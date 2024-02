โชว์พักครึ่งอันเป็นตำนานของ ‘Super Bowl’

ไม่ค่อยมีใครคาดหวังการแสดงในช่วงพักครึ่งของซูเปอร์โบวล์มากเท่าการแสดงของ ริฮานนา หลังจากห่างหายจากเวทีไป 5 ปี เธอก็ไปปรากฏตัวบนเวทีที่ซูเปอร์โบวล์ในปี 2023 ในชุดจัมพ์สูทสีแดงสดสะดุดตาบนแท่นเหนือสเตทฟาร์มสเตเดียม ในเกลนเดล รัฐแอริโซนา และเธอก็สร้างความประหลาดใจให้ผู้ชมตั้งแต่เริ่มการแสดง ด้วยการลูบไล้ก้อนทารกบนหน้าท้องที่มองเห็นได้ชัดเจน ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเธอตั้งครรภ์ เธอใช้เวทีแห่งนี้ประกาศข่าวดีให้ผู้ชมในสนามและคนทั้งโลกได้รับรู้

จนถึงต้นทศวรรษ 1990 ช่วงพักครึ่งซูเปอร์โบวล์ยังไม่เน้นความสำคัญของการแสดงมากนัก ส่วนใหญ่เป็นโชว์จากวงดนตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐฯ และศิลปินเลียนแบบเอลวิส เพรสลีย์ จนกระทั่งมีบอยแบนด์ New Kids on the Block ขึ้นเวทีแสดงเป็นครั้งแรกในปี 1991 ตามมาด้วย กลอเรีย เอสเตฟาน ในปี 1992 และปี 1993 เป็น ไมเคิล แจ็กสัน ทำให้การแสดงช่วงพักครึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างทุกวันนี้ “คิงออฟป๊อป” ได้รับเสียงปรบมือเป็นเวลานานหลายนาทีจากผู้ชมในสนามกีฬาเมืองปาซาเดนา รัฐแคลิฟอร์เนีย แจ็กสันโชว์ท่าเต้นในตำนานของเขา และแสดงเพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาถึง 5 เพลง

เจเน็ต แจ็กสัน และจัสติน ทิมเบอร์เลค ทำให้เกิดเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซูเปอร์โบวล์ ในปี 2004 ศิลปินทั้งสองแสดงร่วมกันในฮูสตัน รัฐเท็กซัส ด้วยเพลง ‘Rock Your Body’ ของทิมเบอร์เลค ไอเดียในการแสดงคือ สำหรับท่อนของทิมเบอร์เลคที่ว่า “ฉันจะให้คุณเปลือยเปล่าในตอนท้ายของเพลงนี้” เขาควรจะดึงเสื้อของแจ็กสันออกแล้วเผยให้เห็นเสื้อชั้นในสีแดงของเธอ แต่บังเอิญเสื้อของเธอขาด ทิมเบอร์เลคเลยเผยให้เห็นเต้านมขวาของเธอ ที่ปิดทับหัวนมด้วยเครื่องประดับสีเงิน ทิมเบอร์เลคเพิ่งกล่าวคำขอโทษแจ็กสันต่อสาธารณะเมื่อปีที่แล้ว ส่วนแจ็กสันยังคงอ้างว่ามันเป็นอุบัติเหตุ ไม่ใช่การวางแผนที่จะยั่วยุ และในปี 2018 เขาได้รับอนุญาตให้ขึ้นโชว์ที่ซูเปอร์โบวล์อีกครั้ง

Prince สร้างตำนานในโชว์พักครึ่งในปี 2007 โชว์ครั้งนั้นมีฝนตกหนักระหว่างการแสดงในไมอามี ผู้จัดงานกังวลว่าศิลปินและนักเต้นอาจลื่นล้มบนเวทีเปียก แต่ทุกอย่างกับตรงกันข้าม เมื่อ Prince แสดงเพลง ‘Purple Rain’ ทำให้ผู้ชมในสนามลืมเรื่องฝนตกหนักไปเสียสนิท

ปี 2015 แคที เพอร์รี ขึ้นเวทีแสดงในเมืองเกลนเดล รัฐแอริโซนา และดึงดูดผู้ชมการถ่ายทอดทางทีวีได้มากถึง 118.5 ล้านคน นับเป็นสถิติสูงสุดจนถึงทุกวันนี้ เธอเดินเข้าสนามกีฬาด้วยหุ่นสิงโตตัวใหญ่ พร้อมกับ เลนนี เครวิตซ์ และมิสซี เอลเลียตขึ้นเวทีในฐานะศิลปินรับเชิญ และแสดงร่วมกับนักเต้นสองคนในชุดฉลาม

