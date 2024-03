‘บิเฟสต้า’ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘บิเฟสต้า ไมเซล่า เพอร์เฟค โกลว์’ นิยามใหม่เผยผิวฉ่ำโกลว์

เบื้องหลังขั้นตอนการมีผิวฉ่ำโกลว์ เปล่งประกาย ด้วยส่วนผสมและเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของ แมนดอม ก้าวสู่ไอเทมคู่ใจทั้งทำความสะอาดและดูแลในเวลาเดียวกัน ตอบรับสู่เทรนด์การทำความสะอาดเครื่องสำอางเผยผิวโกลว์ใส สุขภาพดีอย่างธรรมชาติ มอบพลังแห่งความงามส่งต่อแรงบันดาลใจในงาน ‘Perfect Moment with Perfect Glow’ โดยดึง ‘ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล’ ที่เป็นตัวแทนคนมีผิวสุขภาพดี มาร่วมกิจกรรมถ่ายทอดพร้อมสัมผัส ‘ผิวโกลว์ เปล่งประกายใส เริ่มต้นแค่เช็ด' ณ ร้าน Pref Café & Bar โดยมี ‘คุณเท็ตสึโอะ วาคาบายาชิ’ General Manager, ‘คุณสุธิดา กฤษณะจูฑะ’ Senior Brand Manager และ ‘คุณสุฐิพัฒน์ กอกีรติธนาภัทธ์’ Assistant Brand Manager บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้เกียรติมาร่วมในวันงานทางด้าน‘คุณเท็ตสึโอะ วาคาบายาชิ’ General Manager บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ภาพรวม Bifesta จาก Mission ของบริษัทมุ่งเน้นคำนึง ถึงผู้บริโภคเป็นหลัก ตามแบบการดำเนินงานของ โอยาคุดาชิ (Oyakudachi) นั่นคือความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค โดยสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่บริษัทกล้าจะสร้างความแปลกใหม่ ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคซึ่งทาง บริษัทแมนดอม ประเทศไทย ดำเนินการมาโดยตลอด และยึดหลักกลยุทธ์ของการเป็น “First one, number one and only one” ที่เราต้องการเป็นแบรนด์ที่สามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์สำหรับขั้นตอนแรกสู่ผิวสุขภาพดี ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด เหมาะกับทุกความต้องการ และความต่างของแต่ละสภาพผิวเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคผ่านการเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและแท้จริง ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอางไม่ใช่แค่ในญี่ปุ่นรวมถึงมุ่งหวังจะเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วย โดยกลยุทธ์หลักที่จะนำพาให้แบรนด์ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจมาจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ จนทำให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”“และจากกระแสของการมีผิวกระจ่างใสสุขภาพดีของผู้หญิงไทยมีความต้องการอย่างยาวนานทำให้ บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยตอบโจทย์ และเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรส่วนผสมอย่างพิถีพิถันและเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแมนดอม จนออกมาเป็น Bifesta Micellar Perfect Glow ในที่สุด”นอกจากนั้น ‘คุณสุฐิพัฒน์ กอกีรติธนาภัทธ์’ Assistant Brand Manager บริษัท แมนดอมคอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้เผยว่า “การเปิดตัว Bifesta Micellar Perfect Glow นอกจากตอกย้ำถึงการเป็นแบรนด์ทำความสะอาดเครื่องสำอางอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ที่ชูจุดแข็งเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าแล้ว ยังใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงนำมาซึ่งคอนเซป “ผิวโกลว์ เปล่งประกายใส เริ่มต้นแค่เช็ด” ที่ต้องการให้ผลิตภัณท์ Bifesta Micellar Perfect Glow เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอาง ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใส เปล่งประกายอย่างธรรมชาตินอกจากจะโดดเด่นในเรื่องการทำความสะอาดแล้ว แพ็คเกจยังคงไว้ซึ่งความเรียบง่าย พกพาสะดวก ติดตัวไปได้ทุกที่ ทั้งยังอ่อนโยนต่อผิว Bifesta Micellar Perfect Glow อุดมด้วยส่วนผสมหลัก Vitamin C ขจัดความหมองคล้ำให้ผิวเนียน แล้วยังโดดเด่นด้วยสารสกัดจาก Japanese Yuzu ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก โดยสินค้าได้ เจาะ กลุ่มเป้าหมายอายุ 18-39 ปีที่สนใจดูแลตัวเอง เริ่มต้นจากการดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดผิวหน้า”หลังจากนี้เตรียมพบกับกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์จาก Bifesta Thailand ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง offline เช่น การจัดบูธ, สปอนเซอร์ รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมตามงานต่างๆ ที่เรามีความตั้งใจที่จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะมอบ ประสบการณ์ของสินค้าให้ได้ทดลองใช้ พร้อมทั้งยังมีสื่อและกิจกรรมทาง online มาเสริมทัพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งสื่อทาง offline (OOH, booth, POSM, sponsor) และ online (Own & Paid media, Celeb & KOLs)สำหรับ ‘Bifesta Micellar Perfect Glow’ ทั้งแบบน้ำ บิเฟสต้า ไมเซล่า เคลนซิ่ง วอร์เตอร์ เพอร์เฟค โกลว์ และแผ่นพกพา บิเฟสต้า ไมเซล่า เคลนซิ่ง ชีท เพอร์เฟค โกลว์ มีช่องทางจำหน่าย อาทิ Watsons, Tops, Lotus’s, Boots, Matsukiyo, Tsuruha, EVEANDBOY, Beautrium, Don Don Donki, The Mall, CJ Express และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: BifestaThailand IG:BifestaThailandOfficial Line: @Bifesta.Thailand