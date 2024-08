“ดีเจบุ๊คโกะ” ชวนเที่ยวงาน “VIJITR 5 ภาค @ประจวบคีรีขันธ์” 17-25 ส.ค. นี้ กับ 15 จุดการแสดงปรากฏการณ์แสง สี ยามค่ำคืนเหนือจินตนาการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เตรียมสร้างปรากฏการณ์ในวันที่ 17-25 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. ณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณสถานีรถไฟหัวหิน 112 ปี (เก่า), สถานีรถไฟหัวหิน (ใหม่), สวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร และห้าง Gold Mall (สี่แยกหัวหิน) โดยมีการแต่งแต้มสีสันยามค่ำคืนของเมืองหัวหิน ด้วยเทคนิคแสง เสียง เทคนิคสมัยใหม่ ผสานกับ Projection Mapping การประดับ ตกแต่งไฟ การแสดง Lighting สุดทันสมัย ภายใต้คอนเซปต์ “หัวหิน เสน่ห์วันวาน TIMELESS LIGHT CHARM” ชวนหวนคิดถึงบรรยากาศของวันวานและกลิ่นอายมนต์เสน่ห์อันเหนือจินตนาการบอกเล่าความงดงามเหนือกาลเวลาของเมืองหัวหิน ข้ามห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในมุมของวิถีชีวิต ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ผ่าน 15 จุดการแสดงโดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็น 1 ใน 5 พื้นที่อัตลักษณ์ภายใต้โครงการ “VIJITR 5 ภาค” ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ นำสู่การเดินทางท่องเที่ยวจริงในพื้นที่ ซึ่งได้จัดประเดิมรอบสื่อมวลชนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยดีเจมากความสามารถอย่าง “ดีเจ บุ๊คโกะ ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล” ได้รับเกียรติร่วมเป็นพิธีกรในรอบสื่อมวลชนในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งสร้างแลนด์มาร์กทางการท่องเที่ยวให้กับจังหวัด อันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจแก่ชุมชน และผู้ประกอบการ สร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนสู่ฐานราก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยว ให้แก่นักท่องเที่ยวในอีกมิติหนึ่งแลนด์มาร์ก ขุมทรัพย์หัวจักรแห่งแสง หัวรถจักรไอน้ำโบราณอายุ 100 ปี ที่ใช้งานสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จุดไฮไลท์ที่สะท้อนมนต์เสน่ห์ไร้กาลเวลาของหัวหิน หัวจักรราง ณ วันวานที่โลดแล่นมาทุกช่วงอายุของผู้คน1. สถานีหัวหินเสน่ห์วันวาน จัดแสดงแสง สี อาคารไม้สไตล์วิกตอเรียนภายใต้หลังคาทรงปั้นหยาที่สะท้อนแสงแห่งความฝัน ย้อนเสน่ห์แห่งวันวาน สวยงามด้วยไม้ฉลุ อบอุ่นหัวใจด้วยกลิ่นอายแห่งอดีตที่รุ่งเรือง2. หัวจักรรางแห่งแสงรันเวย์ จัดประดับตกแต่งไฟ หัวจักรรางที่เคยโลดแล่นในยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ตั้งไว้เป็นที่ระลึก ณ สถานีรถไฟหัวหิน ประดับประดาไฟให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพื่อรำลึกประวัติศาสตร์3. ขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติ จัดประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสันด้วยเทคนิค “Light Down Tree” กับแสงไฟหลากสีสันให้กับขุมทรัพย์แห่งธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ที่แผ่รากและให้ร่มเงาอยู่คู่ชาวหัวหินมาอย่างยาวนานที่ใช้แสงจากต้นไม้ส่องลงยังพื้นให้ผู้คนรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ โปร่งสบายและมีชีวิตชีวา4. หอแห่งกาลเวลา ณ รางรถไฟเก่า จัดประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสัน ให้กับตัวแทนแห่งคมนาคมเมื่อครั้งอดีตกาล ประตูสู่สายใต้ แสงสีนวลแห่งดีไซน์สไตล์วิคตอเรียนที่สื่อถึงตัวแทนแห่งชีวิตของชาวเมืองในยุควันวานชานชาลาแห่งความทรงจำที่ยึดโยงผู้คนในทุกยุคสมัย5. พลับพลาสนามจันทร์ทอแสง จัดประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสัน Light up ของศูนย์รวมดวงใจชาวไทยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) แสงเรืองรองดั่งน้ำพระทัย ณ พลับพลาสนามจันทร์ทอแสง แห่งนี้6. พักแสงวันวาน จัดประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสันให้กับเก้าอี้ทอแสงวันวานประกายฝันในสวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร ที่สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสถานที่แห่งตำนานของแชมป์มวยโลกคนแรกของประเทศไทย