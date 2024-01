การท่องเที่ยวไต้หวัน ชวนสัมผัสเสน่ห์ไต้หวันผ่านธีม “เส้นทางรถไฟสายอาลีซาน” พร้อมกับบิ๊กเซอร์ไพรส์กระทบไหล่ “บอย ปกรณ์” แบบใกล้ชิดในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 29

ไต้หวันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานความทันสมัยของบ้านเมืองกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์งดงาม อาหารอร่อยราคาเข้าถึงได้ อากาศดี เที่ยวได้ทุกฤดูแถมอยู่ไม่ไกลเมืองไทย และสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยยังสามารถไปเที่ยวไต้หวันได้แบบฟรีวีซ่าเป็นระยะเวลาถึง 14 วันอีกด้วย หากได้ลองไปสัมผัสสักครั้ง รับรองว่าจะต้องประทับใจดั่งสโลแกน “All is just right in Taiwan…ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน” อย่างแน่นอนสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ชวนเที่ยวงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 29 (TITF#29) เชิญชวนชาวไทยเปิดประสบการณ์สัมผัสกับเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยงามในไต้หวันผ่านธีม “เส้นทางรถไฟสายอาลีซาน” พร้อมกับโปรโมชั่น และกิจกรรม DIY สุดพิเศษ อาทิเช่น กิจกรรมพิมพ์สกรีนซองอั่งเปาและแผ่นคำกลอน ทำบาล์มน้ำหอมดอกดาวเรือง เพ้นท์โคมไฟจิ๋วที่มีเฉพาะในงานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 25 - 28 มกราคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 7 – 8 ที่บูธการท่องเที่ยวไต้หวันพร้อมกับกิจกรรมมีทแอนด์กรี๊ด “บอย – ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำประเทศไทย ที่จะมาเซอร์ไพรส์พบปะพูดคุย และร่วมเล่นเกมกับแฟน ๆ แบบใกล้ชิดในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 14.00 - 14.30 น. ทั้งยังมีของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ส่งตรงจากไต้หวันมาแจกให้กับแฟน ๆ รับรองว่างานนี้ขนความสนุกและความสุขมามอบให้แฟน ๆ แบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอน ใครที่เป็นสาวกบอย ปกรณ์ ต้องเตรียมตัวปักหมุดและมาเจอกันได้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ณ บูธการท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับใครที่สนใจอยากไปเที่ยวไต้หวัน สามารถไปหาข้อมูลและกิจกรรมดี ๆ ก่อนออกเดินทางได้ที่งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก รับรองว่านอกจากจะได้ข้อมูลแล้ว ยังมีโปรโมชั่นดี ๆ อีกเพียบ สามารถติดตามข่าวสาร สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดของทางไต้หวัน ได้จาก สำนักงานท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ ผ่านทาง https://www.taiwantourism.org/th/ หรือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : Taiwan Tourism TH• งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (บูธการท่องเที่ยวไต้หวัน)ระยะเวลา : 25-28 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 10:00-20:00 น.สถานที่ : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (ฮอลล์ 7-8)• กิจกรรม Meet & Greet บอย ปกรณ์ระยะเวลา : 27 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 14:00-14:30 น.สถานที่ : ศูนย์การประชุมแหงชาติสิริกิติ์ (ฮอลล์ 7-8) บูธการท่องเที่ยวไต้หวัน