี , คุณเทวินทร์ เรศานนท์ , คุณสปาย ชวันภัสร์ คงนิ่ม Miss Earth Thailand 2022 และ คุณน้ำเพช ฎีญาร์ภา กฤษณสุวรรณ Miss Earth Thailand 2019 และ 2020 โดยมี ใบตอง จรีรัตน์ เพชรโสม Miss Earth Thailand 2021 และ อรรณพ กิตติกุล รับหน้าที่พิธีกรดำเนินงาน ซึ่งผู้ที่สามารถคว้ามงฯ Miss Earth Thailand 2023 ได้แก่จะได้ครอบครองมงกุฎแห่งเกียรติยศประจำตำแหน่ง มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี (มงกุฎเวียน) ของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า 500,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Land ได้แก่ แนน ปิยะมล มินยงรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Water ได้แก่ ออมสิน วรินทร ภูผาดแร่รางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Air ได้แก่ บิว กานต์ชนก สารถีรางวัลรองชนะเลิศ Miss Earth Thailand of Fire ได้แก่ พิ้งค์ ชวัลลักษณ์ หมุดเหล็บได้รับมงกุฎประจำตำแหน่ง มูลค่า 2,000,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี (มงกุฎเวียน) ของรางวัลรวมเงินสดมูลค่า 100,000 บาทมิสเอิร์ธ ไทยแลนด์ Miss Earth Thailand 2023 ปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก Siri Thai Gems , Intercontinental Bangkok , Wisdom Club , DNA Imagine , PC ประชาชื่น , โรงพยาบาลวิภาวดี , N-Siri Hotel , PPTVHD 36 , Vietjet Air , Signature Club , Century Watch , Sirie Perfume , Training MC , Se Life อาคเนย์ประกันชีวิต , AJ EV Bike , ตำ 20, Dr.Tallsters , Grand Yacht , Evergrow Wellness , Ocean Marina , รักนะจุ๊บจุ๊บ , นพรัตน์ Cosmetic Clinic , ชาโต้ เดอ ลา พอร์ซเลน , U Star , Aree , Princess Wellness Center , Dr.Sunil International DentalCenter , เนรมิตรหนัง ฟิล์ม และ Nopparat Cosmetic Clinicแฟนนางงามสามารถติดตามการประกวดรอบ Final และติดตามความเคลื่อนไหว มิสเอิร์ธไทยแลนด์ 2023 ได้ทางเพจ Facebook Miss Earth Thailand รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของกองประกวดฯ ได้แก่ Instagram, YouTube และ TikTokPhotos by: Ianotography (Ian Dang)