lyn around เปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ “แอลลี่ – อชิรญา” คอลเลกชั่นพิเศษ “Sunshine & Midnight” พร้อมเผยโฉมสโตร์ดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แบรนด์แฟชั่นสไตล์เฟมินินที่เติมเต็มจินตนาการของสาวช่างฝัน ต้อนรับฤดูกาลแฟชั่น Fall 2024 ชวนสาวๆ ก้าวเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการที่ผสมผสานความเหนือจริงไปกับเสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมเปิดตัวแบรนด์พรีเซ็นเตอร์คนแรก คือไอดอลสาววัยทีน ศิลปินนักร้อง และนักแสดงมากความสามารถ พร้อมเผยคาริสม่าเกินห้ามใจกับการพรีเซนต์ลุคจากคอลเลกชั่นพิเศษที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับตัวตนสองสไตล์สุดยูนีคที่มีความแตกต่าง ทว่ากลมกล่อมอย่างลงตัว ของ "ซันไชน์" เปรียบกับจิตรกรสาวผู้อ่อนหวานมีความหลงใหลในงานศิลป์ ส่องสว่างเปรียบดั่งแสงแรกของวัน และ "มิดไนท์" ที่เปรียบกับนักดนตรีผู้มีบุคลิกลึกลับน่าหลงใหลราวกับความงามของราตรีอันเป็นนิรันดร์เสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่จากคอลเลกชั่น "Sunshine & Midnight" จึงเป็นการนำเอาเสน่ห์ความเยาว์วัย และคาแรคเตอร์น่ารักเฉพาะตัวของสาวแอลลี่ทั้งสองสไตล์ มาเป็นคีย์เอลิเมนต์ในการออกแบบ การใช้แพทเทิร์นลายพิมพ์ และลายปักดอกไม้ แต่งเติมด้วยสีสันสดใส อาทิ สีเหลืองเลม่อน สีเขียวอ่อน สีชมพูเบบี้พิงค์ ที่เป็นดั่งสีประจำตัวของซันไชน์บนไอเทมเสื้อผ้าสุดไอคอนิค อาทิ เดรสสีเลม่อนพิมพ์ลายตกแต่งระบาย มินิเดรสเบบี้พิงค์ปักลายดอกกุหลาบ เสื้อเบล้าส์แขนยาวปักลายดอกไม้ เสื้อครอปสีชมพูแซลม่อนผ้านิต กระโปรงสั้นพิมพ์ลายดอกไม้ และคาร์ดิแกนแขนยาว ตรงข้ามกับคาแรคเตอร์ที่น่าค้นหาของมิดไนท์กับไอเทมที่มีพาแลตสีคลาสสิคอย่าง สีดำสนิท สีขาว และสีแดงโกเมน มีให้เลือกตั้งแต่ มินิเดรสสีดำปกคอเสื้อโอเวอไซส์ผูกโบ เสื้อเบล้าส์ครอปแขนกุดปักลาย เสื้อเบล้าส์ครอปแขนพอง มินิเดรสเกาะอกตกแต่งเลื่อม ไปจนถึงกระโปรงสั้นปักลายดอกไม้ ช่วยเนรมิตลุคแฟชั่นให้ดึงดูดสายตากว่าที่เคยพร้อมชม Trunk Show ที่นำเสนอคอลเลกชั่นเสื้อผ้าภายใต้ฤดูกาลแฟชั่น Fall 2024 ทั้งคอลเลกชั่นล่าสุด "Sunshine & Midnight" รวมไปถึง "Lost in Museum" ที่นำเอาซิลลูเอทของเสื้อผ้าคลาสสิกมาผสมผสานเข้ากับการออกแบบโมเดิร์น อย่างลงตัว กลายเป็นเสื้อผ้าดีไซน์ร่วมสมัย และมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร พร้อมแต่งเติมความมีชีวิตชีวาให้ทุกชิ้นไอเทมด้วยการใช้พาแลตหลากหลายสีสัน และแพทเทิร์นลายพิมพ์ที่พริ้วไหวราวกับมีชีวิต และคอลเลกชั่น "Ruby Collection - Ethereal Twilight" ไลน์แฟชั่นสุดหรูที่ออกแบบด้วยความพิถีพิถัน โดยซีซั่นนี้ได้นำเอาซิลลูเอทดีไซน์เย้ายวนสุดโมเดิร์นมาผสมผสานเข้ากับการเลือกใช้วัสดุตัดเย็บที่มีคุณภาพสูง อาทิ ผ้าซาติน ผ้ากํามะหยี่ และผ้ากลิตเตอร์ที่ให้ความลักชูรี เช่นเดียวกับการเลือกใช้เกล็ดเลื่อมสีทอง คริสตัลขนาดเล็กพร้อมเนรมิตให้ทุกชิ้นไอเทมมีความฟู่ฟ่าไม่ซ้ำใคร ตอบโจทย์ทั้งในวันทำงาน ปาร์ตี้สุดแฟนซี ไปจนถึงเดทไนท์ใต้แสงเทียนสุดหรูนอกจากนี้ ทางแบรนด์ยังได้เผยโฉม lyn around Store ดีไซน์ใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบอินทีเรียโดย Arch. Roberto Baciocchi & Associates ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกจากอิตาลี ที่มีผลงานออกแบบให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย โดยเป็นงานออกแบบที่ได้ถ่ายทอดดีเอ็นเอของแบรนด์ lyn around สะท้อนความเป็นเฟมินีน ความร่าเริงสดใส โรแมนติก ผ่านโทนสีชมพู และสีฟ้าพาสเทล รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุที่อ่อนนุ่มมอบสัมผัสที่รู้สึกหรูหราอย่างลงตัวlyn around เชิญชวนสาวๆ มาสัมผัสเสื้อผ้า และแอคเซสเซอรี่ ผ่านบทบทบาทใหม่สุดท้าทายของแบรนด์พรีเซนเตอร์คนล่าสุด แอลลี่ - อชิรญา นิติพน และคอลเลกชั่นอื่นๆ ภายใต้ฤดูกาลแฟชั่น Fall 2024 ได้แล้ววันนี้ที่ lyn around ทุกสาขา และเว็บไซต์ lynaround.com.com