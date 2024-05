“The Fact Music Awards Exhibition B★VERSE, BTS; Singing the Stars :B★VERSE” (บี สตาร์ เวิร์ส)” นิทรรศการที่ทำให้หายคิดถึงวง BTS

เปิดงานมาได้พักแล้วสำหรับโดย บริษัท วายไอแซด เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ชูก้า ไฮ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ เอ็ม ดิสทริค เพื่อให้เหล่าอาร์มี่ไทยได้ชมนิทรรศการสุดล้ำแห่งปีของ 7 หนุ่มวง BTS ให้หายคิดถึงกันระหว่างที่หนุ่มๆทั้ง 7 เข้ากรมภายในนิทรรศการ “The Fact Music Awards Exhibition B★VERSE, BTS; Singing the Stars :B★VERSE” (บี สตาร์ เวิร์ส)” จะพาไปสัมผัสหนุ่มๆ BTS ทั้ง 7 คน ในระยะประชิด ผ่านแว่นตา VR เกาะขอบเวทีแถวหน้าของคอนเสิร์ตได้เข้าถึง 7 หนุ่มแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟนอกเหนือจาก VR Room แล้วที่ผู้ชมจะได้เจอภายในงานนี้เท่านั้น• 7 โซน หรือ 7 โลกที่ถูกออกแบบตามคาแร็คเตอร์ที่แตกต่างของหนุ่ม ๆ วง BTS แต่ละคน• POST SHOW 360 องศา Immersive Experience ด้วยการใช้โปรเจ็คเตอร์ Mapping รอบตัว• MERCHANDISE GIFT สินค้าลิมิเต็ด จำนวนจำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายหาซื้อได้แค่ในนิทรรศการนี้เท่านั้น• PHOTO ZONE ซึ่งมี Cut Out ของหนุ่มๆ วง BTS ทั้ง 7 คนให้ได้ถ่ายรูปพบกับความพิเศษเหล่านี้ได้ในงาน “The Fact Music Awards Exhibition B★VERSE, BTS; Singing the Stars :B★VERSE” (บี สตาร์ เวิร์ส)”