Bravo BKK จับมือ มาดามไหม M.A.I เล่นใหญ่ เปิดตลาด Bravo Night Market "ดร.โก้-ปิงปอง-จั๊กกะบุ๋ม-แอน-เปียเชอร์" นำทีมเปิดร้านสุดคึกคัก!!!

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ณ Bravo BKK ย่าน RCA : Bravo BKK โดย 3 ผู้บริหาร Goh soo sing : CEO ,เลฟวี่ ลี ชู ลิน : CXO และ คุณมนู โกรเวอร์ : head of sale จับมือ M.A.I organizer เอ็มเอไอ ออแกไนซ์เซอร์ โดย มาดามไหม จีรนันท์ ห้องแซง จัดงานเปิดตลาด Bravo Night Market พบกับบูธสินค้า อาหาร แฟชั่น กับเหล่าศิลปิน ดารา ที่มาออกบูธ อาทิ ปุ๋ย นิทัศน์ (น้ำส้มสด) , ดร.โก้ ธีรศักดิ์ (ปลาร้าป้าโก้ ข้าวเหนียวมะม่วง) , ฟิล์ม กรรณกฤต (เฉาก๊วย), ญา ภูศญา นาคสวัสดิ์ (เกี๊ยวหมูกุ้ง) , จั๊กกะบุ๋ม (ปลาร้าทอด ข้าวขาหมู หมูสเต็ก) , ปิงปอง สะแกวัลย์ ยงใจยุทธ (ลูกตาลลอยแก้ว) , แอน มรกต มณีฉาย (น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ) , เปรี้ยว AF (เปรี้ยวซ่าปลาระเบิด), จุ๊บแจง วิมลพันธ์ (ลูกชิ้นย่าง) , ก๊อต คณิศร เลียวรักษ์โอฬาร , เปียเช่อร์ คริสเตนเซ่น (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) , บิ๊ก กวีวัธน์ เทวกุล (ชานมไข่มุก), โต๋นแตร์ ทินกร ภูวศักดิวงศ์ (หมี่ขยุ้มไก่ฉีกน้ำย้อย) ,พิมพ์ พิมพรรณ (ฟรุ๊ตทรัคน้ำเลม่อน) , ตั้งโอ๋ ณัฐวัฒน์ ไตรสมบูรณ์(ขนมจีบซาลาเปา)ฯโดยทาง 3 ผู้บริหาร ได้เปิดเผยว่า ‘วันนี้เราเปิดตลาด Bravo Night Market เป็นครั้งแรก ของการรีแบรนด์ จริงๆ อยากสร้างสีสันให้ชุมชนพระราม 9 อยากขอบคุณคุณไหม M.A.I และน้องดารา นักแสดงทุกคนที่มาช่วยเปิดตลาดนี้ เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 15.00 – 22.00 น. อยากให้ทุกคนมาช่วยสนับสนุน และอยากทำให้ Bravo BKK เป็นแหล่งช้อปปิ้ง ภายใต้คอนเซปต์ FIT BY DAY & FUN BY NIGHT อย่างที่ทราบกันว่า Bravo BKK เพิ่งรีแบรนด์ใหม่ เรามีอีเว้นท์เยอะ แต่ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ จริงๆ เราอยากบอกให้ทุกคนในย่านพระราม9 ได้มีโอกาสมาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งใหม่ๆ มาเจอเหล่าดารา นักแสดง มาชิมอาหารอร่อย และแชร์ประสบการณ์กับพวกเรา จึงอยากจะฝากให้ทุกคนมากันเยอะ จะได้ทำเป็นโปรเจคที่สนุกสนานมากกว่านี้ อนาคตเรามีแนวโน้มที่จะทำอะไรที่ตื่นเต้นกว่านี้อีกเยอะ’ในส่วนของเจ้าแม่ตลาด อย่าง M.A.I organizer เอ็มเอไอ ออแกไนซ์เซอร์ มาดามไหม จีรนันท์ ห้องแซง เปิดเผยว่า ‘ทุกคนคงเห็นพี่จากอีเว้นท์ต่างๆ มาบ้างแล้ว อันนี้เป็นอีกหนึ่งโปรเจคที่เราพร้อมจะเดินหน้าต่อ แม้จะเจออุปสรรค แต่จะทำให้สำเร็จ อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้เข้ามาเที่ยว มาเล่น มาช่วยแชร์ ช่วยกันสนับสนุนให้ตลาดนี้ประสบความสำเร็จค่ะดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเหล่าเพื่อนดาราศิลปิน และเป็นนักแสดงแม่ค้าตัวยง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ‘จริงๆแล้วได้มารู้จักกับทาง Bravo BKK ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เรามาร่วมเปิดร้านขายของดาราด้านในของห้าง ซึ่งมีคนมาร่วมงานเยอะมาก แต่โปรเจคออกบูธด้านนอกเหมือนเรามาร่วมสนุกสนานกัน ซึ่งทาง ผู้บริหาร Bravo BKK พร้อมด้วยพี่ไหม M.A.I เป็นผู้บริหารที่ใจดีมาก ส่วนโก้เอง และเพื่อนๆ จะเป็นแก๊งค์ออกบูธขายของดารากัน เลยมีโอกาสชักชวนกันมาที่นี้ครับ ยังไงก็อยากเชิญชวนคนที่อยู่ละแวกนี้แวะมาช้อปปิ้ง หรืออยากมาร่วมจอย ติดต่อที่ M.A.I ได้เลยครับ’สำหรับใครที่สนใจโทรสอบถามได้ที่ : 081 455 3449 / 091 185 9704 / 085 922 9988 / 061 665 4415Inbox : m.me/721650397965500 Line : @maiorganizer http://nav.cx/3EGJxGQ ไอจี IG : mai_organizer ติ๊กต๊อก TikTok : @maiorganizer FB:M.a.i_Organizer https://www.facebook.com/maiorganizer