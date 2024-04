โรงพยาบาลกรุงเทพฯ โชว์ศักยภาพธุรกิจการแพทย์ของไทย บนเวทีอาเซียน ในงาน "The CAMBODIA-ASEAN BUSINESS SUMMIT 2024" ประเทศกัมพูชา

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ร่วมงาน " The CAMBODIA-ASEAN BUSINESS SUMMIT 2024” ในหัวข้อ “Unleashing ASEAN's Potential: Connectivity, Technology, and Inclusive Growth” ซึ่งจัดโดยรัฐบาลแห่งกัมพูชา ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของอาเซียนของกัมพูชา สภาหอการค้าระหว่างประเทศและสมาคมนักธุรกิจระดับนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธรา โดยมี สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อกระตุ้นศักยภาพทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน การจัดงานครั้งนี้เป็นการเสนอแนวทางการเชื่อมต่อทางธุรกิจระหว่างประเทศ พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและประยุกต์นวัตกรรมให้เข้ากับยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนก้าวหน้าได้อย่างสมบูรณ์แบบในงานนี้ พญ.เมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วย นพ.ศิริศักดิ์ โรจนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.รอยัล พนมเปญ และรพ.รอยัล อังกอร์ ในฐานะตัวแทนของ BDMSหนึ่งในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก เข้าร่วมงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพของการแพทย์ไทยที่มีความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทคโนโลยีทันสมัย รวมถึงการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเรื่องสุขภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ กล่าวว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพฯ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการประชุมนี้ เราพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจตามนโยบาย เพื่อสร้างโอกาสและสร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางด้านสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน” นอกจากนี้ นพ.ประดิษฐ์ สมประกิจ ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสารสนเทศ กลุ่ม 1 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนไลน์ ซินเนอร์จี จำกัด ได้เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “Leveraging Technology for Inclusive Growth” การใช้เทคโนโลยีในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ในเวทีการประชุมครั้งใหญ่ของอาเซียนนี้ด้วย