ด้วยแสงสีสันที่สร้างแรงบันดาลใจราวกับอยู่ในความฝัน7. เกษตรแห่งแสงเมืองเก่า จัดประดับตกแต่งไฟ สร้างสีสันของเฉดสีแห่งเกษตรกรรมให้ความรู้สึกเหมือนฤดูเก็บเกี่ยวกลับมาอีกครั้ง ณ ดินแดนแห่งความสมบูรณ์ ณ ​จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แสงที่พลิ้วไหวทำให้รู้สึกราวกับพืชพรรณได้เติบโตและหล่อเลี้ยงชีวิต8. โถงนภาม่านแสง สุนทรีย์แห่งดาราศาสตร์จุดเรียนรู้ท้องฟ้า ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ถูกก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) โดยทันทีที่ก้าวเข้ามาบริเวณโถงนี้ จะรู้สึกราวกับยืนอยู่กลางฟ้ากว้างสัมผัสเส้นแสงแห่งประกายดาวในราตรีกาล9. เสียงแสงแห่งกาลเวลา จัดประดับตกแต่งไฟ ด้วยการดีไซน์เทคนิคดนตรีและศิลปะแห่งแสงมาผสมผสานกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับท่วงทำนองเพลงแจ๊ส คล้ายองค์ประกอบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ที่หลากหลายแต่เติมเต็มชีวิตผู้คนได้อย่างอัศจรรย์10. คลังแสงแห่งความรู้ (หอสมุดรถไฟชุบชีวิต) จัดประดับตกแต่งไฟ ด้วยเทคนิค LED Neo Light ให้กับหอสมุดรถไฟที่ทำมาจากรถไฟอายุกว่า 50 ปี ที่อยู่คู่เมืองหัวหิน การชุบชีวิตรถไฟด้วยแสงไฟหลากหลายสี ระยิบระยับสะท้อนถึงพลังแห่งการเรียนรู้และใช้ชีวิตต่อไป11. สถานีใต้น้ำ (สถานีรถไฟใหม่) จัดประดับตกแต่งไฟ สถานีรถไฟใหม่ที่นำมาตกแต่งในธีมใต้น้ำเน้นย้ำความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีชายทะเลสวยงามมากมาย12. ประกายหมัดสังเวียนแสง จัดประดับตกแต่งไฟ ด้วยองศาของแสงไฟที่กว้างขวาง ชวนให้ความรู้สึกฮึกเหิม รำลึกถึงวีรบุรุษชาวหัวหิน “โผน กิ่งเพชร” แชมป์มวยโลกคนแรกของประเทศไทย ด้วยลำแสงที่โฉบเฉี่ยวดั่งหมัดนักมวยที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว13.ลานสุขแห่งแสง จัดประดับตกแต่งไฟ ลานกว้างที่ส่องแสงให้หัวใจเปี่ยมสุข ด้วยเทคนิคการจัดแสงที่สะท้อนอารมณ์ของเมืองหัวหินอย่างครบถ้วน ณ ลานโผน กิ่งเพชร ที่ก่อสร้างเพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษนักมวย ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 253714. เกลียวคลื่นแห่งสีสัน จัดประดับตกแต่งไฟ ให้กับเส้นโค้งและแสงหลากสีฉายออกมาแบบ 3 มิติ เหมือนสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตชาวเมือง ปลุกความสนุกสนานและความสุข แต้มรอยยิ้มให้หัวใจไปพร้อมๆ กัน ณ หลังสวนสาธารณะโผน กิ่งเพชร15. ประติมากรรมหัวหินเสน่ห์วันวาน จัดประดับตกแต่ง สร้างแสงสีสัน ณ บริเวณห้าง Gold Mall โดยจำลองวิถีชีวิตแห่งชาวเมืองหัวหินด้วยเทคนิคการเล่นแสงทำให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับอารยธรรมและบรรยากาศเมืองเก่าโดยในวันที่ 17-25 สิงหาคม 2567 มีการแสดงไฮไลต์พิเศษ ด้วยสื่อผสมที่ทันสมัยที่มีความพิเศษตระการตาถ่ายทอดเรื่องราวหัวหินเสน่ห์วันวานกับ 3 จุดการแสดง ได้แก่- หัวจักรรางแห่งแสงรันเวย์- คลังแสงแห่งความรู้- แลนด์มาร์ก ขุมทรัพย์หัวจักรแห่งแสงนอกจากนี้ ในวันที่ 17-18 และ 23-25 สิงหาคม 2567 มีการแสดงรอบพิเศษ ด้วยการผสมผสานระบบเทคนิคพิเศษ Light & Sound ประกอบการแสดงที่ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของวันวานด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านยุคสมัยที่น่าจดจำของหัวหินในอดีตจนถึงปัจุบันกับ 2 จุดการแสดง ได้แก่- แลนด์มาร์ก ขุมทรัพย์หัวจักรแห่งแสง จัดแสดงรอบพิเศษ เวลา 19.00 น.- ประกายหมัดสังเวียนแสง จัดแสดงรอบพิเศษ เวลา 20.00 น.​โดย ดีเจบุ๊คโกะ ขอเป็นตัวแทนในการชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงาน “VIJITR 5 ภาค @ประจวบคีรีขันธ์”ในครั้งนี้ และนอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงจากทั้ง 15 จัดการแสดงแล้ว ยังเพิ่มความพิเศษให้แก่ผู้เข้าร่วมงานกับกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ได้แก่- ถ่ายรูปและเช็กอินปักหมุดให้ครบ 15 จุดการแสดง ก็สามารถแลกรับของที่ระลึกผ่านช่องทาง LINE Official Account @TripNiceDay (ของรางวัลมีจำนวนจำกัด)- กิจกรรม “วิจิตรแชะ&แชร์” เพียงแค่ถ่ายรูปและเช็กอิน 15 จุด ภายในงาน โพสต์ลงใน Facebook Page : Vijitr วิจิตร 5 ภาค ผู้ที่มียอดไลก์และแชร์มากที่สุด จำนวน 5 อันดับแรก ลุ้นรับรางวัลพิเศษในเฉพาะวันที่มีการแสดงรอบพิเศษ รับ Gift Voucher ที่พักฟรีมูลค่ากว่า 4,000 บาท โดยร่วมสนุกได้ ตั้งแต่ 17-25 สิงหาคม 2567