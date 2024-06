"คัลแลน" ผู้ที่ทำให้เพลงเดียวกันแต่ไพเราะกินใจต่างกัน

โดยหลายคนต่างก็แสดงความเห็นถึงเพลงนี้ในทิศทางเดียวกันด้วยการชื่นชมเพลงนี้อย่างสุดหัวใจว่าลงตัวมากๆ ทั้งดนตรีและเนื้อหาของบทเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็น "คัลแลน" ได้เป็นอย่างดี อาทิ "มาแล้ว ชอบมาก รอมานาน ตั้งแต่เห็น solo ของเคอร์บี้ ก็ตั้งตารอว่าอยากเห็น solo ของคัลแลนบ้างและวันนี้สมหวังแล้ว ได้เห็นการทำเพลงที่ถ่ายทอดจากมุมมองเดี่ยวๆ ของคัลเเลน ดีใจมากจริงๆ นะ มีความสุขมากก ทำเพลงออกมาให้พวกเราฟังเยอะๆ Love you Pinn Kirby Cullen Love Hateberry ทุกคนนะ""เพลงของ hateberry และเพลงของ kirby ถูกจริตเรามาก เพลงเร็วดนตรีที่เน้นจังหวะแรงๆแต่ก็ไม่ได้ตึ๊ดจนฟังไม่รู้เรื่อง พอมาเพลง no one ดนตรีฟังสบายแต่ก็ไม่ได้เรียบเกินไป ร้องตามเพลินๆ ถึงคัลเลนจะบอกว่าช่วงนี้ hateberry กำลังงงๆกับสไตล์เพลงว่าแบบไหนดี แต่ทุกเพลงที่ออกมามันมีลายเซ็นต์ของ hateberry อยู่นะ ฟังแล้วรู้ว่าอันนี้เพลงของ hateberry เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมเลย""ที่คัลแลนเคยพูดตอนไปแม่ฮ่องสอนว่า ตอนนี้ทีมกำลังลองทำเพลงแนวต่างๆ จากครั้งแรกๆที่ทำแนว EDM ที่เปิดในเทศกาล มาถึงตอนที่ลองทำเพลงที่มีเนื้อร้อง ในฐานะคนชอบฟังเพลง จะบอกว่า เพลงของ HateBerry เป็นแนวที่เราชอบนะ ไม่ได้ชอบเพราะว่าเป็นแฟนคลับช่อง แต่เพราะเพลงดีจริงๆ + เราชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้ว เป็นกำลังใจให้วงนะคะทั้ง เคอร์บี้ คัลแลน และพินเลย ขอบคุณที่ทำให้ได้รู้จักเพลงของพวกคุณ"ทั้งนี้เมื่อลองค้นหาในเวบไซต์ยูทูบก็จะพบว่าจริงๆ ก่อนหน้านี้ที่ No One ของ HateBerry จะถูกปล่อยออกมานั้น ช่องยูทูบอย่าง GAMBITTO ได้มีการปล่อยเพลงที่เหมือนกันออกมาแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนโดยใช้ชื่อว่า I Know That You Wannaอย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ช่องดังกล่าวคนไทยแทบจะไม่รู้จักเลย ซึ่งต่างจากความนิยมในตัวของหนุ่มๆ HateBerry โดยเฉพาะตัว "คัลแลน" เอง งานนี้แม้จะเป็นเพลงเดียวกันแต่เชื่อว่าหลายๆ คนก็น่าจะรู้สึกว่าต่อให้ I Know That You Wanna จะมาก่อน แต่ No One นั้นฟังแล้วอินและเพราะกว่า ไม่นับรวมยอดวิวที่ตอนนี้ No One ขึ้นไปที่หลักแสนกว่าแล้ว ในขณะที่ I Know That You Wanna มียอดวิวเพียง 2 พันกว่าเท่านั้นลิ้งค์ฟังเพลง No One https://www.youtube.com/watch?v=iauoWquPWPs ลิ้งค์ฟังเพลง I Know That You Wanna https://www.youtube.com/watch?v=N-7jqYdnHUI