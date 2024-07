“ดร.พิมพ์ขวัญ” สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024

จบไปแล้วกับการประกวดที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยงานนี้คว้า 3 รางวัล บนเวทีการประกวด อย่าง รองอันดับ 5 Miss Universe Thailand 2024 , รางวัล Superior Commerce Award และรางวัล Voice for Change Award by Mouawadดร.พิมพ์ พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้คว้ารางวัลบนเวทีการประกวดในครั้งนี้ว่า… รู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล ซึ่งเวที มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งการก้าวข้ามขีดจำกัดของพิมพ์ มีความสำคัญกับพิมพ์อย่างมาก ทำให้ได้รู้ถึงคุณค่าของชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้น ว่าคนหนึ่งคนสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่สามารถทำเพื่อผู้อื่นได้อีกมากมายไม่จำกัด โดยแรงบันดาลใจของพิมพ์มาจากสิ่งเล็กๆ ความสุข และรอยยิ้มเล็ก ๆ ของคนทุกคน เมื่อพิมพ์ได้มีโอกาสดื่มด่ำกับช่วงเวลาความสุขเล็กๆที่ใครหลายๆคน อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เจอทุกๆวันอยู่แล้ว แต่กลับกัน สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ของพิมพ์มากจริง ๆโดย หลังจบการประกวด “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024” แล้ว ดร.พิมพ์ ยังได้บอกว่า จะเป็นกระบอกเสียง และเป็นหนึ่งใน Jigsaw ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผู้คนและสังคมรอบข้าง รวมถึงการก้าวเข้ามาในการประกวดครั้งนี้ เปรียบเสมือนพิมพ์ได้เปิดประตูเข้ามาสู่โลกใบใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง ที่พิมพ์เองก็จะต้องใช้ทักษะที่พิมพ์สั่งสมมาในตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาของพิมพ์ เพื่อที่จะก้าวผ่านความท้าทายของจักรวาลได้อย่างงดงามที่สุด สิ่งนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวพิมพ์ ทำให้พิมพ์สามารถเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ โดยเฉพาะเป้าหมายในอนาคตในการช่วยเหลือผู้อื่นผ่านมูลนิธิฯต่อไปดร.พิมพ์ขวัญ กล่าว "การที่พิมพ์เข้ามาประกวดในเวที Miss Universe Thailand ปี 2024 นี้ ทุกคนที่เข้ามาประกวดล้วนต้องการชนะต้องการครอบครองมงกุฎทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ เพราะมีเพียงหนึ่งเดียวจะได้ครอบครองมงกุฎ แต่สิ่งที่คุณต้องการมากไปกว่านั้น พิมพ์เกิดมาในครอบครัวของนักสู้ พี่มีครอบครัวของพิมพ์เป็นต้นแบบ เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และหนึ่งใจนักสู่ ผลักดันปลูกฝังลูกหลานจนเติบใหญ่ประสบความสำเร็จ ถึงพิมพ์จะอายุมากที่สุดในกองประกวดครั้งนี้ มาแข่งกับรุ่นน้องอายุคราวลูก แต่พิมพ์ก็ยืนหยัดสู้ให้ถึงที่สุด ถึงแม้จะไม่ได้ครอบครองมงกุฎ แต่ก็ถือว่าได้สู้อย่างสุดความสามารถ จนได้ 3 รางวัลมาครองด้วยแรงบันดาลใจจากคุณปู่คุณย่า และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้แม่ๆ หลายๆคน อาจจะเหนื่อยล้า และหมดไฟในชีวิต รวมถึงขาดแรงบันดาลใจ ให้ลุกขึ้นมาดูแลตัวเอง และพัฒนาตัวเองในดูดีทั้งภายในและภายนอกในแบบของตัวคุณเอง ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร หรือ จะมีสถานะอย่างไร อาจจะไม่จำเป็นก็ต้องเป็นการประกวดในเวทีการประกวดเท่านั้น แต่อาจจะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เป็นเป้าหมายของคุณในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและความสุข ได้กลับมามีเอนเนอร์จี้มีแพชชั่น พิมพ์เชื่อว่า ทุกคนมีความฝันได้และต้องกล้าที่จะทําความฝันนั้น ต่อให้จะล้มสักกี่รอบแต่ แค่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ไม่หยุดฝัน แค่นั้น ความ สำเร็จยังไงก็มาหาคุณ สําหรับพิมพ์ ความสำเร็จของคนรอบตัวที่พิมพ์นับถือมาเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่ทำให้พิมพ์พัฒนาตัวเองแบบไม่มีขีดจำกัดและจะไม่มีวันละทิ้งความฝันของตัวเองอย่างแน่นอน"ดร. พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล หรือ ดร.