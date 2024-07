5 วัน 5 คืน “อิ้งค์ วรันธร” ทั้งร้องไห้ ทั้งยิ้มตาม ไปกับสวนหลังบ้าน “Ink Waruntorn Close Up Concert”

.... “นี่อาจจะไม่ใช่คอนเสิร์ตที่ใหญ่สุด แต่จัดแสดงหลายรอบที่สุดของอิ้งค์” .....ได้เวลาเปิดม่านพาทุกคนเข้าสู่สวนหลังบ้าน ของ ‘อิ้งค์ - วรันธร เปานิล’ ศิลปินในสังกัด “BOXX MUSIC” ในเครือ “Muzik Move” ใน “MAMA Presents Ink Waruntorn ‘Close Up’ Concert (มาม่า พรีเซนต์ อิ้งค์ วรันธร โคลสอัพ คอนเสิร์ต)” ที่เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุข ที่ได้ใกล้ชิดไปกับเรื่องราวของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ที่ตั้งใจร้อยเรียงโชว์ครั้งนี้ด้วยตัวเองในฐานะ Show Director ครั้งแรก ที่ซุ่มซ้อมกว่า 1 เดือน ขนมากว่า 22 เพลง ทั้งร้องและเต้นบนเวทีแบบครบรส เพราะอยากให้ทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนที่มาเยี่ยมบ้านได้รับความสนุก และความอบอุ่นกลับไป พร้อมเซอร์ไพรส์ตลอด 5 รอบการแสดง วันที่ 3 - 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา ณ Siam-Pic Ganesha Hallราวกับเวทมนต์ เมื่อได้ยินเสียงร้องที่สะกดทุกคน ด้วยความสดใส ทรงพลัง พร้อมเปิดฉากด้วยบรรยากาศสวนหลังบ้านสวยงาม พร้อมกับโชว์เปิดที่เลือกเพลงมาสร้างจังหวะ อย่าง เพลง SNAP, เพลงINK พร้อมซิงเกิลใหม่ พบรัก และเพลง เกี่ยวกันไหม(You?) เพื่อเป็นการซักซ้อมให้ทุกคนได้เตรียมตัวได้ขยับเข้ามาใกล้ชิดกับ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ในค่ำคืนนี้มากขึ้นเริ่มต้นเซอร์ไพรส์แรก กับการแจกผ้าพันคอที่อิ้งค์วาดเองให้กับทุกที่นั่ง ก่อนจะแนะนำให้ทุกคนใช้ผ้าผืนนี้ เอาไว้ซับน้ำตา เพราะในช่วงต่อไปจะเป็นพาร์ทที่เต็มอิ่มไปด้วยเรื่องราวความรู้สึก ส่งต่อให้กับเพลงช้า อย่าง เพลง ยังรู้สึก (Old Feelings)และเพลง ฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหน (Cloudy) ซึ่งทุกเพลงล้วนเป็นเวอร์ชั่นที่ทำมาเพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะ‘อิ้งค์ วรันธร’ เล่าถึงการเป็นศิลปินเข้าสู่ปีที่ 9 ของเธอ การใช้ชีวิตตลอดระยะเวลาการเดินทางบนเส้นทางนี้ ที่จะต้องก้าวข้ามผ่านความรู้สึกท้อ หรือความทุกข์ ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนจะมีคอนเสิร์ตนี้ โดยแฟนเพลงต่างส่งเสียงให้กำลังใจ พร้อมส่งเพลงเหงา เหงา (Insomnia) ซิงเกิลแรกที่พาเธอได้มาเจอกับทุกคน และยังเป็นการกล่าวอำลา ‘หมูแดง’เจ้าคีย์บอร์ดเสียง Synth ที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันตั้งแต่วันแรก และนี้เป็นครั้งสุดท้ายของหมูแดง ถือเป็นโมเมนต์สุดซึ้งของแฟนๆ เพราะนี่เป็นที่มาของชื่อกลุ่มแฟนคลับ ‘เพื่อนหมูแดง’ ที่ทุกคนต่างก็ผูกพัน และหมูแดงยังเป็นเหมือนภาพจำและทำให้เธอกลายเป็น ‘เจ้าหญิงซินธ์ป๊อป’ ของไทยที่ทุกคนต่างยอมรับหลังจากเสียน้ำตา