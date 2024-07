"แมนนี่ จาซินโต" แห่ง "The Acolyte" เผยเหตุบทใน "Top Gun: Maverick" โดนตัดแทบไม่เหลือ

แมนนี่ จาซินโต นักแสดงดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงจากบทบาทใน "The Good Place" และ "Nine Perfect Strangers" ก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากบท คิมีร์ ซิธลอร์ดสุดหล่อใน "The Acolyte" ซีรีส์ "Star Wars" ล่าสุดของ Disney+แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จใน "The Acolyte" แต่บทบาทแรกในภาพยนตร์ใหญ่ของเขาคือใน "Top Gun: Maverick" ซึ่งเขารับบทเป็น ร้อยตรี บิลลี่ "ฟริทซ์" อาวาโลน แต่แทนที่จะแจ้งเกิด บทของ จาซินโต ในหนังเรื่องนี้กลับถูกตัดออกจนหมด เหลือเพียงการปรากฏตัวเป็นแบ็กกราวด์ของเรื่องเท่านั้นจาซินโต เล่าถึงบทในหนังดังเรื่องนั้น ว่าแม้จะผิดหวัง แต่ก็เป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมั่นสร้างโอกาสให้กับตัวเอง ในฐานะนักแสดงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและคนผิวสีในฮอลลีวูด“มันเป็นแรงผลักดัน เพราะในที่สุด ทอม ครูซก็เขียนเรื่องราวสำหรับทอม ครูซ” จาซินโตกล่าว “มันขึ้นอยู่กับพวกเรา – ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและคนผิวสี – ที่จะทำแบบนั้นมั้ง สำหรับตัวเราเอง เราไม่สามารถรอให้คนอื่นทำให้ได้ ถ้าเราอยากเห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ เราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง”หลังผิดหวังจาก Top Gun: Maverick ล่าสุด จาซินโต มาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวใน "The Acolyte" ซึ่งเล่าเรื่องราว 100 ปี ก่อนเหตุการณ์ใน "Star Wars: The Phantom Menace" เกี่ยวกับการกำเนิดของด้านมืด