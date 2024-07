ชมภาพวัยใสไฮสคูล "น้องเปา-เปาซ่างเอิน" อึ้งย้ง คนใหม่

เปาซ่างเอินในภาพสมัยไฮสคูลยังคงมีใบหน้าที่สดใสและรอยยิ้มที่น่ารัก เป็นภาพที่ยืนยันถึงความงดงามและเสน่ห์ที่ไม่เคยจางหายไปไหน แม้ว่าเธอจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและได้รับบทบาทสำคัญในซีรีส์ใหญ่ๆ ก็ตามเปาซ่างเอิน นักแสดงหญิงชาวจีนที่กำลังมาแรง เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2002 ที่เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง จบการศึกษาจาก Communication University of Zhejiang เธอเริ่มต้นเส้นทางการแสดงในปี 2022 กับการรับบทนางเอกในละครเรื่อง Love Behind the Melody และตามมาด้วยบทนางเอกในละครเรื่อง Be Yourself ในปีค.ศ. 2023ปีนี้เปาซ่างเอินได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการแสดงในภาพยนตร์เรื่อง Who's the Suspect และผลงานซีรีส์ฟอร์มยักษ์ The Legend of Heroes หรือ มังกรหยก 2024 ในบท อึ้งย้ง (หวงหรง) นั่นเอง