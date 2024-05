เดือดมันส์โดนใจชาวร็อค!!“Bring Me The Horizon” ปล่อยอัลบั้มใหม่ “POST HUMAN: NeX GEn”

และยังประเดิมรับรางวัล “Best Alternative/Rock Act” จากเวที BRIT Awards อีกด้วย

วงดนตรีร็อคจากเกาะอังกฤษที่กระแสแรงที่สุดในตอนนี้ได้ประกาศปล่อยอัลบั้มใหม่ที่สื่อและแฟนๆ ตั้งตารอคอยเป็นสตูดิโออัลบั้มลำดับที่ 7 ของวง และยังเป็นอัลบั้มภาคต่อของโปรเจ็กต์ต่อจากอัลบั้ม Post Human: Survival Horror ที่วางจำหน่ายในช่วงปี 2020 ซึ่งในอัลบั้มนั้นยังได้ร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าของวงการ และยังมีซิงเกิลฮิตอย่าง Teardrops และ Obey ซึ่งอัลบั้มนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเลยทีเดียว ในปี 2024 นี้ Bring Me The Horizon เริ่มต้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยทัวร์ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ในอารีน่าที่ใหญ่ที่สุด ต่อหน้าแฟนๆ มากกว่า 140,000 คนโปรเจ็กต์ “POST-HUMAN” พาร์ทแรก “Survival Horror” นี้เริ่มในช่วงล็อกดาวน์จากสถานการณ์โควิด เกือบทั้งหมด โดยอัลบั้มนี้เต็มไปด้วยเพลงที่ให้ความรู้สึกที่ว่างเปล่า, ความกลัว, ความโกรธ และความสิ้นหวัง แต่สำหรับ ‘NeX GEn’ แล้ว ‘Oli Sykes (โอลิ ไซกส์)’ นักร้องนำกล่าวว่าเขากำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่เต็มไปด้วยความหวัง อย่างเพลงที่ปล่อยออกไปก่อนหน้านี้ Kool-Aid, DiE4u, AmEN! และ DArkSide ที่มีความไพเราะและฟังง่ายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของวงเหมือนเคย การสร้างผลงานภาคต่อของโปรเจ็กต์นี้ต้องใช้ความคิดที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คาดไว้มาก ‘มันเป็นคอนเซ็ปต์อัลบั้มที่แท้จริงที่มาพร้อมด้วยเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับอัลบั้มแรก แต่คอนเซ็ปต์นั้นได้ถูกซ่อนเอาไว้’ โดยอัลบั้มนี้ยังได้ AURORA, Lil Uzi Vert, Underoath ฯลฯ มาร่วมสร้างความแปลกใหม่ให้กับเพลงในอัลบั้มนี้ตามไปสัมผัสกับกับตัวตนวงร็อคที่แท้จริงของ Bring Me The Horizon ใน ‘POST HUMAN: NeX GEn’ อัลบั้มล่าสุดได้ที่ Spotify, Apple Music, YouTube Music และ Joox โดย โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์ (Sony Music Thailand)1. [ost] dreamseeker2. YOUtopia3. Kool-Aid4. Top 10 staTues tHat CriEd bloOd5. liMOusIne ft AURORA6. DArkSide7. a bulleT w/my namE On ft Underoath8. [ost] (spi)ritual9. n/A10. LosT11. sTraNgeRs12. R.i.p (duskCOre RemIx)13. AmEN! (feat. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo of Glassjaw)14. [ost] puss-e15. DiE4u16. DIg It