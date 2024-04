TAN เสริมพอร์ตแฟชั่นคนรุ่นใหม่ คว้า 5แบรนด์ ‘UNITED ARROWS’

ผู้จัดการรายวัน 360 - ‘บมจ.ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ TAN ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ยูไนเต็ด แอร์โรว์ แบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวแบรนด์ ‘UNITED ARROWS’ เสริมแกร่งพอร์ตธุรกิจแฟชั่น เจาะกลุ่ม ‘Young & Creative Affluent Consumer’ ลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์และมีกำลังซื้อสูง ประเดิมเปิด Multi-Brand สโตร์สาขาแรกในประเทศไทย ที่ The EMSPHERE ภายในไตรมาส 2/2567 สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2567 เติบโตทะลุ 20%นายธนพงษ์ จิราพาณิชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TAN ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ลักซ์ชัวรีระดับโลก เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้ปี 2567 เติบโตทะลุ 1,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% ผ่านการสร้างการเติบโตจากแบรนด์เดิม และเพิ่มแบรนด์ใหม่เข้ามาเสริมแกร่งในพอร์ตธุรกิจทั้ง 4 กลุ่ม อย่างไรก็ตาม การเพิ่มแบรนด์ใหม่เข้าในพอร์ตจะต้องเป็นแบรนด์ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง สามารถเข้ามาสร้างการเติบโตแบบ Synergy และเชื่อมโยงแบรนด์ที่มีภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจ Lifestyle Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯ ได้ เพื่อตอบสนองไฟล์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่อย่างหลากหลาย รวมทั้งสามารถสร้างการเติบโตผ่านการขยายสาขาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ล่าสุด กลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ ยูไนเต็ด แอร์โรว์ ซึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น โดย TAN จะนำแบรนด์ต่างๆ ของยูไนเต็ด แอร์โรว์ เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทย รวมทั้งหมด 5 แบรนด์ ได้แก่ 1) ยูไนเต็ด แอร์โรว์ (UNITED ARROWS) นำเสนอสไตล์การแต่งกายแบบผู้ใหญ่ที่เป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘หรูหรา มีระดับ (Affluent and Premium)’ 2) บิวตี้แอนด์ยูธ ยูไนเต็ด แอร์โรว์ (BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS) แบรนด์ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด "ความงามทางจิตใจและวัยเยาว์ที่ยั่งยืน" โดยเน้นคุณค่าของการเปิดกว้างทางความคิดและไม่ยึดติด (Flexible Sensibilities) ควบคู่ไปกับจิตใจที่ดี (Spirituality) นำไปสู่การแสดงออกซึ่งความงามและความเยาว์วัย 3) ยูไนเต็ด แอร์โรว์ แอนด์ ซันส์ (UNITED ARROWS & SONS) นำเสนอเสื้อผ้าสไตล์สตรีทที่มากไปด้วยคุณภาพ ส่งต่อความคลาสสิคจากรุ่นสู่รุ่น 4) เอช บิวตี้แอนด์ยูธ (H BEAUTY&YOUTH) นำเสนอแฟชั่นแคชชวลระดับพรีเมียมที่สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง และ 5) โลเอฟ (LOEFF) แบรนด์เสื้อผ้าสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความคล่องแคล่วปราดเปรียวและภูมิฐาน โดยเน้นแนวคิด “เสื้อผ้าใส่สบายที่ยังคงคุณค่าแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไป”ทั้งนี้ การเปิดตัวแบรนด์ ‘UNITED ARROWS’ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจแฟชั่นมากยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่นด้านดีไซน์ที่เรียบง่าย คลาสสิค สวมใส่สบาย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้ในทุกมิติ และตอบรับกับเทรนด์การแต่งตัวของคนในยุคนี้ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม ‘Young & Creative Affluent Consumer’ หรือกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์และมีกำลังซื้อสูง โดยกลุ่มบริษัทฯ วางแผนเปิด Multi-Brand สโตร์สาขาแรกที่ศูนย์การค้า The EMSPHERE ภายในไตรมาสที่ 2/2567 คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าสำหรับแบรนด์ ยูไนเต็ด แอร์โรว์ (UNITED ARROWS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ด้วยจุดเด่นด้านการนำเสนอเสื้อผ้าและเครื่องประดับหลากหลายรูปแบบสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผ่านแบรนด์ต่างๆ ด้วยดีไซน์อันเป็นนวัตกรรม และใส่ใจในการเลือกสรรวัสดุคุณภาพสูง ส่งผลให้แบรนด์ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น และโด่งดังไปทั่วโลกจากการนำเสนอเสื้อผ้าและเครื่องประดับสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่เน้นดีไซน์เรียบง่าย คลาสสิค ผสมผสานเทรนด์แฟชั่นร่วมสมัย เหมาะสำหรับผู้สวมใส่ทุกวัย“TAN เดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ Lifestyle Ecosystem ที่แข็งแกร่งและครบวงจร มีแบรนด์ที่หลากหลายภายใต้ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง Lifestyle, Fashion, Health & Wellness และ Food & Beverage ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้ TAN มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับภูมิภาคตามเป้าหมายที่วางไว้” นายธนพงษ์ กล่าว