แต่ก็ยังมีรอบยิ้มจากการที่ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ประกาศได้คีย์บอร์ดตัวสีแดงรุ่นเดิมจากแฟนคลับ มาร่วมเดินทางต่อ โดยตั้งชื่อให้ว่า ‘ซาลาเปา’ พร้อมส่งต่อให้โชว์ถัดไปด้วยเพลง ความลับมีในโลก (Secret)เข้าสู่พาร์ทแขกรับเชิญที่ ‘อิ้งค์ วรันธร’ เลือกด้วยตัวเองจากผู้คนที่อยู่ในทุก ๆ ช่วงชีวิตของเธอ ตลอด 5 รอบการแสดงไม่มีซ้ำ อาทิ แทน ลิปตา (ธารณ ลิปตพัลลภ), ข้าว fellow fellow (ปณิธิ เลิศอุดมธนา),พล - คชภัค ผลธนโชติ ผู้บริหารค่าย BOXX MUSIC, Portrait หรือ ปอย ตวัน ชวลิตธำรง, เอิ๊ต – ภัทรวี ศรีสันติสุข, Serious Bacon (ซีเรียส เบค่อน) ที่ทุกคนล้วนมีความสำคัญในชีวิต มาร่วมร้องเพลงในแต่ละวันแตกต่างกันออกไป และปิดวันสุดท้ายแขกรับเชิญที่หาคิวยากที่สุด อย่าง คุณพ่อ (บุญเลิศ เปานิล) ที่นอกจากขึ้นมาร้องเพลงสุดพิเศษ เพลง ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง และเพลง Handy Man ในฐานะพ่อแล้ว ยังขอบอก ‘รัก’ และให้กำลังใจลูกสาวในฐานะแฟนคลับคนแรกในชีวิตของอิ้งค์ อีกด้วยเข้าสู่ช่วงเซอร์ไพรส์ต่อไป กับการอ่านจดหมายของแฟนคลับในทุก ๆ วัน เพื่อหา lucky Fan ขึ้นมาบนเวที ออกสเต็ปท่าเต้นเพลงฮิต อย่าง สายตาหลอกกันไม่ได้ (Eyes don’t lie) ร่วมกัน เป็นที่ประทับใจของแฟนคลับในทุก ๆ รอบ ที่ทำให้เกิดโมเมนต์ ผู้ประสบภัย ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ส่งต่อกับโชว์ที่ ‘อิ้งค์ วรันธร’ พาทุกคนเข้าสู่ค่ำคืนที่แสนเศร้า ในบรรยากาศชวนให้คิดถึงใครสักคน เริ่มจากเพลง อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม(Repeat), เพลง รอหรือพอ (Stay) และส่งเข้าเพลง โลกที่ยังมีเธออยู่ด้วยกัน ซึ่งเป็นเพลงที่ไม่เคยถูกตัดออกจาก Songlist ในทุกคอนเสิร์ตของตัวเอง เพราะเป็นเพลงที่มอบให้กับ คุณย่า คนที่ ‘อิ้งค์ วรันธร’คิดถึงที่สุดเดินทางมาถึงช่วงท้าย กับการสร้างบรรยากาศฝนตกให้คนดูรู้สึกอินไปกับโชว์มากขึ้น โดยขนเพลงระดับ มาสเตอร์พีซ อย่าง เพลง ดีใจด้วยนะ (Glad)และเพลง ลบไม่ได้ช่วยให้ลืม (Erase) ถือเป็นโชว์ที่ชูเสียงร้องของอันทรงพลังของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ ได้เป็นอย่างดีพร้อมส่งเพลง Last Train มาบอกลาหน้าฝน เข้าสู่พาร์ทโชว์ที่ทำทุกคนตื่นเต้น และสนุกที่สุด ขนเพลงเต้นของ ‘อิ้งค์ วรันธร’ มาแบบต่อเนื่อง อาทิ เก่งแต่เรื่องคนอื่น (Expert), ชอบอยู่คนเดียว, ปิดทองหลังใจ , แล้วยังไงต่อ, ไม่อยากเหงาแล้ว (Call me) และ เกี่ยวกันไหม (You?) ที่คนดูต้องปรบมือให้กับความฟิตทั้งร่างกายและเสียงร้อง ที่เอาอยู่บนเวทีได้ตลอดส่งท้ายคำขอบคุณให้กับแฟนเพลงทั้ง 5 รอบการแสดงด้วยเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นใหม่ มีชื่อว่า ‘ภาพที่สวยที่สุด’ เพื่อนำมาร้องบนเวทีคอนเสิร์ตนี้เป็นครั้งแรก เพื่อเก็บไว้ในความทรงจำร่วมกัน ... เพราะการที่มองเห็นทุกคน คือภาพที่สวยสุดของ ‘อิ้งค์ วรันธร’#InkWaruntornCloseUpConcert #InkWaruntorn#มาม่าอร่อย#TheConcertApplication#LEOรวมกันมันส์กว่า#เวเฟอร์ล็อคเกอร์MyGoodChoice#BoxxMusic #OKD #MuzikMove