“เจสัน มราซ” ยอมรับไม่กล้าเปิดตัวเป็นชาวสีรุ้ง หวั่นโดนล้อ

“เจสัน มราซ” นักร้องดังยอมรับไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยรสนิยมทางเพศตั้งแต่สมัยยุค 90 เพราะหวั่นการเป็นเกย์ จะทำให้โดนล้อเลียนก่อนหน้านี้ เจสัน มราซ นักร้องดังเจ้าของผลงานเพลง I’m Yours เคยออกมาเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนเองเมื่อปี 2018 ว่าเขาเองก็เคยมีประสบการณ์ทางเพศกับผู้ชาย รวมถึงเมื่อครั้งที่ยังคบหากับ คริสตินา คาราโน ภรรยาสาวก่อนที่จะหย่าร้างกันไปเมื่อปี 2023 หลังจากแต่งงานกันนาน 8 ปี ซึ่งเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม LGBTQ+ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาล่าสึดมีการถามถึงความรู้สึกว่าเหตุใด เขาถึงไม่กล้าที่จะเปิดตัวตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่น นักร้องดังวัย 48 ปี ได้พูดในรายการพอดแคสต์ Dinner's On Me ว่า“ในยุค 90 การเป็นเกย์ จะถูกล้อเลียนเป็นเรื่องตลก แล้วผมเองก็ไม่อยากถูกล้อแบบนั้น ผมจึงได้แต่ก้มหน้า และคิดหาวิธีที่จะได้ออกมาเผชิญหน้ากับโลกใบนี้ได้ในสักวัน“เจ้าตัวยังยอมรับว่าการเติบโตมาในรัฐ Virginia ยังทำให้เขาหวั่นใจว่าจะถูกนินทา และกลัวสายตาคนมอง“ผมได้ยึดเอาถนนทั้งเส้นที่ผมโตมาและมีแต่ความอนุรักษ์นิยมนำติดตัวมาด้วย มันเลยยากที่จะเพิกเฉยหรือแตกหัก ผมก็เลยอายและกลัวว่าครอบครัวจะว่าอย่างไร หรือคนแถวบ้านเกิดจะคิดยังไงหรืออะไรก็ตาม““ผมไม่ได้อยากทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่เห็รแก่ตัวเอง แต่โชคดีที่พ่อแม่ของผมให้การสนับสนุนอย่างมาก ผมรักพวกท่านมากจริงๆ“เจสัน มราซ อธิบายถึงตนเองว่าเป็นดอกไม้ที่บานช้า มีประสบการณ์น้อยกว่าคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน“ผมมีประสบการณ์ทางเพศไม่มากนัก ถ้าเทียบกับเพื่อนในรุ่นเดียวกัน พวกเขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่า มันอาจจะช้าไปกว่าจะมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ แต่พูดตามตรง ผมรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตผมเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น““ผมไม่สามารถบอกได้ว่าผมได้พบรักแล้ว ผมมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ผมได้เรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ และผมหวังว่าผมจะไม่มีกรรมที่หมุนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์เหล่านั้น“”แต่ผมรักในสิ่งที่ผมเป็น และผมรู้สึกรักตัวเองมากจนสามารถยกระดับความสัมพันธ์ครั้งต่อไป ใช่ครับ ความสัมพันธ์เมื่อผมได้พบมัน“ย้อนกลับไปในปี 2018 เจ้าตัวยอมรับเกี่ยวกับสถานะทางเพศของตนเองที่เหมือนกับวลีของชาวอเมริกันพื้นเมือง ( อินเดียแดง ) ที่ระบุว่ามี “2 จิตวิญญาณ”เขาได้กล่าวกับทางนิตยสาร Billboard ว่า ”ผมเคยมีประสบการณ์กับผู้ชาย แม้ตอนกำลังออกเดตอยู่กับผู้หญิงที่กลายมาเป็นภรรยาของผม มันเหมือนกับ ‘ว้าว นี่แปลว่าผมเป็นเกย์เหรอ?‘ และภรรยาผมได้ชี้นำผมว่ามันคือเรื่องของ ‘2 จิตวิญญาณ‘ ที่คนอเมริกันพื้นเมืองใช้เรียกคนที่ชอบทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผมชอบคำนั้นมากเลย“