SYNERGY GROUP ผู้นำเทคฯ – นวัตกรรม สัญชาติไทย สู่ศูนย์รวม AIoT Innovation Park แห่งแรกในประเทศไทย หนึ่งในจิ๊กซอว์ส่วนสําคัญของการผลักดันอุตสาหกรรม Semi-Conductor

ซีนเนอร์ยี่ กรุ๊ป (SYNERGY GROUP) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Smart Electronic Solutions Provider และ Private Incubator & Funding เป็นศูนย์รวม AIoT Innovation Park แห่งแรกในไทย กว่า 16 ปี ในการพัฒนาผลงานและสร้างความมั่นคงด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลมาจนถึงวันนี้ซีนเนอร์ยี่ กรุ๊ป (SYNERGY GROUP) ประกอบด้วย 2 บริษัทหลักคือ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จํากัด (SYNTECH) และ บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อิน โนเวชั่น จํากัด (SYNHUB) ผู้นำแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบครบวงจร (Innovation Park) ก่อตั้งและบริหารโดย นายนิติ เมฆหมอก และ นางสาวรัศมี สืบชมภู ผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์อยู่ในวงการเทคโนโลยีมากกว่า 30 ปี เต็มไปด้วยแพชชั่นในการพัฒนา SYNERGY GROUP ให้เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาเทคโนโลยีและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ในรูปแบบ AIoT Innovation Park แห่งแรกของประเทศไทย​ซีนเทค (SYNTECH) Smart Electronic Solutions Provider ได้สร้างนวัตกรรมมากมาย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังงาน Design & Engineering ตั้งแต่ต้นแบบ (Prototype) จนถึงงาน Mass production โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้าน Smart Electronics และ AIoT Solutions ให้บริษัทชั้นนําทั้งในไทยและต่างประเทศ มาแล้วมากกว่า 2,000 โมเดล ในรูปแบบ High Mix - Low Volume ,ODM และ EMS โดยเน้นความสําคัญด้านคุณภาพและให้บริการเหนือความต้องการของลูกค้าซีนฮับ (SYNHUB) Private Incubator & Funding เป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนทุนสำหรับ Startup และ IDEs (Innovation Driven Enterprises) ด้าน Digital Technology มามากกว่า 500 ราย รายล้อมด้วย Ecosystem ครบทุกด้านทั้ง Expert Consultants, Smart Building, Smart Office, Smart Solution Sandbox, Engineering Workshop, Prototype, Maker Lab และ Pre Certified Lab Test.นอกจากนี้ SYNERGY GROUP ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยสอดคล้องแนวทาง ESG (Environment, Social and Governance) ยืนยันจากรางวัล TCC BEST AWARDS รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนนายนิติ เมฆหมอก ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร SYNERGY GROUP กล่าวว่า “กว่า 16 ปีที่ผ่านมา SYNERGY GROUP ได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาอย่างมากมาย และเราคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในแวดวงของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นด้าน Design & Engineering ในงานต้นแบบ, Mass Production, Smart Electronics, IoT และ AI และเราคือบริษัทเอกชนไทยรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่มี Ecosystem ครบทุกด้าน ในขณะเดียวกันแม้ว่า SYNERGY GROUP จะทำการพัฒนาเทคโนโลยีของเรามาโดยตลอด แต่เราไม่เคยหยุดและยังคงรักษาจุดแข็งในด้านนวัตกรรรม เพราะทั้งหมดทั้งมวลคือส่วนหนึ่งในความสําเร็จของเรา และยังเป็นความสำเร็จของวงการอุตสาหกรรม Semi-conductor และ เทคโนโลยีของประเทศไทยที่สำคัญไปกว่านั้นคือ SYNERGY GROUP คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานของเราสอดคล้องกับแนวทาง ESG (Environment, Social and Governance) ด้านการใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกด้วย”“การเติบโตของ SYNERGY GROUP ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เท่านั้น แต่เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไปสู่ความสำเร็จในเชิงนวัตกรรมและการขยายการตลาดไปสู่สากล และในอนาคตยังได้วางแผนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความพร้อมในโลกดิจิทัลที่ไม่หยุดยั้ง และพร้อมเคียงข้างผู้ประกอบการในด้าน Digital Transformation SYNERGY GROUP ขอใช้โอกาสนี้ แสดงความขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย ภาคสมาคม และเอกชนทั้งในไทยและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน SYNERGY GROUP อย่างต่อเนื่อง เราสัญญาว่าจะดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ร่วมสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน SYNERGY GROUP วางทิศทางการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดและยั่งยืน เพื่อเป็นบริษัทด้าน Smart Electronic Solutions Provider อันดับ 1 ในประเทศ และเป็นหนึ่งในบริษัทฯไทย Top 100 ของโลก ด้าน Smart Electronic Design Companies ในงานต้นแบบ ให้กับ Hardware Startup “ นางสาวรัศมี สืบชมภู ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กล่าวเสริมSYNERGY GROUP เตรียมเดินหน้าขยายตลาดเพิ่มในโซนยุโรป โดยแต่งตั้งทีม Oversea Sales เพื่อเจาะตลาดเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม EV & Energy, Environment, Communication และ Health Tech ในงานด้าน Design, Engineering และ Prototype สำหรับ High Mix Low Volume และมากกว่านั้น SYNERGY GROUP เปิดรับการร่วมทุนกับ Strategic Partner ทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ในการเติบโตแบบ Global ภายในปี 2029“อีกหนึ่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดตามแผนกลยุทธ์สู่ระดับ Global ของ SYNERGY GROUP ที่น่าจับตามองนั้นคือการปักหมุดในการขยายการเติบโตในตลาดยุโรป ซึ่งเรามองเห็นโอกาสและแนวโน้มการเติบโตด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น SYNERGY GROUP เปิดรับการร่วมทุนกับ Strategic Partner ในโซนยุโรปเพิ่มขึ้น” Mr.Carsten Park - Europe Strategic Partner กล่าวเสริมในโลกดิจิทัลปัจจุบัน การปกป้องข้อมูลขององค์กรและการป้องกันภัยคุกคามทางดิจิทัล ถือว่าเป็น Mega Trends ส่วนสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในระบบของ Cyber Security ดังนั้น Synergy Group ได้ร่วมมือกับผู้นำทางด้าน Hi-End Security Solution จาก ประเทศไต้หวัน - Keypasco มาบุกตลาด Cyber Security ในไทย เพื่อช่วยป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในมาตรฐานในระดับสากล“ Synergy Group เป็นบริษัทฯ ที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในประเทศไทย โดยเห็นได้ถึงความทุ่มเท นวัตกรรม และความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกัน Lydsec Digital Technology เรามี Security Solution อย่าง “Keypasco” เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัยโดยมีเอกลักษณ์ในเรื่องของการระบุอุปกรณ์ที่เป็นการวิเคราะห์พฤติกรรม และการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ตรวจสอบสิทธิ์ขั้นสูง สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการป้องกันที่แข็งแกร่งต่อการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและป้องกันการโจรกรรมข้อมูลสำคัญ แม้มีคนพยายามขโมยรหัสผ่านของคุณก็ตาม ทำให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัยและราบรื่น” Mr. Chengi Lin, Chairman of Lydsec Digital Technology กล่าวเสริม