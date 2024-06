ครั้งแรกกับแฟนมีตติ้ง “โจบยองกยู” เตรียมกดบัตร 9 มิ.ย. พรุ่งนี้แล้ว!

แฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อมและอย่าพลาดโอกาสในการพบกับโจบยองกยูในงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเขาในประเทศไทย รับรองว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาด!

โจบยองกยู ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทในซีรีส์ยอดนิยมอย่าง "Sky Castle" และ "The Uncanny Counter" ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยการแสดงที่โดดเด่นและเสน่ห์เฉพาะตัว ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษที่แฟนๆ ชาวไทยจะได้พบกับเขาแบบใกล้ชิด ได้มอบความรักและขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การสนับสนุนเขามาโดยตลอดการจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทผู้จัดงานอย่าง VIRAL 99 PRODUCTION และ PIKI THAI เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและน่าจดจำให้กับแฟนๆ โดยงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การพูดคุยอย่างใกล้ชิด การแสดงพิเศษ และการถ่ายรูปกับแฟนๆ นอกจากนี้ยังมีช่วงถาม-ตอบ ที่แฟนๆ จะมีโอกาสได้ถามคำถามและฟังคำตอบจากโจบยองกยูโดยตรงบัตรเข้าชมงานสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางงานและการจำหน่ายบัตร สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของบริษัท VIRAL 99 PRODUCTION ได้ทาง Twitter(X), Facebook และ Instagram.แฟนชาวไทยห้ามพลาด🤟🏻📣รายละเอียดงาน CHO BYEONG KYU FIRST FAN MEETING IN BANGKOK 2024: ENCOUNTER IN BANGKOK บัตรราคาเริ่มต้น 1,900 บาท📆วันที่แสดง : วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567📍สถานที่แสดง : ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, Exhibition Hall 4⏰เวลาแสดง : 18.00💰ราคาบัตร : 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 / 1,900🗓️วันเปิดจำหน่ายบัตร : วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 , 11.00🎫รายละเอียดจำหน่ายบัตร : https://bit.ly/3yXfjUc☎️TTM Call Center 02-262-3456Thai fans, don't miss out! 🤟🏻📣Information of "CHO BYEONG KYU FIRST FAN MEETING IN BANGKOK 2024: ENCOUNTER IN BANGKOK" Ticket prices start at 1,900 baht📆 Event Date : Saturday, July 13, 2024📍 Venue : Exhibition Hall 4 Queen Sirikit National Convention Center⏰ Event Time : 18.00💰 Ticket Prices : 5,900 / 4,900 / 3,900 / 2,900 / 1,900 Baht🗓️ Tickets will be on sale on Sunday, June 9, 2024,11.00🎫 Ticket Details : https://bit.ly/3yXfjUc☎️TTM Call Center 02-262-3456#CHOBYEONGKYU #CHOBYEONGKYUINBKK2024 #EncounterInBKK2024 #CHOBYEONGKYUFIRSTFANMEETINGINBKK