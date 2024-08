Bifesta (บิเฟสต้า) เสิร์ฟแฟนมีต “บุ๋น - นพณัฐ” สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอกย้ำผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า เคลนซิ่งชีท อันดับ 1 จากญี่ปุ่น

บิเฟสต้า (Bifesta) เสิร์ฟโมเมนต์ชวนฟินแบบเต็มพิกัด จัดกิจกรรมแฟนมีตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดโอกาสให้แฟนคลับ 30 ผู้โชคดี ได้กระทบไหล่ศิลปินสุดฮอตแห่งปี “บุ๋น - นพณัฐ กันทะชัย” หนุ่มหน้าใสเจ้าเสน่ห์ล้นใจ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่องการดูแลตัวเอง ซึ่งจะมาบอกเคล็ดลับหน้าใส ในงาน บิเฟสต้า แอนนิไทม์ แอนนิแวร์ (Bifesta Anytime Anywhere) คลีนครบจบในแผ่นเดียว โดย บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า เคลนซิ่ง ชีท อันดับ 1 จากญี่ปุ่น ณ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ชั้น G โซน Aคุณสุธิดา กฤษณะจูฑะ Senior Brand Manager(Cosmetic) (ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง) บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กระแสการตอบรับในทุก ๆ ครั้งที่บิเฟสต้าได้จัดกิจกรรมดี ๆ เสมอมา ได้รับการยอมรับจนทำให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักจนเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเรื่อยมา โดยในครั้งนี้ บิเฟสต้า ได้จัดงานสุดฟิน ภายใต้คอนเซ็ปต์ บิเฟสต้า แอนนิไทม์ แอนนิแวร์ (Bifesta Anytime Anywhere) คลีนครบจบในแผ่นเดียว ซึ่งนอกจากจะเชิญชวนให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงข้อดีของบิเฟสต้า อย่างถ่องแท้แล้ว และยังมีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ขายดีอย่าง บิเฟสต้า ไมเซล่า เคลนซิ่ง ชีท (Bifesta Micellar Cleansing Sheet) ที่มีให้เลือกถึง 6 สูตร ไม่ว่าจะเป็นสูตร แอคเน่ แคร์, ซีบัม, ไบรท์อัพ, มอยส์, ออยล์อิน และสูตรใหม่อย่าง เพอร์เฟคโกลว์โดยที่ทุกสูตรได้รับการคิดค้นออกมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย และมาพร้อมทั้งแพ็กเกจที่ช่วยให้ใช้สินค้าได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา เนื้อผ้าแผ่นใหญ่ ทำความสะอาดได้หมดจด เรียกว่าครบจบในแผ่นเดียว เป็นแบรนด์ที่ถูกใจคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ เรื่องความคุ้มค่าและสะดวกในการใช้นอกเหนือจากนี้ ยังถือเป็นการมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับแฟนคลับของ “บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย” และผู้เข้าร่วมงานที่จะได้สัมผัสอีกประสบการณ์ของการทำความสะอาดผิวหน้า พร้อมลุ้นรับรางวัลในงานอีกมากมาย โดยที่บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีกิจกรรม Lucky fans และมีตแอนด์กรี๊ดฟินใกล้ชิด “บุ๋น นพณัฐ” ที่มาเผยเคล็ดลับผิวดีตามสไตล์หนุ่มหน้าใส กับผู้โชคดี 30 ท่าน โดยแฟน ๆ จะได้รูปถ่ายโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสด แบบ 1 : 1 พร้อมชุด Giftset จาก Bifesta มูลค่า 1,740 บาท พร้อมกิจกรรมและช่วงเวลาสุดพิเศษกับศิลปินอย่างใกล้ชิดอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่หน้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ดังนี้ 7-ELEVEN, TOPS, WATSON'S, BOOTS, BIG C, LOTUS'S, GOURMET MARKET, CJ MORE, MAXVALU, EVEANDBOY, BEAUTRIUM, DONKI, TSURUHA, MATSUKIYO และ SIAM TAKASHIMAYA หรือสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และติดตามกิจกรรมใหม่ ๆ พร้อมการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก : Bifesta Thailand, อินสตาแกรม : BifestaThailandOfficial และ Line Official : @Bifesta.Thailand หรือ www.bifestathailand.com