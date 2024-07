ข่าวดีแฟน Marvel: พี่น้อง "รุสโซ่" เจรจากลับมากำกับ Avengers ภาคใหม่

โจและแอนโธนี รุสโซ่ คู่หูผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ฮิตของ Marvel กำลังเจรจาขั้นต้นเพื่อกลับมาควบคุมการถ่ายทำภาพยนตร์ "Avengers" ภาคต่อสองเรื่องพี่น้องรุสโซ่เคยกำกับ "Avengers: Infinity War" และ "Avengers: Endgame" ที่ทำรายได้รวมกันทั่วโลกถึง 6,681 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย "Endgame" เองทำรายได้สูงถึง 2,790 ล้านเหรียญสหรัฐ และถือเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดอันดับสองตลอดกาลแหล่งข่าวระบุว่า Marvel Studios ได้พิจารณาผู้กำกับหลายคนสำหรับโปรเจ็กต์ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ รวมถึง ชอว์น เลวี ซึ่งกำกับ "Deadpool & Wolverine" เคยเป็นตัวเต็งสำหรับ "Avengers 5" แต่สุดท้าย เลวี ก็ปฏิเสธข้อเสนอไป เนื่องจากติดงานอื่น ๆ รวมถึงภาพยนตร์ "Star Wars" เรื่องใหม่สำหรับ Lucasfilmก่อนหน้านี้ เดสติน แดเนียล เคร็ตตัน ที่เคยกำกับ "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" ถูกวางให้กำกับ "Avengers 5" แต่เขาออกจากโปรเจ็กต์ในเดือนพฤศจิกายน 2023Marvel ต้องแก้บทของ "Avengers" ในหลายจุด โดยเฉพาะหลังจากที่ โจนาธาน เมเจอร์ส ที่รับบท "แคง" ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายจนต้องออกจากโปรเจ็คใหญ่นี้ไปAvengers ภาค 5 เดิมทีจะใช้ชื่อว่า "Avengers: The Kang Dynasty" แต่ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่นแทนขณะที่ Avengers ภาค 6 ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวในหนังสือการ์ตูน Marvel ปี 1984-1985 ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Beyonder wfhลักพาตัวฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกไปยังดาวเคราะห์ที่เรียกว่า "battleworld" และบังคับให้เเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ต่อสู้กันจนตายด้วยคำมั่นสัญญาว่า "สังหารศัตรูของคุณและทุกสิ่งที่คุณปรารถนาจะเป็นของคุณ!สำหรับ โจ และ แอนโธนี รุสโซ่ หลังกำกับหนังให้ Marvel 4 เรื่องติดต่อกันไปทำโปรเจ็กต์ใหญ่อื่น ๆ อาทิ เช่น "The Gray Man" ของ Netflix และ "Electric State" ที่กำลังจะมาถึงซึ่งมี คริส แพร็ต แสดงนำ