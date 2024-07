“แตงกวา กษมา” ทำดีที่สุดแล้ว เข้ารอบ TOP 12 “Miss Supranational 2024”

ชาวไทยและแฟนนางงามมีเฮ เมื่อมิสซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2024 (Miss Supranational Thailand 2024) บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปสร้างชื่อเสียงให้คนไทยบนเวทีระดับโลกอย่าง “Miss Supranational 2024” ณ ประเทศโปแลนด์สำหรับการประกวดในครั้งนี้ “แตงกวา กษมา” ทุ่มเททุกรอบแบบเกินร้อย จนมาถึงรอบที่หลายคนรอคอย 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐇𝐎𝐖 โดยเจ้าตัวปรากฏตัวในชุดเดรสสั้น บอกเลยว่าแม้จะประกวดกันยามดึก แต่แฟนชาวไทยก็พร้อมตั้งตารอและส่งเสียงเชียร์วินาทีที่น่าตื่นเต้นก็มาถึง เมื่อ “แตงกวา กษมา” ทำได้! เข้าไปยืนเป็นสาวงาม 12 คนสุดท้าย ก่อนจะตอบคำถามแบบที่ฟังแล้วหลายคนต้องปรบมือให้ เธอกล่าวไว้ว่าการที่เธอมายืนอยู่ ณ เวทีการประกวด Miss Supranational เพื่อเป็นตัวแทนของคนที่เคยผิดหวัง แต่ไม่ยอมแพ้ พร้อมลุกขึ้นเพื่อสู้เพื่อความฝันของเราได้เสมอ หากคืนนี้เธอชนะการประกวด Miss Supranational มันจะไม่ใช่ชัยชนะของเธอเพียงคนเดียว แต่เป็นชัยชนะของทุกคนที่ไม่ยอมแพ้และไม่เคยหยุดฝันจากนั้น “แตงกวา กษมา” เดินอวดความสวยอีกครั้งในชุดราตรีสีทองที่สื่อความหมายถึง “ดั่งชั่วโมงต้องมนต์” Golden Hour หรือ Magic Hour (ชั่วโมงทองคำ)( Hand-Embroidered with Warm Silver&Gold, Beads, Sequin, Rhinestone and Sparkling Jewelry Embellished Tulle Gown. by GL GarlateDesign )คือช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ขึ้น และก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ที่ดวงอาทิตย์ทำมุมอย่างลงตัวกับขอบฟ้า จนแสงอาทิตย์เปล่งประกายเป็นสีทอง ถือเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติมีความสวยงามมากที่สุดของวัน จนทำให้คำว่า “Golden Hour” ถูกนำมาใช้เปรียบกับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและล้ำค่าที่เกิดขึ้นในชีวิต สร้างสรรค์การออกแบบและตัดเย็บเพื่อกษมา ตัวแทนประเทศไทยเพียงผู้เดียว ที่จะสวมใส่ในช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของชีวิตเธอ ให้เธอนั้นได้เปล่งประกายในทุกย่างก้าว ให้ผู้คนที่ได้พบเห็นเป็นต้องหลงใหลดั่งชั่วโมงต้องมนต์โดดเด่นด้วยสีทองอันเป็นมงคล แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ สติปัญญาอันเฉียบแหลม และหมายถึงอำนาจ ชัยชนะ พร้อมกับสีเงินที่สื่อถึงความหรูหรา เกียรติยศ และความสง่างาม ที่ล้วนทำให้เกิดสิ่งดี ๆ มีชัยชนะอันงดงามเหนือคู่ต่อสู้ เพื่อนำพาความสำเร็จกลับมาให้ชาวไทยได้ชื่มชมก่อนจะประกาศผลสำหรับสาวงามที่ได้ตำแหน่ง “Miss Supranational 2024” ได้แก่ “Harashta Haifa Zahra” สาวงามจากประเทศอินโดนีเซียส่วนรางวัลของ “แตงกวา กษมา” ที่นำกลับมาเป็นของขวัญให้ชาวไทย ได้แก่รางวัล “𝐌𝐢𝐬𝐬 𝐒𝐮𝐩𝐫𝐚 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐬𝐢𝐚 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚r”ทั้งนี้ “โจ้ ชลวิศว์ วงศ์ศรีวอ” และ “แตงกวา กษมา ซื่อตรง” จะบินกลับประเทศไทยในช่วงสายของวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Page : Supranational Thailand