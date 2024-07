กลับมาแล้วภาคต่อ Joker ตัวร้าย เตรียมตัวพบกัน 3 ต.ค.นี้

วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส เผยข้อมูลผลงานจากผู้เขียนบทฯ / ผู้กำกับฯ / ผู้อำนวยการสร้างฯ ชื่อดัง ทอดด์ ฟิลลิปส์ สู่ภาพยนตร์เรื่อง “Joker: Folie À Deux” ที่มีการเฝ้ารออย่างมาก ผลงานต่อจากภาพยนตร์ปี 2019 ที่ได้รับรางวัล Academy Award เรื่อง “Joker” ที่กวาดรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกไปมากกว่า 1 พันล้านเหรียญ และยังคงเป็นภาพยนตร์เรท R ที่กวาดรายได้สูงสุดตลอดกาล ในภาพยนตร์เรื่องใหม่นำแสดงโดย วาคีน ฟีนิกซ์ ผู้กลับมารับบทควบทั้งอาร์เธอร์ เฟล็ค/โจ๊กเกอร์ที่ทำให้เขาได้รางวัล Oscar มาแล้ว ร่วมกับเลดี้ กาก้า เจ้าของรางวัล Oscar (“A Star Is Born”)ภาพยนตร์เรื่อง “Joker: Folie À Deux” จะเห็นอาร์เธอร์ เฟล็คถูกขังอยู่ที่ อาร์คัม เพื่อรอการไต่สวนจากเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมของเขาในร่างโจ๊กเกอร์ ขณะที่กำลังต่อสู้กับการมีบุคลิกสองด้านของตัวเอง อาร์เธอร์ไม่ได้เสียศูนย์เพราะความรักเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้พบกับเสียงดนตรีที่อยู่ในตัวเขาเสมอมาด้วยนอกจากนี้ยังมี เบร็นแดน กลีสัน ผู้ชิงรางวัล Oscar (“The Banshees of Inisherin”) และแคทเธอรีน คีเนอร์ (“Get Out,” “Capote”) ร่วมกับซาซี่ บีตซ์ผู้กลับมารับบทเดิมจากเรื่อง “Joker” ฟิลลิปส์เคยเข้าชิงรางวัล Oscars จากการกำกับฯ เขียนบทฯ และอำนวยการสร้างฯ เรื่อง “Joker”ทำการกำกับฯ เรื่อง “Joker: Folie À Deux” จากบทภาพยนตร์ของเพื่อนร่วมงานผู้เข้าชิงรางวัล Oscar สก็อตต์ ซิลเวอร์ และ ฟิลลิปส์ สร้างอิงจากตัวละครของดีซี ภาพยนตร์อำนวยการสร้างฯ โดย ฟิลลิปส์ ผู้ชิงรางวัล Oscar เอ็มม่า ทิลลินเกอร์ คอสคอฟฟ์ และ โจเซฟ การ์เนอร์ อำนวยการสร้างบริหารฯ โดย ไมเคิล อี. อุสลาน, จอร์เจีย คาแคนเดส, ซิลเวอร์, มาร์ค เฟรดเบิร์ก และ เจสัน รูเดอร์ทีมงานผู้ร่วมงานเบื้องหลังกล้องมาจากเรื่อง “Joker” รวมถึงผู้กำกับภาพผู้เข้าชิงรางวัล Oscarลอว์เรนซ์ เชอร์ ผู้ออกแบบฉาก มาร์ค เฟรดเบิร์ก ผู้ลำดับภาพผู้เข้าชิงรางวัล Oscar เจฟฟ์ กรอธ และผู้ลำดับภาพ ฮิลเดอร์ กุนนาดอทเทียร์ ผู้ได้รับรางวัล Oscar จากผลงานของเธอในภาพยนตร์เรื่องแรก ผู้ร่วมงานหน้าใหม่ในเรื่อง ได้แก่ ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายผู้ชิงรางวัล Oscar อาเรียน ฟิลลิปส์ (“Once Upon a Time in… Hollywood,” “Don’t Worry Darling”) รูเดอร์ทำหน้าที่โปรดิวเซอร์ผู้ดูแลด้านเสียงดนตรีในภาพยนตร์ ผู้ควบคุมเสียงดนตรีในเรื่อง ได้แก่ แรนดัล โปสเตอร์ และ จอร์จ ดราคูเลียส คัดเลือกนักแสดงโดย ฟรานไซน์ เมสเลอร์ (ภาพยนตร์เรื่อง “Dune”, “Challengers”)วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส นำเสนอภาพยนตร์จาก A Joint Effort Production, A Film by Todd Phillips, เรื่อง “Joker: Folie À Deux” จะฉายทั่วโลกโดยวอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิเจอร์ส และจะฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศวันที่ 3 ตุลาคม 2024