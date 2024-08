MOUAWAD ร่วมยินดี กับ "โอปอล สุชาตา" Miss Universe Thailand 2024

พร้อมด้วยรุ่นพี่ อาทิ แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022, แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023 และ Miss Universe Thailand 2023, นลิน ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร Miss Intercontinental 2023 และ รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2023, มิน วรวลัญช์ พุฒกลาง Miss Planet International 2023 และรองอันดับ 3 Miss Universe Thailand 2023 รวมถึงผู้ชนะในโครงการ Voice for Change ภายในงานดังกล่าวคลาคล่ำไปด้วยแขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการอีกหนึ่งไฮไลต์ของงาน คือการเปิดตัวเครื่องประดับ Wings of Wonder ซึ่งเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุด ที่ถ่ายทอดผลงานอันประณีต บรรจงรังสรรค์ด้วยจิตวิญญาณแห่ง MOUAWAD อันสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติภายในงานยังได้ดื่มด่ำไปกับการแสดงมายากลจาก Patrick Kun นักมายากลชื่อดัง ที่มาเพิ่มสีสันแห่งเวทมนต์ ให้ค่ำคืนสุดพิเศษ น่าจดจำไปมากยิ่งขึ้น ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงแบบเครื่องประดับ Collections และ High Jewelry จาก MOUAWAD นำทีมโดย Miss Universe Thailand 2023 และ 2024 และสาวงามผู้ครองตำแหน่งรอง Miss Universe Thailand ทั้ง 4 อันดับและความสำเร็จของงานนี้สะท้อนผ่านบรรยากาศอันหรูหราน่าประทับใจ แทนคำขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่ MOUAWAD อยากมอบให้เพื่อเป็นของขวัญล้ำค่าแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำในค่ำคืนอันมหัศจรรย์นี้ไปด้วยกันMOUAWAD MOUAWAD แบรนด์เครื่องประดับหรูที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านหัตถศิลป์ที่โดดเด่นงดงาม เหนือกาลเวลา ด้วยประสบการณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่าศตวรรษ ได้รับการยอมรับทั้งจากราชวงศ์ ผู้มีชื่อเสียง และผู้คร่ำหวอดในวงการเครื่องประดับระดับโลก ด้วยความพยายามและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารทั้งห้ารุ่น นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น ในเลบานอนในปี พ.ศ. 2433 โดยปัจจุบันมี Fred Mouawad ทายาทรุ่นที่ 4 รับหน้าที่บริหารร่วมกับ Alain และ Pascal Mouawad พี่น้องร่วมตระกูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิปได้ที่ www.mouawad.com