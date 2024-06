คือที่ไหน คือใคร คืออะไร พวกมันดูอยู่...เดอะ วอทเชอร์ส

วอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ ภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สยองขวัญลึกลับแฟนตาซี ดัดแปลงจากนวนิยายดังของ เอ.เอ็ม ไชน์ เรื่อง “The Watchers - เดอะ วอทเชอร์ส” ผลงานการกำกับและเขียนบทโดย อิชานา ไนท์ ชยามาลาน ลูกสาวโปรดิวเซอร์มือทองควบผู้อำนวยการสร้าง เอ็ม ไนท์ ชยามาลาน นำแสดงโดย ดาโกต้า แฟนนิ่ง, จอร์จิน่า แคมป์เบลล์, โอลิเวอร์ ฟินนิแกน และ โอลเวน ฟูเล่ กำหนดฉาย 6 มิถุนายน นี้คุณไม่เห็นพวกมัน แต่พวกมันเห็นทุกอย่าง เรื่องราวของ มิน่า ศิลปินสาววัย 28 ปี ผู้อยู่ในช่วงทางแยกของชีวิต เธอบังเอิญร่วมผจญภัยผ่านป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลทางตะวันตกในไอร์แลนด์ แต่เมื่อเธอพบเข้ากับบ้านพักที่หลบภัยพร้อมกับคนแปลกหน้าอีก 3 คน เธอสติแตกเพราะพวกเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกัน ภายใต้พื้นที่จำกัดและความกลัวที่ปิดทึบ มันให้ความรู้สึกอุ่นใจแต่ก็อยากหนีออกจากที่นี่... มันรู้สึกทั้งถูกคุมขังและปลอดภัย ทุกคืนทั้ง 4 คนต้องพบกับเรื่องราวอันแสนประหลาดที่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังถูกสิ่งลี้ลับจับจ้อง เฝ้าดู และตามล่าพบกับความสยองขวัญสั่นประสาท และร่วมค้นหาความลึกลับของ “The Watchers - เดอะ วอทเชอร์ส” ทุกโรงภาพยนตร์ 6 มิถุนายน นี้ภาพยนตร์เรื่อง “The Watchers” นำแสดงโดยดาโกต้า แฟนนิ่ง (“Once Upon a Time in Hollywood,”), จอร์จิน่า แคมป์เบล (“Barbarian,” “Suspicion”), โอลิเวอร์ ฟินน์แกน (“Creeped Out,” “Outlander”) และโอลเวน แฟเร่ (“The Northman,” “The Tourist”) ภาพยนตร์อำนวยการสร้างฯ โดย เอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน, แอชวิน ราจาน และ นิมิตต์แมนแคด อำนวยการสร้างบริหารฯ โดย โจ โฮมวูด และ สตีเฟน เด็มบิตเซอร์ทีมงานเบื้องหลังผู้ร่วมงานกับผู้เขียนบทฯ / ผู้กำกับฯ ชยามาลาน ได้แก่ ผู้กำกับภาพ อีไล อาเรนสัน(“Lamb,” “Hospitality”) ผู้ออกแบบฉาก เฟอร์เดีย เมอร์ฟี่ (“Lola,” “Finding You”) ผู้ลำดับภาพ จ็อบ เทอร์ เบิร์ก (“Benedetta,” “Elle”) และผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย แฟรงค์ แกลลาเชอร์ (“Sebastian,” “Aftersun”) ดนตีโดยอาเบล คอร์เซนิวสกี้ (“Till,” “The Nun”)นิวไลน์ ซีเนม่า นำเสนอภาพยนตร์จาก A Blinding Edge Pictures / Inimitable Pictures Production, A Film By Ishana Night Shyamalan เรื่อง “The Watchers” กำหนดเปิดตัวในโรงภาพยนตร์ต่างประเทศเริ่ม 5 มิถุนายน 2024 และในอเมริกาเหนือวันที่ 7 มิถุนายน 2024 จัดจำหน่ายทั่วโลกโดยวอร์เนอร์ บราเดอร์ส พิกเจอร์ส