ปักหมุด “Hirono Bangkok Art Exhibition and Event” ครั้งแรกในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการ

ครั้งแรกในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก นำโดย ศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด โดยจุดหมายแห่งใหม่ล่าสุดของ POP MART THAILAND คือการรวมเอาความครบในทุกๆ ด้านของ Art toys มานำเสนอภายในที่เดียว พร้อมบอกเล่าผ่านเรื่องราวของ Hirono (ฮิโรโนะ) หนึ่งใน TOP 5 คาแรคเตอร์ของ POP MART THAILAND ที่เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักสะสม รวมถึงคนรักงานศิลปะ และสามารถครองใจเหล่านักสะสมจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยผลงานลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จาก คุณ LANG (หลาง) ศิลปินชาวจีนผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ Hirono รวมทั้งเปิดตัวสินค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และลิมิเต็ดคอลเล็คชั่น ที่จะวางจำหน่ายในงาน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2567 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อย่างยิ่งใหญ่

โดยในงานแถลงข่าวจะเป็นการจำลองภาพของนิทรรศการที่กำลังจะเกิดขึ้น อาทิ ผลงานศิลปะชิ้นพิเศษของศิลปิน และตัวอย่าง Gigantic Figure สูงกว่า 3 เมตร ที่ส่งตรงมาจากประเทศจีน โดยมีแฟนอาร์ตทอยส์ตัวยง อาทิ บอย - ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์, มาวิน ทวีผล, ผ้าป่าน-สิริมา ไชยปรีชาวิทย์ ยุ่น - ภูษณุ วงศาวณิชชชากร และโอ่ง-กงพัฒน์ ศักดาพิทักษ์ ฯลฯ มาร่วมงาน

ภายในงานแถลงข่าวมีการเปิดตัวสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ พร้อมจัดแสดงแฟชั่นพรีเซ็นเทชั่นในคอนเซ็ปต์ Arts meets Inclusivity จากแฟชั่นไอเท็มที่จะวางจำหน่ายเป็นครั้งแรกในโลก (outside China) ประกอบด้วย เสื้อยืด, เสื้อเชิ้ต, เสื้อสเวตเตอร์, เสื้อฮูดดี้, เสื้อกั๊กไหมพรม, กางเกง, หมวกแก๊ป, หมวกบัคเก็ต, ถุงเท้า, กระเป๋าผ้า, สมุดโน้ต และเคสโทรศัพท์ รวมไปถึงสินค้าไลฟ์สไตล์อย่าง หมอนอิง, หมอนข้าง, พรม, โปสเตอร์, ภาพเขียน และกล่องดนตรี ที่ล้วนตกแต่งด้วยลวดลายคาแรคเตอร์ Hirono ที่บรรดานักสะสม เหล่าแฟชั่นนิสต้า และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะต้องไม่พลาด โดยเฉพาะสินค้าชิ้นพิเศษที่จะวางขายเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น อาทิ เสื้อยืด Hirono Is Coming -「Muay Thai」T-shirt Thailand Limited และ กระเป๋า Hirono Is Coming -「Muay ThaiCanvas」 Bag Thailand Limited ที่ศิลปินออกแบบมาให้เฉพาะประเทศไทย และไม่มีจำหน่ายที่ใดในโลก

สำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2567 จะพาทุกท่าน ดำดิ่งสู่ห้วงอารมณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้ โดยครั้งนี้จะมีการจัดแสดงผลงานภาพวาดคอลเล็คชั่นพิเศษจากศิลปิน ในชื่อว่า The room where he belongs พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของ Hirono กับพื้นที่ภายในใจ ที่แต่ละคนต่างก็มีเซฟโซนสำหรับเตรียมพร้อม ก่อนออกไปเผชิญโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย

และครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรก ที่ทาง POP MART THAILAND ได้ออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย ในโทนสีขาว ดำ ที่ให้ความรู้สึกนิ่ง สงบ อันเปรียบเสมือนที่แห่งนี้เป็นโอเอซิสใจกลางเมือง ให้ทุกคนได้หลีกหนีจากความวุ่นวาย ซึ่งเป็นการดึงเอาลายเส้น และโทนสีอันเป็นเอกลักษณ์ ของศิลปินออกมา โดย Hirono Bangkok Art Exhibition and Event นี้ จะถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน สำคัญ เริ่มตั้งแต่ส่วนแรก ที่ทุกคนจะได้เจอกับการตกแต่งสุดอลังการ ด้วย Installation Art บอกเล่าเรื่องราว เนื้อหาและความเชื่อมโยงของคาแรคเตอร์ Hirono และศิลปิน

เตรียมพบกับนิทรรศการอย่างเต็มรูปแบบในงาน Hirono Bangkok Art Exhibition and Event ในระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2567 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โลกอีกใบที่จะให้ทุกคนได้สัมผัส และมาร่วมเติมสีสันการผจญภัยไปกับโลกของ Hirono เร็วๆ นี้