“GDH LINEUP 2025 LOOK FORWARD รุก (เกิน) คาด” เปิดตัวหนังเรื่องใหม่ 5 เรื่อง 5 รส ให้ได้ชมกันตลอดทั้งปี ผู้กำกับ นำทัพนักแสดง ร่วมเปิดโปรเจกต์ใหม่จากปีนี้ สู่ปี 2025

บรรยากาศสุดอบอุ่นและประทับใจ สำหรับ “GDH LINEUP 2025 LOOK FORWARD รุก (เกิน) คาด” งานแถลงข่าวแห่งปีจากค่าย GDH ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 1 ศูนย์​ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ โดยผู้บริหาร ผู้กำกับ และโปรดิวเซอร์ นำทัพนักแสดงมากันแบบเนืองแน่น พร้อมชวนทุกคนเตรียมออกเดินทางไปพบกับโปรเจกต์ใหม่จากปีนี้ สู่ปี 2025 เตรียมพบกับความ "เกินคาด" ของทั้ง 5 โปรเจกต์ เริ่มจาก เชือดเฉือนเกินคาด กับภาพยนตร์ "วิมานหนาม" ที่จะเข้าฉาย 22 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์, ฮาเกินคาด กับภาพยนตร์ "404 สุขีนิรันดร์..RUN RUN" เข้าฉายพฤศจิกายนนี้ และภาพยนตร์ที่วางโปรแกรมฉายไว้ปีหน้า ที่มาพร้อมกับความ โรแมนติกเกินคาด กับภาพยนตร์เรื่อง "Flat Girls" , บิ๊กเกินคาด กับ "Project Red" และ เริ่ดเกินคาด กับภาพยนตร์ "Beauty and the Beat" รับรองว่าผู้ชมจะได้สนุกกันยาว ๆ ตั้งแต่ปีนี้ จนถึงปีหน้าแน่นอน!!​หลังจากต้นปีนำร่องความสำเร็จด้วยภาพยนตร์ “หลานม่า” กำกับโดย พัฒน์ บุญนิธิพัฒน์ ที่ทำรายได้ บ็อกซ์ออฟฟิศ กรุงเทพ-เชียงใหม่ไปถึง 172 ล้านบาท ทำรายได้ทั่วประเทศ 339 ล้านบาท และทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า 1200 ล้านบาท เป็นหนังไทยที่ทำลายสถิติทำรายได้สูงสุดตลอดกาลในประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำสถิติเป็นหนังที่มียอดคนดูสูงสุดใน อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์, เมียนมา, เวียดนาม นอกจากนี้ หลานม่า เตรียมเข้าฉายในเทศกาลหนังที่นิวยอร์ค และกำลังฉายที่ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ รวมถึงที่จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้ และเตรียมไปเปิดตลาดที่ยุโรป เข้าฉายที่ เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์ และยังคงเดินหน้าไปฉายทั่วโลก และ “หลานม่า” จะส่งต่อความสำเร็จไปยังหนังเรื่องต่อไปที่จะเข้าฉายในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ GDH ร่วมทุนกับ JAI STUDIOS ในหนังดราม่า เชือดเฉือนเรื่อง “วิมานหนาม” ผลงานจากผู้กำกับซีรีส์ แปลรักฉันด้วยใจเธอ บอส นฤเบศ กูโน โปรดิวซ์โดย วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ นำแสดงโดย เจฟ ซาเตอร์, อิงฟ้า วราหะ, เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์, เก่ง หฤษฎ์ บัวย้อย และ สีดา พัวพิมล ซึ่งจะเข้าฉายในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ งานนี้ นักแสดงนำเรื่อง วิมานหนาม ขอประเดิมโชว์แรก ทำเอาเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ เมื่อ เจฟ นำเพลงฮิต ซ่อน(ไม่)หา มาฝากทุกคน สนุกกันต่อกับโชว์ของ อิงฟ้า ที่นำเพลง ลืมฮูดซิป มาชวนทุกคนโยกตาม ก่อนที่ เจฟ จะมาโซโล่กีตาร์ และชวน อิงฟ้า มาโชว์ลูกคอในเพลง Shallow ก่อนที่ทั้งคู่จะมาพูดคุย และเปิดเทรลเลอร์ “วิมานหนาม” ให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกัน ครั้งแรกของโลก!!ปิดท้ายปลายปี 2024 ด้วยหนังผี คอมเมดี้ “404 สุขีนิรันดร์..RUN RUN” หนังสนุกที่ GDH ได้ร่วมทุนกับ บริษัท รฤก โปรดั๊กชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมงานครั้งแรกกับโปรดิวเซอร์มากฝีมือ ยอร์ช ฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ กำกับโดยผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรง เสือ พิชย จรัสบุญประชา นำแสดงโดย เต๋อฉันทวิชช์ ธนะเสวี, ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง, นุ้ย เชิญยิ้ม, ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว, อาไท สุภทัต โอภาส, ปุ๊กกี้ ปวีณ์นุช แพ่งนคร แค่เห็นโผรายชื่อนักแสดงนำ ก็ทำเอาฮาเกินต้านแล้วและเตรียมหวนรำลึกถึงหนัง “ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ” ครบรอบ 20 ปี ตำนานความระทึกขวัญ ที่นำกลับมา รีมาสเตอร์ใหม่ ผลงานของ 2 ผู้กำกับ โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล