ดอยคำเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบเจลลี่ Doikham Jelly Strip ทานง่าย สะดวก ได้สุขภาพดี ปลุกกระแสคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ผู้นำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำมะเขือเทศที่ครองใจผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน เปิดตัวไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หนึ่งในความภาคภูมิใจของดอยคำ ในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตผลจากเกษตรกรไทย ด้วยนวัตกรรมใหม่ของวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสานสารสกัดจากผลไม้ และสารสำคัญอื่นๆ มากถึง 12 ชนิด ในรูปแบบเจลลี่ ทานง่าย สะดวก ได้สุขภาพดี และมีคุณภาพ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีไลฟ์สไตล์หลากหลาย และผู้ใช้ชีวิตแบบเต็มที่ จนกระทั่งไม่มีเวลาดูแลตัวเองและมีปัญหาสุขภาพที่อยากหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Doikham The New Gen”ถือเป็นการต่อยอดจากน้ำมะเขือเทศดอยคำครั้งใหม่ ที่ดอยคำเป็นผู้นำตลาดอยู่ โดยใช้นวัตกรรมสกัดไลโคปีนสารสำคัญในมะเขือเทศ และสารสกัดจากผลไม้ต่างๆ เพื่อให้ได้คุณประโยชน์จากธรรมชาติ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อขยายตลาด และขยายฐานลูกค้า ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม ซึ่งดอยคำฯ เข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นครั้งแรก ในปี 2566 ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวิตามินของประเทศไทย มีมูลค่าตลาดรวม เกือบ 44,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 8.9 (ข้อมูลของ EuroMonitor) จัดว่าเป็นความท้าทายอย่างมากในการได้ส่วนแบ่ง ในตลาดกลุ่มนี้ จึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยการตอกย้ำ Brand Identity ของดอยคำฯ ที่โดดเด่นด้านมะเขือเทศ ผลไม้ การพัฒนาสินค้าที่ดี และมีคุณภาพมาโดยตลอด 30 ปีรองผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและการตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์ อาหาร จำกัด เผยว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง และเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับดอยคำ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดอยคำ มีความโดดเด่นที่ใช้นวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อส่งมอบคุณค่าจากธรรมชาติ ผสานคุณประโยชน์จากสารสำคัญอื่น ๆ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสรรพคุณที่โดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละรายการ โดยมีเป้าหมายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท ที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ และตอกย้ำความโดดเด่นของดอยคำด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริม อาหารจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ทางดอยคำได้พัฒนาสินค้า ดอยคำ เจลลี่ สตริป (Doikham Jelly Strip) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริง ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและปลอดภัย ผ่านการ ตรวจรับรอง GMP สำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อให้ได้สัมผัสคุณค่าสารสกัดจากผลไม้แท้อย่างมีคุณภาพ และมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคค่ะ”สำหรับดอยคำ เจลลี่ สตริป ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูปแบบเจลลี่ ทางเลือกสุขภาพที่ปลอดภัย ไอเทมดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น มีให้เลือก 2 สูตร ประกอบด้วย สูตรโทเมโท พลัส คอลลาเจน เจลลี่ (Tomato Plus Collagen Jelly) ตัวช่วยอัปผิวสตรอง สารสกัดจาก Queen of Beauty อย่างมะเขือเทศ ไลโคปีน ช่วยให้ผิวแข็งแรง ปกป้องผิวจากรังสียูวี คอลลาเจนเปปไทด์จากปลา ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ชุ่มชื่นให้กับผิว สารสกัดจากทับทิม ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิว แอล-กลูตาไธโอน ช่วยปกป้องและฟื้นฟูผิว พร้อมสารสกัดอีกกว่า 9 ชนิด และสูตรคาโม ไนท์ เจลลี่ (Chamo nite Jelly) ตัวช่วยพลัสความผ่อนคลาย ด้วยสารสกัดสารสกัดจากผลมัลเบอร์รี่ 300 มล. ที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาติ ช่วยเรื่อง การนอนหลับ บำรุงประสาท และสายตาสารสกัดจากดอกคาโมมายล์ มีฤทธิ์คลายวิตกกังวล ช่วยให้ผ่อนคลาย แอล-ธีอะนีน ช่วยลดสภาวะความเครียด พร้อมสารสกัดอีก 9 ชนิดวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ ร้านดอยคำและร้านโครงการหลวง ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทุกสาขาช่องทางออนไลน์: https://bit.ly/DoikhamChamoNite.Jelly Lazada: https://s.lazada.co.th/s.LbGEo Shopee: https://s.shopee.co.th/4fbmXJR9LM Line my shop : https://shop.line.me/@327dsjbd/product/1006495185