พิมพ์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งศูนย์ Vital Glow Skin & Aesthetic Centre และ The Prime Medical Center ซึ่งให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย อาทิ การปลูกผมดูแลเส้นผม ผิวหนัง รูปร่างและความงาม สุขภาพองค์รวม รวมถึงศัลยกรรมพลาสติก รวมถึงร่วมก่อตั้งมูลนิธินวมินทร์รวมใจเพื่อสนับสนุนผู้ที่ขาดปัจจัยและมีความต้องการการช่วยเหลือ โดยเฉพาะที่ผ่านมาในช่วงการระบาดของ Covid-19 ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ลำบากไปกว่า 10,000 คน (ปัจจุบันมูลนิธิยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้คนต่อ ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ สตรี รวมถึงเด็ก เริ่มแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ)ดร.พิมพ์ขวัญกล่าว “จากนี้เป้าหมายต่อไปของพิมพ์ คือ เรียนแพทย์ให้จบเพื่อเป็นแพทย์เต็มตัว ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ปี 3 แล้ว และจะทำตามฝันที่จะช่วยเหลือผู้คน ตรวจรักษาคนไข้ที่ด้อยโอกาสแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามเจตนารมณ์ของพิมพ์และมูลนิธินวมินทร์รวมใจที่พิมพ์ก่อตั้ง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะ"นอกจากนี้ ดร.พิมพ์ขวัญยังเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของทาง The Prime Medical Center ภายใต้ชื่อ ไพร์มไนน์ (PRIME9) ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคนในครอบครัว โดยเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคุณแม่และเด็กด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ตัวแรก คือ Prime9 Fishoil Softgel เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมองและระบบประสาท และ Prime9 Calcium Cocoa เสริมสร้างพัฒนาการด้านกระดูก ฟัน และร่างกาย ด้วยโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณพ่อคุณแม่ไว้วางใจฝากครรภ์และคลอดลูกเยอะมากๆอย่างยาวนานเยอะจนกระทั้งหมอสูติฯของโรงพยาบาลเป็นขวัญใจชาวตลาดมีนบุรีเลยก็ว่าได้ เด็กทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลฯ เมื่อ 20 30 ปีก่อน วันนี้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ และพากันมาคลอดลูกกับหมอคนเดิม จนเป็น คุณตาหมอ คุณปู่หมอ ซึ่งทำให้เราเองเปรียบเสมือนชุมชนพ่อแม่ลูกแห่งหนึ่งก็ว่าได้ และตัวพิมพ์เองก็เช่นกัน ที่หลังจากมีน้องเอริ ซึ่งตอนนี้ก็ 3 ขวบแล้วค่ะ ยิ่งเข้าใจและอินกับเรื่องนี้เอามากๆ และก็ได้ศึกษาหาความรู้ ข้อมูลต่างๆรอบตัวรวมถึงนำความรู้เหล่านี้จากตัวพิมพ์เอง รวมถึงคุณหมอๆที่โรงพยาบาลมาแชร์ให้กับพ่อแม่มือใหม่ด้วยค่ะ และอีกผลิตภัณฑ์ คือ Prime9 Anti-Hair Loss Tonic ที่ช่วยดูแลปัญหาด้านผมร่วง ผมบางให้กับคุณผู้ชายและผู้หญิงที่มีปัญหาผม และเพิ่งเปิดในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภายใต้การดูแลของโรงพยายาลนวมินทร์ 1 ที่รับดูแลรักษาผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น ดร.พิมพ์ขวัญยังกล่าวเพิ่ม "นอกจากผลิตภัณฑ์ 3 ตัวนี้ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้ว ยังมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์อีกหลายตัว ที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัว"ท้ายนี้ ดร.พิมพ์ขวัญ เผยข่าวดี กำลังจะเปิดตัวศูนย์ Wellness Center ย่านพระราม 9 ที่เป็นโปรเจคร่วมทุนกันกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ที่กำลังจะเปิดในช่วงปลายปี 2567 นี้ โดยเน้นจับกลุ่มลูกค้าคนไข้ที่มีกำลังซื้อสูงและลูกค้าต่างชาติ และฝากติดตามช่องของ ดร.พิมพ์ขวัญ เกี่ยวกับแม่และเด็กด้วยค่ะ ด้วยเป็นคนที่คลั่งไคล้กับการที่มีน้องเอริมากจึงปลุกปั้นตัวเองเป็นอินฟลูสายแม่และเด็ก พร้อม คว้ารางวัลการันตีทั้งจาก Amarin Baby & Kids และ The Asian Parent รวมถึงเป็น Ambassador ให้ The Asian Parent โดยเนื้อหาของเพจจะพูดถึงการเลี้ยงลูก เทคนิคการเลี้ยงลูก การดูแลตัวเองของคุณแม่ และตัวคุณพ่อ และการรับมือจากคนในครอบครัว เพื่อสร้างเสริมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว รวมถึงร่วมกันเลี้ยงลูกน้อยภายใต้พื้นฐานพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิดตใจที่ถูกต้อง ไม่กดดันสามารถติดตาม ดร. พิมพ์ MUT Phetchabun 2024 ได้ที่เฟสบุ๊ก Pimkhwan Pimmie Bunjitpimol ( www.facebook.com/pimkhwan.bunjitpimo l)เฟสบุ๊ก แฟนเพจ Dr.Pimkhwan แม่พิมพ์ แม่มือใหม่ (www.facebook.com/dr.pimkhwan)และแม่พิมพ์ชวนคุยเรื่องลูก by ดร.พิมพ์ขวัญ (www.facebook.com/MommyPimkhwan)อินสตาแกรม dr.pimkhwan ( https://www.instagram.com/dr.pimkhwan Youtube dr.pimkhwan ( www.youtube.com/@drPIMKHWAN และ TikTok @dr.pim_b ( https://www.tiktok.com/@dr.pim_b สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-518-1818 ต่อ 999