"จอง ยุนฮา" จากหนังฮิต "Exhuma" แจ้งข่าวร้ายมะเร็งกลับมา

จอง ยุนฮา ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ว่มะเร็งร้ายที่เธอเคยตรวจพบ ได้กลับมาอีกครั้ง "เมื่อหนึ่งปีสามเดือนที่แล้ว ฉันถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและได้ผ่าตัดเพื่อเอาออก หลังจากการตรวจชิ้นเนื้อ พบว่าเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง แต่ตอนนี้เพียงหนึ่งปีหลังจากนั้น ฉันได้รับการวินิจฉัยว่ามะเร็งกลับมาอีกครั้ง" เธอกล่าวเธอกล่าวว่าเมื่อได้รับข่าว ตนเองได้เดินทางไปโรงพยาบาลอื่นเพื่อตรวจใหม่ทันที "วันนี้ ฉันพบว่าตัวเองคิดมากขึ้นกว่าครั้งแรกที่ได้รับการวินิจฉัย แทนที่จะทุกข์ทรมานคนเดียว ฉันอยากทำอะไรบางอย่าง ฉันจึงเขียนสิ่งนี้ออกมา"เธอเสริมว่า "หากฉันเงียบไปสักระยะ โปรดเข้าใจว่าอาจเป็นเพราะฉันไม่มีพลังหรือความกล้าที่จะคิดบวก หรือเพราะฉันไม่สามารถซ่อนอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ"จอง ยุนฮา เปิดตัวในปี 2007 โดยเริ่มต้นอาชีพเป็นนางแบบ และปรากฏตัวในโฆษณาหลายตัว เธอเริ่มอาชีพในวงการภาพยนตร์ด้วยเรื่อง "Keys to the Heart" ในปี 2018 และได้แสดงหนังอีกหลายเรื่อง รวมถึง "The Suspect," "Ashfall" และ "Lost" เมื่อไม่นานมานี้ เธอได้มีบทบาทในซีรีส์ "Casino" และภาพยนตร์ "Exhuma" ที่ทำเงินอย่างถล่มทลายในเกาหลี