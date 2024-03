"JOVISSE" (โจวิสเซ่) รุกตลาดบิวตี้ไทยเข้ม เปิดตัว Sunscreen และEye Cream ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้านวัตกรรมใหม่ ตัวช่วยเรื่องผิวสวยทันสมัย

บริษัท รอยัล โจวิสเซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้า "JOVISSE" (โจวิสเซ่) ส่ง 2 โปรดักส์ใหม่ ครีมกันแดดสูตรน้ำ และ ครีมบำรุงรอบดวงตา เจาะกลุ่มคนไทยและต่างประเทศเข้มข้น ชูจุดเด่นด้านความเข้าใจในปัญหาผิวคนไทย จากสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ ช่วยเสริมสร้างบุคลิกทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม มุ่งสร้างแบรนด์ ภายใต้แนวคิด “Leading the new trend of fashion freezing age” เชื่อปีนี้ตลาดบิวตี้ไทยคึกคัก เตรียมขยายช่องทางการขายทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ตั้งเป้ายอดขายเติบโตเพิ่มขึ้น 50 % ในปี 2567 นี้นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รอยัล โจวิสเซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด กล่าวว่า "JOVISSE" (โจวิสเซ่) ได้พัฒนาเครื่องสำอางและสกินแคร์ดูแลผิวหน้าครบทุกมิติ ปัจจุบันมีโปรดักส์ทั้งหมด 9 โปรดักส์ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มบำรุงฟื้นฟูผิวล้ำลึก ตัวช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด กลุ่มทำความสะอาดผิวหน้า ล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าใหม่จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ Jovisse Aqua Brightening Moist Protection Sunscreen SPF50 PA+++ ครีมกันแดดสูตรน้ำผสมครีมบำรุงผิวในตัว ผสานสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีส่วนช่วยบำรุงผิวให้ฟื้นฟู กระจ่างใส ลดปัญหาผิวหมองคล้ำได้ดี ด้วย 3 พลังตัวช่วยปกป้องผิว ปกป้อง UVA UVB ปกป้องแสงสีฟ้า และปกป้อง PM 2.5 Jovisse Massage Eye Cream ครีมบำรุงรอบดวงตา ผสานคุณค่าจากเปปไทด์ 3 ชนิด ที่มีส่วนช่วยให้ใต้ตาตึงกระชับ ลดเลือนริ้วรอย พร้อมกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวรอบดวงตาดูอิ่มฟูแลดูอ่อนเยาว์เป็นประกาย ที่สำคัญยังมาพร้อมกับหัวนวดไฟฟ้าแบบสั่นได้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ในไทย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักครีมเข้าผิวได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัย“เรามองเห็นโอกาสในการทำตลาดบิวตี้ในเมืองไทย ภาพรวมตลาดมีการเติบโตสูงถึง 7-10% โดยช่วงซัมเมอร์หน้าร้อนเมืองไทย ถือเป็นช่วงที่แดดแรงมาก หลบยังไงก็ไม่พ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของผิวหมองคล้ำ ฝ้า กระ และด้วยพฤติกรรมคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการดูแลปกป้องผิวด้วยครีมกันแดด โดยเฉพาะที่มีคุณสมบัติ SPF สูงๆ ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพปกป้องสูง ครบทั้ง UVA UVB ปกป้องแสงสีฟ้า ปกป้อง PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาหลักของคนไทย ทำให้ Jovisse Aqua Brightening Moist Protection Sunscreen SPF50 PA+++ ครีมกันแดดสูตรน้ำ เป็นโปรดักส์ไฮไลท์ของปีนี้ ทั้งนี้ยังแนะนำ Jovisse Massage Eye Cream ครีมบำรุงรอบดวงตา กู้ใต้ตาคล้ำและผิวรอบดวงตาหย่อนคล้อย ที่เป็นปัญหาจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนในยุคนี้ ด้วยเปปไทด์ 3 ชนิด และจาก SYN-AKE เปปไทด์ที่เลียนแบบจากพิษงู ที่มาพร้อมนวัตกรรมหัวนวดไฟฟ้า ที่ใช้งานง่าย เหมาะกับคนไทยเป็นอย่างมาก”JOVISSE" (โจวิสเซ่) ถือเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดจากเมืองไทย ฉะนั้นเราจึงเข้าใจปัญหาผิวของคนไทยเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติที่เหมาะสมกับผิวคนไทย โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ความงามสไตล์ไทยที่ทันสมัย ดังนั้น ลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทุกเพศทุกวัย ที่รักการดูแลตัวเองและเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ทันสมัย บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่ทันสมัยเพื่อคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณ ภายใต้แนวคิด “Leading the new trend of fashion freezing age” นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมกับนโยบายการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี ทันต่อกระแสนิยม ดีไซน์สวย และราคาเหมาะสม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยทั้งในและต่างประเทศ และทำให้ลูกค้า"ดูดี" (Good Looking) และ "สนุก"(Fun) ไปพร้อมๆกับ "การใช้งานง่าย" (Easy to Use) นางสาวศิริการย์ พัฑฒิวีระนนท์ กล่าวเพิ่มเติมโดย "JOVISSE" (โจวิสเซ่) มุ่งขยายช่องทางการขายให้ครอบคลุม สามารถหาซื้อได้ง่าย ทั้งช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ โดยช่องทางการจำหน่าย มีทั้ง Website : https://www.jovisse.co.th🛒 Lazada : lazada.co.th/jovisseofficial🛒 Shopee : shopee.co.th/jovisse_th และตัวแทนจำหน่าย KING POWER และ BEAUTRIUM ทุกสาขา ทั้งนี้ยังคงเปิดรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและทั่วโลกอีกด้วย โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.jovisse.co.th/ปัจจุบัน "JOVISSE" (โจวิสเซ่) มีโปรดักส์รวม 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.Micellar Cleansing Water (ไมเซลล่า คลีนซิ่ง วอเตอร์) ไมเซลล่า วอเตอร์ สูตรธรรมชาติ ใช้ล้างเครื่องสำอาง และ ฝุ่นมลภาวะได้หมดจด ทั้งยังคงความชุ่มชื่นของผิว 2.Bright Facial Cleansing Gel (ไบร์ท เฟเชี่ยล คลีนซิ่ง เจล) Cleansing Gel สูตร White & Bright & Anti acne สูตรธรรมชาติ 3.Bright Intense Serum (ไบร์ท อินเทนส์ เซรั่ม) เซรั่มเนื้อใส สูตรธรรมชาติ 4.Bright Intense Cream (ไบร์ทอินเทนส์ ครีม) ครีมบำรุงสูตรเข้มข้น เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว 5.Facial Sunscreen (เฟเชียล ซันสกรีน) ครีมกันแดดปรับสีผิว SPF 40 6.Jovisse Moisturizing And Moisturizing Makeup Cream (โจวิสเซ่ มอยส์เจอไรซิ่ง แอนด์ มอยส์เจอไรซิ่ง เมคอัพ ครีม) เบสเมคอัพที่ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น 7.Jovisse Bright & Revival Mask (โจวิสเซ่ ไบรท์ แอนด์ รีไววัล มาสก์) 8.Jovisse Aqua Brightening Moist Protection Sunscreen SPF50 PA+++ ครีมกันแดดสูตรน้ำ 9.Jovisse Massage Eye Cream ครีมบำรุงรอบดวงตา นวัตกรรมหัวนวดไฟฟ้าแบบสั่นได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่💬 Inbox : https://m.me/JovisseThailand📱 Instagram : https://www.instagram.com/jovisse_th📱 Line OA : https://line.me/ti/p