และ โอ๋ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิและประเดิมเปิดปี 2025 กับภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอย เพราะเป็นการกลับมาร่วมงานกันของ 2 นักแสดงคู่ฮอต บิวกิ้น พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล และ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร ที่โคจรมาเจอกัน ในหนังคอมเมดี้ "Project Red" หนังที่มีหลายรสชาติ โดยเป็นการร่วมมือกันของ GDH กับ Billkin Entertainment และ PP Krit Entertainment ซึ่งเป็นผลงานกำกับเรื่องล่าสุดของผู้กำกับ หมู ชยนพ บุญประกอบ โปรดิวซ์โดย โต้ง บรรจง ปิสัญธนะกูล และ วีรชัย ใหญ่กว่าวงศ์ ซึ่งถือเป็น บิ๊กโปรเจกต์ของปีหน้า ที่น่าตื่นตาตื่นใจสุดจากนั้นพบกับหนัง Coming-of-Age/Drama เรื่อง “Flat Girls” ผลงานผู้กำกับหญิงจากซีรีส์ ONE YEAR 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ แคลร์ จิรัศยา วงษ์สุทิน โปรดิวซ์โดย เก้ง จิระ มะลิกุล และ วัน วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ นำแสดงโดย เอินเอิน ฟาติมา เดชะวลีกุล, แฟร์รี่ กิรณา พิพิธยากร, บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ และ อาโป วชิรากร งานนี้ เอินเอิน และ แฟร์รี่ ขอโชว์ความสดใส และเสียงเพราะ ๆ ด้วยการร้องเพลง “หวง” ทำเอาทุกคนถึงกับเคลิ้มไปตาม ๆ กันมาสนุกกันต่อด้วยเรื่อง “Beauty and The Beat” หนังเวรี่คอมเมดี้ ที่เล่าถึงนักร้องตัวแม่ตัวลูกทั้ง 4 ที่สวรรค์แกล้งให้ต้องมาเล่นคอนเสิร์ตด้วยกัน นางสิงห์สองตัวยังอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ 4 DIVA ในคอนเดียวกันจะบันเทิงขนาดไหน เตรียมชูป้ายไฟรอได้เลยปีหน้าในโรงภาพยนตร์ ผลงานผู้กำกับ ไตเติ้ล กิตติภัค ทองอ่วม โปรดิวซ์โดย เดียว วิชชพัชร์ โกจิ๋ว และ สุย สุวิมล เตชะสุปินัน นำแสดงโดย ไอซ์ ปรีชญา พงษ์ธนานิกร, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม และ นินิว เพชรด่านแก้ว งานนี้ ทีมนักแสดง พร้อมขึ้นโชว์ในเพลง “แฟนจ๋า” สร้างเสียงสีสัน และเสียงฮือฮาได้แบบสุด ๆนอกจากนี้ GDH ยังเดินทางต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง กับผลงานของผู้กำกับตัวท็อปที่กำลังซุ่มพัฒนาโปรเจกต์กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็น เต๋อ นวพล, ไก่ ณฐพล, จิม โสภณ, เมษ ธราธร และ บาส นัฐวุฒิจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เผยว่า “ในปีนี้เราเปิดตัวด้วยหนัง “หลานม่า”ซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำลายสถิติทั้งในเมืองไทย และต่างประเทศ เข้าฉายในไทยทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศ กรุงเทพ-เชียงใหม่ 172 ล้านบาท รายได้ทั่วประเทศ 339 ล้านบาท และทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า 1200 ล้านบาท เป็นหนังไทยทำเงินสูงสุดตลอดกาลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทำสถิติเป็นหนังไทยที่มียอดคนดูสูงสุดใน อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์,ฟิลิปปินส์, เมียนมา, เวียดนาม ได้เข้าฉายที่บรูไน, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ กำลังเดินทางเข้าฉายในเทศกาลหนังที่นิวยอร์ค และรอวันเข้าฉายที่จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้ รวมทั้งมีแผนการไปเปิดตลาดที่เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์ จากนั้นเดินทางไปฉายทั่วโลก เราต้องขอขอบคุณผู้ชมและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่นำพาหลานม่ามาได้ไกล จนประสบความสำเร็จไปทั่วโลก ขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับหนังของ GDH ทุกๆ เรื่องต่อจากนี้ด้วยนะคะ มีทั้งหนังที่ GDH ร่วมทุนกับ Billkin Entertainment และ PP Krit Entertainment รวมถึง JAI STIDIOS และ รฤก โปรดั๊กชั่น จำกัด เพื่อต่อยอดคนทำหนังไทย พร้อมขยายตลาดผู้ชมให้กว้างมากขึ้น และทำหนังไทยที่สร้างความประทับใจ ความสุข ความสนุกให้กับผู้ชมทั่วโลก ท้ายสุดนี้ ขอฝากหนังเรื่องล่าสุด วิมานหนาม หนังดราม่า เชือดเฉือน ที่กำลังจะเข้าฉาย 22 สิงหาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ ด้วยนะคะ”#GDHlineup2025