“ททท.” จัดงานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน “Merry Mango to you”

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลอาหารและการเผยแพร่วัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่หลากหลายของไทยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้อาหารของไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน Soft Power ด้าน Food ของไทยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มากขึ้น ททท. จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเทศกาลอาหารที่จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวและยังจะช่วยต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้ สำหรับการจัดงานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน “Merry Mango to you” จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของงานเทศกาลอาหารที่นำผลไม้มะม่วงหนึ่งในผลไม้ที่ขึ้นชื่อของไทยและเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญนำมาเป็นกิมมิคในการเผยแพร่วัฒนธรรมอาหารของไทยในครั้งนี้ เชื่อว่ากิจกรรมนี้จะเป็นโอกาสอันดีที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมรับประทานอาหารของประเทศไทยที่หลากหลายและโดดเด่นในแบบที่ไม่มีที่ใดในโลก รวมถึงสร้างแรงดึงดูดการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารชั้นนำระดับโลกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออล ออฟ ลัค จำกัด ผู้ครีเอทอีเวนท์งานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน “Merry Mango to you” กล่าวว่า ออล ออฟ ลัค ในฐานะเจ้าของโครงการ Bangkok Street Food ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพและพัฒนาภาพลักษณ์สตรีทฟู้ดไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล เราพิถีพิถันในการคัดเลือกร้านค้า ความอร่อย ความสะอาด การวางคอนเซปท์ของงานที่ไม่ซ้ำใคร รวมถึงการออกแบบตกแต่งที่รับกับธีมงาน“งานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน “Merry Mango to you” เป็นหนึ่งในงานเทศกาลอาหารภายใต้ร่มใหญ่ของโครงการ Bangkok Street Food จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีคอนเซปต์ในการนำเสนอเสน่ห์ของเมนูอาหารที่ทำจากมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์จากทั่วประเทศไทยทั้งเมนูคาวและหวาน อาทิ วุ้นมะม่วง วุ้นกะทิข้าวเหนียวมะม่วง เค้กมะม่วง ไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวาน สมูทตี้มะม่วง มะม่วงกะปิโหว่ ข้าวเหนียวมะม่วง เต้าฮวยมะม่วง ชามะม่วงไข่มุก มะม่วงเก็กฮวยเเช่อิ่ม ก๋วยเตี๋ยวหลอดมะม่วง สลัดมะม่วงเป็ดย่าง ข้าวน้ำพริกมะม่วง ยำมะม่วง และสินค้าแปรูปจากมะม่วง รวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่ผลิตจากไม้มะม่วงอีกหลากหลายชนิด อาทิ ยาดมสมุนไพรกลิ่นมะม่วง ผ้าย้อมไม้มะม่วง เป็นต้น คาดว่างาน Merry Mango to you จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับงานเทศกาลอาหารและสร้างการรับรู้ในเมนูอาหารจากมะม่วงว่าไม่ได้มีแต่เพียงข้าวเหนียวมะม่วงหรือมะม่วงน้ำปลาหวาน แต่มะม่วงยังสามารถนำมาดัดแปลงทำอาหารได้หลากหลายเมนู ซึ่งจะทำให้เมนูอาหารจากมะม่วงได้รับการโปรโมทและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น"ให้ข้อมูลว่า สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ ออล ออฟ ลัค ในการจัดงาน Merry Mango to you ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น 5 วัน เริ่มวันนี้เป็นวันแรกถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน พบกับร้านค้ากว่า 35 ร้าน จำหน่ายอาหารคาว-หวานเมนูมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากไม้มะม่วง พิเศษกิจกรรมเวิร์คช้อปกับ “Homeme Handmade” ซึ่งคาดว่างานนี้จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและเหล่า Foodies ที่จะได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติหลากหลายเมนูจากมะม่วงงานเทศกาลมะม่วงบนถนนให้คนเดิน “Merry Mango to you” ได้รับการสนับสนุนหลักจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออล ออฟ ลัค สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และพันธมิตรจาก วอริกซ์ น้ำตาลวังขนาย น้ำดื่มสปริงเคิล Urban Creature และหมูชีวา ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ส่งความอิ่มอร่อยและมอบความสุขให้นักชิมอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ผู้สนใจมาลิ้มลองรสชาติกันได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2567 นี้ ระหว่างเวลา 16.00-24.00 น. ณ สวนหลวง-บรรทัดทอง (ซอยจุฬาฯ 5) (บีทีเอส สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ / MRT สถานีสามย่าน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟชบุ๊ก Street Food Legend.