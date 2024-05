”Sasha Alex Sloan“ พร้อมโชว์เพลงเศร้า ให้เหล่าวัยรุ่นปล่อยใจร้องไห้โฮใน Sasha Alex Sloan “Me Again” Tour 23 ส.ค.นี้ ที่ลิโด้ คอนเน็คท์

ผลงานเพลงของ Sasha Alex Sloan ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์และสื่อมวลชนหลายสำนักในฐานะนักแต่งเพลงที่อัดแน่นไปด้วยภาษากินใจ กลั่นกรองมาจากความรู้สึก เมโลดี้ทรงพลัง กับเนื้อเพลงสะเทือนอารมณ์ ซึ่งหนึ่งในผลงานเพลงเหล่านั้นก็คือ “Dancing With Your Ghost”เพลงสุดเศร้าที่กวาดยอดสตรีมกว่า 500 ล้านในสปอติฟาย สร้างชื่อให้เธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองประจำปี 2562Sasha Alex Sloan กลับมาพร้อมกับอัลบั้มล่าสุด “Me Again” ที่เธอเล่าว่า เป็นดั่งภาพเสมือนของศิลปินที่ฟุ้งซ่าน ด้วยอาชีพที่ถูกสร้างขึ้นจากเพลงป๊อปที่หยาบโลนที่สะท้อนถึงสุขภาพทางอารมณ์ของเธอโดยตรง อัลบั้มนี้ยังได้ร่วมงานกับนักแต่งเพลงที่เธอไว้วางใจอย่าง “Joy Williams” (the Civil Wars) และ “Ruston Kelly” รวมถึง“King Henry” ซึ่งเป็นสามีของเธอที่มีส่วนร่วมในงานเขียนเพลงอัลบั้มนี้ทั้งหมดสำหรับเพลงไตเติ้ล “Me Again” นั้น พูดถึงการบอกลาตัวตนเดิมในอดีตของเรา แต่ก็ยังอยากเก็บเรื่องราวเหล่านั้นไว้เตือนใจ และตอกย้ำว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอน ซึ่งกลายเป็นธีมหลักของอัลบั้มนี้ “อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ฉันเป็นตัวเองมากที่สุด ฉันเริ่มกลับมาชอบการทำเพลงอีกครั้งตอนที่ทำอัลบั้มนี้ นานมากแล้วนะที่ฉันได้ทำสิ่งที่อยากทำจริงๆ เป็นครั้งแรก โดยไม่สนใจว่าใครจะคิดอย่างไร มันคือการได้สัมผัสพลังงานการเคลื่อนไหวของครอบครัวที่ยากลำบาก การสูญเสีย รวมถึงการปล่อยให้ตัวเองได้อ่อนแอและจมอยู่กับความรู้สึกนั้น” Sasha Alex Sloan กล่าวถึงผลงานอัลบั้มใหม่ของเธอที่มีกำหนดปล่อยเพลงที่เหลือทั้งหมดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้