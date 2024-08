เปิดเวทีพร้อมจัดงาน “Miss Wellness World Thailand 2025” ชวนสาวงามคว้ามงฯ เดินหน้าภารกิจสำคัญร่วมผลักดันประเทศไทย เป็นเมืองหลวงสุขสภาพโลก

เปิดเวทีประกาศความพร้อมและเริ่มต้นจัดงานใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับเวทีการประกวดที่ค้นหานางงามที่มีคุณสมบัติมากกว่าความสวย โดยผู้ประกวดจะต้องมีเพียบพร้อมในสุขสภาพที่ดี เพื่อการต่อยอดในภารกิจสำคัญกับการขับเคลื่อนแนวคิดในการใช้ชีวิตให้สุขภาพดีมีความสุขพร้อมมีส่วนร่วมในการเผยแพร่สุขสภาพ (Wellness) ให้เห็นเป็นรูปธรรม ในงานแถลงข่าวการประกวด “Miss Wellness World Thailand 2025” เพื่อเฟ้นหานางงามสุขสภาพโลกแห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 2 อย่างเป็นทางการ โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการเป็นฑูตร่วมปักหมุดผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองหลวงสุขสภาพโลก ณ เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพ (ปาร์คนายเลิศ) เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานผู้ก่อตั้ง Miss Wellness World และผู้จัดงาน นำโดย คุณดาวเรือง แซ่กอ ผู้อำนวยการกองประกวด คณะผู้จัดงาน อาทิ คุณพิราวรรณ ปัสยามาตร ผู้จัดการกองประกวด, ผศ.นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ กรรมการแพทยสภา, ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำประกอบการ Wellness เพื่อนการสร้างชาติ (นสช.Wellness) สถาบันการสร้างชาติ, Mr.Ron Tamir ผู้บริหารตลาดเดอะบิ๊กมาร์เก็ต จอมเทียน จ.ชลบุรี, คุณภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, คุณศศินา วิมุตตานนท์ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 และ คุณสุวิทย์ วิมุตตานนท์ เจ้าของบริษัท เวิลด์ คลาส ไลฟ์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ร่วมยืนยันความพร้อมในการจัดงานอย่างเต็มกำลัง ซึ่งเวที Miss Wellness World Thailand มีจุดมุ่งหมายในการคัดเลือกหญิงไทย อายุ 18-32 ปีที่เพียบพร้อมทั้งในด้านรูปลักษณ์ ทัศนคติ และการดำรงชีวิตที่เน้นสุขภาวะ เพื่อมอบโอกาสให้นางงามได้เข้ารับการฝึกอบรมในด้าน Wellness และนำศักยภาพของตนมาใช้สร้างพลังบวก เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งในด้านกายและจิตใจ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะช่วยให้การผลักดันประเทศไทยสู่เมืองหลวงสุขสภาพโลกให้เป็นจริง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงสุดประทับใจ Thailand The Wellness Destination of Vibrant Living Elegance in Wellness : A Health-Focused Showcase ที่แสดงให้เห็นจุดแกร่งของประเทศไทย ในการเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมที่บ่มเพาะ Wellness ผ่านการดำเนินชีวิตที่สมดุล ทั้งกาย ใจ จิตวิญญาณ และการสัมผัสความงดงามของวัฒนธรรม เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นสุขสภาพที่แท้จริง โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักแสดงและเซเลบริตี้มาร่วมภายในงานมากมาย อาทิ เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์, อาย-กัญญาลักษณ์ หนูแก้ว (รองอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand 2022), ซาร่า คาซิงกินี, โดม เพชรธำรงชัย, เฟรม ฤทธิ์ชานนท์, นะโม เลอบิเย, ลอนดอล ณดล, ราฟฟี่ เพนเจอร์ ฯลฯสำหรับการประกวด “Miss Wellness World Thailand 2025” จะเปิดรับสมัครหญิงไทยสาวโสด อายุ 18-32 ปี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 พร้อมการประกาศรายชื่อและประกวดในรอบต่าง ๆ จนเหลือ 30 คนสุดท้าย เพื่อร่วมเก็บตัวและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวม 12 กิจกรรม และร่วมการแข่งขันในรอบ Preliminary และรอบตัดสิน (Final) Miss Wellness World Thailand 2025 ที่จะมีการจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2568 โดยผู้ได้รับตำแหน่ง “Miss Wellness World Thailand 2025” จะได้รับมงกุฏเพชร สายสะพาย เงินรางวัลสดมูลค่า 300,000 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมภารกิจการเป็นตัวแทนเข้าประกวด Miss Wellness World ต่อไป สาวสวยที่มั่นใจร่วมสมัครการประกวดได้ที่ Facebook : Miss Wellness World Thailand, Line@MissWellnessTH#misswellnessworldthailand2025 #นางงามสุขสภาพ#ผู้นำและความงานด้านwellness #wellness #คุณดาวเรืองแช่กอ#ledership#LeadershipofBeautywithWellness