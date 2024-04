"มาดอนนา" สุดภูมิใจลูกชายปล่อยคอลเลคชันภาพวาด "มวยไทย"

โดยคราวนี้เป็นทางด้านของ "รอคโค ริชชี" (Rocco Ritchie) ลูกชายของนักร้องหญิงชื่อดัง "มาดอนนา" ที่ได้มีการจัดงานแสดงภาพวาดคอลเลคชัน Pack A Punch ที่ได้แรงบันดาลใจจากนักมวยไทยออกมาขณะที่ทางด้านของมาดอนนาเองยังได้ใช้เวลาว่างจากการทัวร์คอนเสิรต “Celebration” เพื่อไปร่วมงานของลูกชายพร้อมกับโพสต์ภาพรวมกับผลงานต่างๆ อย่างภาคภูมิใจโดยระบุว่า...So happy to have the night off to enjoy my son Rocco’s’s latest collection of paintings called “Pack A Punch” inspired by Muay Thai fighters. So Proud ! @miamidesigndistrict(มีความสุขมากที่ได้พักผ่อนยามค่ำคืนเพื่อเพลิดเพลินไปกับคอลเลกชันภาพวาดล่าสุดของรอคโค ลูกชายของฉันในชื่อ 'Pack A Punch' ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนักสู้มวยไทย, ภูมิใจมาก!)มีรายงานว่าทางด้านของลูกชายนักร้องดังนั้นได้ตั้งราคาขายผลงานของตนเองอยู่ที่ชิ้นละ 25,000 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 9 แสนกว่าบาท