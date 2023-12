“พลอย เฌอมาลย์-แจ็คกี้” สวยชิคในลุกโก้หรูจาก HOLIDAYS COLLECTION 2023 ของแบรนด์ MICHAEL KORS

เปิดตัวที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว สำหรับแบรนด์แฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังจากมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีไอดอลเคป๊อปชื่อดังอย่างวง TWICE ทำหน้าที่เป็น Global Brand Ambassador กับการจัดงาน MICHAEL KORS Join us at our party as we celebrate the holiday launch of the new statement print. Empire Signature logo which captures a mix of timeless glamour and modernity. งานปาร์ตี้ฉลองเปิดตัวคอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุดของ MICHAEL KORS ที่มีทั้ง กระเป๋า, เสื้อผ้า Ready-To-Wear ที่ออกแบบดีไซน์ในลุกหรูหรา Glamourousพร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว MICHAEL KORS ลายปริ้นใหม่ Empire Signature Logo ที่ผสมผสานระหว่าง Logo Signature อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ กับลวดลาย Modern chic ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานสถาปัตยกรรมและงานพิมพ์ที่เย้ายวนใจเหนือกาลเวลาและความเรียบง่ายแบบทันสมัย ซึ่งลายปริ้น Empire Signature Logo จะไปปรากฏอยู่บน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ ใน HOLIDAYS COLLECTION 2023โดยงานจัดขึ้น ณ MICHAEL KORS STORE ชั้น M ศูนย์การค้า ICONSIAM ภายในงานมีเหล่าเซเลบริตี้คนดังที่ปรากฏตัวมาในลุกสวยหล่อด้วยเสื้อผ้าและกระเป๋าจาก Michael Kors HOLIDAYS COLLECTION 2023 อาทิที่มาในลุกสวยเรียบโก้ด้วยชุด Pinstripe Sequined Crepe ขณะที่และสวยชิคในชุด Empire Signature Logo Jacquard Tank Dressด้านสวยสดใสมาชุด Ribbed Stretch Viscose Belted Bustier Dress และที่มาในลุกสวยหวานซ่อนเปรี้ยวในชุด Sequined Jersey Tank Dress เพื่อมาร่วมงานปาร์ตี้และมาร่วมชมไอเทมใหม่สุดปังที่มาพร้อมลายปริ้นใหม่ Empire Signature Logo ของ Michael Kors กับ HOLIDAYS COLLECTION 2023สามารถติดตามข่าวสารผ่าน LINE Official @MichaelkorsTH https://lin.ee/a6jEB8hหรือที่ร้าน MICHAEL KORS ทุกสาขา