เดอะ โรลลิง สโตนส์ ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมซูเปอร์โบวล์ในเมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน ในปี 2006 เวทีขนาดใหญ่อลังการถูกสร้างขึ้นเป็นรูปแบบโลโก้ของวง นั่นคือปากที่มีลิ้นยื่นออกมา แต่การแสดงของพวกเขาไม่ได้อลังการอย่างที่ทุกคนคาดหวัง วงร็อกจากอังกฤษแสดงเพียง 3 เพลง ได้แก่ ‘Start Me Up’ ‘Rough Justice’ และ ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ อีกทั้งระหว่างเล่นสองเพลงแรกไมโครโฟนของมิก แจ็กเกอร์ก็ดันติดๆ ดับๆ เสียด้วย

ปี 2012 มาดอนนา พลิกฟื้นกรุงโรมโบราณในการแสดงของเธอ โดยเธอสมมติตัวเองเป็นเทพยดาที่มีมงกุฎ นำเสนอเพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ของเธอและโหมกระหน่ำไปทั้งเวที แต่เรื่องอื้อฉาวก็มีแบบหนีไม่พ้น เมื่อมาดอนนาร่วมร้องเพลงกับ นิคกี้ มินาจ และ M.I.A ในตอนท้ายก็ชูนิ้วกลางไปที่กล้องและจบการแสดงด้วยประโยคว่า “ฉันไม่สนหรอก”

เลดี้ กาก้า ลอยจากหลังคาสนามกีฬา NRG ในเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส ในปี 2017 และแสดงเพลงฮิตของเธอ รวมถึงเพลง ‘Born This Way’ ซึ่งเป็นเพลงชาติของความหลากหลาย การแสดงของเธอตื่นตาตื่นใจตามปกติ และยังทำให้ผู้ชมเงียบกริบได้ด้วยเพลงบัลลาดอย่าง ‘Million Reasons’

U2 เป็นหนึ่งในการแสดงที่สะเทือนใจผู้ชมที่สุดในประวัติศาสตร์ซูเปอร์โบวล์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2002 ในระหว่างการแสดงที่นิวออร์ลีนส์ รัฐหลุยเซียนา ศิลปินชาวไอริชขึงแบนเนอร์เป็นธงขนาดใหญ่บนเวที และมีรายชื่อของเหยื่อในเหตุการณ์ 9/11 ในตอนท้ายของการแสดง โบโน นักร้องของวงยังเปิดแจ็กเก็ตของเขาซึ่งเผยให้เห็นซับในที่เย็บด้วยธงชาติอเมริกัน

ปี 2013 บิยอนเซ โนวส์ โชว์ความเป็นซูเปอร์สตาร์ และยังนำอดีตเพื่อนร่วมวงอย่าง เคลลี โรว์แลนด์ และมิเชลล์ วิลเลียมส์ กลับมาร้องบางเพลงร่วมกัน หลังการแสดงช่วงพักครึ่งของเธอปรากฏว่าเกิดไฟฟ้าดับที่สนามในนิวออร์ลีนส์ มีข่าวแจ้งในภายหลังว่าเป็นข้อผิดพลาดของระบบในส่วนของผู้จัดงาน ไม่ใช่เพราะการแสดงใหญ่ยักษ์ของบิยอนเซตามที่เป็นข่าวในตอนแรก

ชากีรา และเจนนิเฟอร์ โลเปซ ใช้เวทีซูเปอร์โบวล์ในปี 2020 เพื่อต่อต้านนโยบายกีดกันผู้อพยพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ในขณะนั้น ชากีรามีพื้นเพจากโคลอมเบีย ส่วนโลเปซจากเปอร์โตริโก ศิลปินทั้งสองต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเธอเป็นได้ทั้งลาตินาและอเมริกัน พวกเธอยังสวมเสื้อคลุมที่มีธงชาติของทั้งสองประเทศ นอกจากนั้น เอมเม ลูกสาวของเธอก็ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง ‘Born in the USA’ ด้วย

ปี 2019 NFL พยายามหาศิลปินดาวเด่นไปแสดงในช่วงพักครึ่ง แต่นักร้องดังอย่าง พิงค์, ริฮานนา และคาร์ดี บี พากันปฏิเสธ เหตุเพราะเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับ คอลิน แคเปอร์นิค นักฟุตบอลมืออาชีพของ NFL ที่ประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติและความรุนแรงของตำรวจต่อคนผิวดำในเกม และด้วยเหตุนี้เขาจึงถูกไล่ออก ศิลปินหลายคนพากันปฏิเสธ NFL ในเวลานั้น แต่ท้ายที่สุดก็มี อดัม เลอวีน และวง Maroon 5 ของเขาซึ่งตอบรับการแสดงที่แอตแลนตาในปีนั้น