“Maison des Fleurs” คอลเลคชั่นล่าสุดจาก SIRIVANNAVARI MAISON งานเซรามิกสุดหรูกับลายพิมพ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมให้ชื่นชมและเป็นเจ้าของแล้วที่ ICONCRAFT

เมื่อฤดูผลิบานของมวลหมู่ไม้มาเยือน ICONCRAFT ขอเชิญผู้มีรสนิยมวิไลสัมผัสศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอันรื่นรมย์ไปกับดอกไม้งามผ่านคอลเลคชั่นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและเครื่องหอมล่าสุดจากโดยแบรนด์ซึ่งพร้อมให้ทุกคนเป็นเจ้าของแล้วที่ Pop up แห่งแรกของ Maison des Fleurs Collection ณ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2567ย้อนไปเมื่อปี 2010 แบรนด์ SIRIVANNAVARI ได้เปิดตัว SIRIVANNAVARI MAISON เป็นครั้งแรกเพื่อถ่ายทอดนิยามแห่งการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะ ผ่านเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของแต่งบ้านอันเปี่ยมเสน่ห์ในแบบเฉพาะตัว จนมาถึงปีนี้ SIRIVANNAVARI MAISON ได้นำเสนอคอลเลคชั่นล่าสุด “Maison des Fleurs” ซึ่งสะท้อนถึงความงดงามของพื้นที่แห่งชีวิตที่เรียกว่า “บ้าน” หรือ “Maison” ในภาษาฝรั่งเศส อันเป็นหัวใจและจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ทั้งยังเป็นพื้นที่แห่งรสนิยมและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เป็นเจ้าของที่รอเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้สัมผัสกับศิลปะแห่งการใช้ชีวิตของพวกเขา โดยคอลเลคชั่นนี้เปรียบบ้านเป็นดั่งพันธุ์ไม้อันอุดมสมบูรณ์ พร้อมผลิบานเป็น “ดอกไม้” หรือ “Fleur” ความงามที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราทุกคนคอลเลคชั่น “Maison des Fleurs” ประกอบด้วยชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และเครื่องหอมในบ้านที่จัดทำขึ้นแบบลิมิเต็ด เอดิชั่น รังสรรค์จากเซรามิคโบนไชน่า (Bone China) ที่มีความประณีตและคุณภาพระดับพรีเมี่ยม เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารไปอีกขั้น โดยความพิเศษสุดอยู่ที่ลายพิมพ์ภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ครีเอทีฟ ไดเร็คเตอร์ (Creative Director) แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ซึ่งวางลายประทับอย่างวิจิตรบรรจงลงบนชุดเครื่องใช้ อันได้แก่ จานอาหาร 3 ขนาด, แก้ว Mug, แก้วช็อต Espresso และแก้วชาพร้อมจานรอง นอกจากนี้ยังมีเทียนหอมในแก้วเซรามิก และ Diffuser ในขวดแก้วที่ตกแต่งด้วยพู่ประดับอันงดงาม พร้อมด้วยกลิ่นหอม 4 กลิ่น คือ Rosé, Romantic Peach, Lavender Breeze และ Jardin Secret ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศอันหรูหราทว่าผ่อนคลายภายในบ้าน ทำให้หวนรำลึกถึงความทรงจำอันมีค่าในทุกช่วงจังหวะชีวิตทุกผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่นนี้ตกแต่งด้วยลวดลายภาพวาดฝีพระหัตถ์อันวิจิตร มีทั้งนกยูงแสนสง่าสัญลักษณ์ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ดอกระฆังแห่งหุบเขา (Lily of the Valley) อันสื่อถึงความสุขและความนอบน้อม และดอกไอริส (Iris) สีม่วง ดอกไม้ทรงโปรดขององค์ดีไซเนอร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของความหวัง รังสรรค์ออกมาในโทนสีฟ้า แต้มด้วยสีทองเลอค่า ตัดกับเซรามิคโบนไชน่าสีขาวงาช้างอันเงางาม ใช้เทคนิคดีแคล (Decal) ในการประทับลงบนเซรามิคแต่ละชิ้น ก่อนนำไปเผาในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อความคงทนของลวดลาย โดยขั้นตอนการผลิตส่วนหนึ่ง เป็นการสนับสนุนงานฝีมือช่างไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งก่อตั้งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระราชปณิธานขององค์ดีไซเนอร์ในการส่งเสริมฝีมือของประชาชนไทยอีกด้วยทุกชิ้นมาในกล่องหรูหรา เหมาะแก่การมอบเป็นของขวัญในทุกวาระพิเศษ หรือเติมความรื่นรมย์ให้กับโต๊ะอาหารและในทุกมุมของบ้าน อีกทั้งยังควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง สัมผัสความงามอันวิจิตรของ “Maison des Fleurs” คอลเลคชั่นล่าสุดจาก SIRIVANNAVARI MAISON โดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ เพียงช็อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 1,000 บาท (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) ช็อปได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2567 เอ็กซ์คลูซีฟที่ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยามเท่านั้น