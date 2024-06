โรงแรมดับเบิ้ลยู ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อสิทธิและความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQIA+ ด้วยการจัดกิจกรรมและนำเสนอประสบการณ์ตลอดทั้งเดือน

"ยืนหยัดในจุดยืน" และยืนยันในความมุ่งมั่นต่อความหลากหลาย ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และสิทธิของกลุ่ม LGBTQIA+ ในเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหรือเทศกาลไพรด์ (Pride Month) ในประเทศไทยด้วยการจัดกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมพลังในกรุงเทพมหานครและเกาะสมุยเทศกาลไพรด์ถือเป็นเทศกาลสำคัญยิ่งสำหรับชุมชน LGBTQIA+ และโรงแรมดับเบิ้ลยูภูมิใจที่ได้สนับสนุนการเคลื่อนไหวระดับโลกนี้ ดังที่ปรากฏจากการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอของแบรนด์ การมีส่วนร่วมในงานไพรด์ทั่วโลก และความมุ่งมั่นในการสร้างความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน การมีส่วนร่วม และการให้ความเคารพต่อทุกคน"เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไพรด์ ที่โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ และโรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย ในช่วงเวลาสำคัญนี้สำหรับชุมชน LGBTQIA+ เรามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม และการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าเหล่านี้ช่วยยืนยันในพันธสัญญาต่อคุณค่าหลักเหล่านี้ พร้อมกับการสร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นปัญหา และเฉลิมฉลองความสุขของเทศกาลไพรด์ ซึ่งมีกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน การร่วมสร้างสรรค์ และประสบการณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ" ยาคอบ เฮลเก้น (Jakob Helgen) รองประธานภาคพื้น ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวเพื่อเฉลิมฉลองเทศลกาลไพรด์ประจำปี 2567 สองโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์สุดหรูภายใต้แบรนด์โรงแรมดับเบิ้ลยูในประเทศไทย ได้แก่ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ และ โรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย ได้เปิดเผยรายการกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์กับบุคคลสำคัญในกลุ่ม LGBTQIA+ ของประเทศไทย พร้อมกับเวิร์คช็อปให้ความรู้ นิทรรศการศิลปะ และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ชุมชนกลุ่มนี้เผชิญอยู่ รวมไปถึงปาร์ตี้ดีเจที่น่าตื่นตาตื่นใจ การแสดงของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ และงานค็อกเทลที่เต็มไปด้วยสีสันที่โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ ได้มีการเฉลิมฉลองเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมาด้วย W Drag Brunch ตามด้วยค่ำคืนแห่งกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ จุดเด่นของงานเปิดตัวคือการสัมภาษณ์แบบ Lean-In กับบุคคลสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน LGBTQIA+ ซึ่งรวมถึง รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงและนายแบบไทย-สวีเดน, เจนนี่ ปาหนัน นักแสดงและพิธีกรข้ามเพศชาวไทย, นาตาเลีย เพลียแคม แดร็กควีนซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังของไทย, ปุย สุรชัย แสงสุวรรณ ศิลปินชาวไทย และคู่รักเพศเดียวกัน “ฟางกับฮง” ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Cocktail Hour ช่วงค่ำ เพื่อเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนในการพบปะกับผู้สร้างแรงบันดาลใจ ปิดท้ายค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการแสดงแดร็กควีนที่น่าตื่นตาตื่นใจและจังหวะดนตรีดีเจที่คึกคักในช่วง W After Dark ที่บริเวณ W Loungeนอกจากนี้ตลอดเดือนมิถุนายนทุกท่านสามารถชมผลงานที่กระตุ้นต่อมความคิดจากปุย สุรชัย แสงสุวรรณ ในนิทรรศการภาพ Queer Art Gallery และดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มพิเศษ Pour for Pride ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ที่บริเวณ W Loungeที่โรงแรมดับเบิ้ลยู เกาะสมุย มีกิจกรรมตลอดทั้งเดือน รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเฉลิมฉลองความรักและแรงบันดาลใจในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังมีสองกิจกรรมหลัก คือ W Does Brunch: Pride Theme ในวันที่ 15 และ 22 มิถุนายน พร้อมนิทรรศการศิลปะระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน การแสดงดนตรีจากดีเจทุกวัน และเมนูค็อกเทล Pour for Pride ตลอดเดือนที่ WOOBAR® และจะมีการวางการ์ด “I stand for” Pride ลิมิเต็ดอิดิชั่นไว้ตามวิลล่าทุกหลังด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นด้านความหลากหลายและมีส่วนร่วมของแมริออท สามารถเข้าชมได้ที่ https://www.marriott.com/diversity/diversity-and-inclusion.mi