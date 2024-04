เอ็ม ดิสทริค เนรมิตแลนด์มาร์คสงกรานต์ใจกลางสุขุมวิท

เอ็ม ดิสทริค เนรมิต เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ให้เป็นแลนด์มาร์คสงกรานต์ใจกลางสุขุมวิท ในงาน “คัดไทย ทรานสปอร์ต โอนลี่ ไทยแลนด์ เบสต์” คัดเด็ด ทั่วไทย วันนี้-18 เม.ย. 67 ชั้น G เอ็มสเฟียร์ 11-16 เม.ย. 67 ชุ่มช่ำกับอุโมงค์น้ำ 50 เมตร พร้อมแสงสีเสียงด้านหน้า และปาร์ตี้สงกรานต์ชาวเกย์ 12-15 เม.ย. 67 ธีมโลกแฟนตาซี ณ ชั้น 6 UOB LIVE และ Pool Party ที่ ชั้น 5 เอ็มสเฟียร์





คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ GUERLAIN มอบการปรนนิบัติผิวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้กับสมาชิกบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส ร่วมกิจกรรม “GUERLAIN Orchidée Impériale Black The Treatment” โดยมี วัลยา จันทร์แสงศรี, ภูเบศ ปัญญาสว่างจิตร ผู้บริหาร คิง เพาเวอร์ และ Stella Tan Retail Manager – Travel Retail SEA ผู้บริหาร GUERLAIN ให้การต้อนรับที่ The Atlas Club คิง เพาเวอร์ รางน้ำ



โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล Hospital of the Year - Thailand และ ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล CEO of the Year ในงาน Healthcare Asia Awards 2024 ณ ประเทศสิงคโปร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริบาลด้านสุขภาพของโรงพยาบาล ภายใต้การนำของ ดร.อาทิรัตน์ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นยกระดับให้ทัดเทียมสากล