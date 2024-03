“แอน ทองประสม” กับบทบาทใหม่ในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ ร่วมออกแบบคอลเลคชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ My Only Sunshine ซึ่งเป็น Resortwear ที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน

คอลเลคชั่น ‘Sea Sun Anne Sand’ เป็นการร่วมมือกันเป็นครั้งแรกของ แอน ทองประสม กับแบรนด์แฟชั่นดัง My Only Sunshine เปิดตัวเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ที่ห้างสรรพสินค้า Central World โดยภายในงาน เซเลบริตี้ตบเท้ามาร่วมยินดีกับบทบาทล่าสุดในฐานะแฟชั่นดีไซเนอร์ของแอน และร่วมชมงานออกแบบสไตล์แคชวลกันอย่างคับคั่ง อาทิ เช่น แพทริเซีย กู๊ด แมท-ภีรนีย์ มาร์กี้-ราศรี มิว-ศุภศิษฏ์ และมาร์ช-จุฑาวุฒิด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ My Only Sunshine และเทคนิคการตัดต่อผ้าอย่างปราณีต ทำให้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์โปรดของแอนในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งในขณะเดียวกันทางแบรนด์ก็มองว่า คาแรกเตอร์ของแอนที่ดูสบาย ๆ แต่มั่นใจนั้นเข้ากับความเป็นดีเอ็นเอของแบรนด์อย่างยิ่ง จากความชื่นชอบของแอนต่อแบรนด์จึงก่อเกิดเป็นการร่วมออกแบบคอลเลคชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ประกอบด้วย 10 ลุคน่าสนใจในสไตล์ Resortwear ที่ซ่อนความน่ารักสดใส สวมใส่สบาย ซึ่งสามารถสวมใส่ในวันทำงาน และวันหยุด ตอบโจทย์ทุกโอกาสในการใช้งานแรงบันดาลใจในคอลเลกชั่น ‘Sea Sun Anne Sand’ ถูกนำเสนอผ่านเรื่องราวของแอนในวันท่องเที่ยวพักผ่อน หลากหลายอิริยาบถของชีวิตประจำวัน ทั้งความเท่ เซ็กซี่ และเปรี้ยวปนหวาน ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านไอเท็มแต่ละชิ้น ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงใส่ออกงานตอนกลางคืนทางด้าน ณิชชา ธนลงกรณ์ เจ้าของแบรนด์ My Only Sunshine ยังได้พูดถึงการร่วมงานในครั้งนี้ว่า ‘ถือเป็นความภูมิใจของแบรนด์ที่ได้ร่วมงานกับคุณแอน ทองประสม เพราะเธอคือตัวแทนของผู้หญิงที่สมาร์ท แฝงไปด้วยความเซ็กซี่ เต็มไปด้วยความมั่นใจ และมีบุคลิกที่ตรงกับดีเอ็นเอของแบรนด์ การออกแบบในครั้งนี้จึงเป็นการดึงตัวตนทุกแง่มุมของคุณแอน ทองประสมออกมาให้ทุกคนได้เห็นกัน ซึ่งสำหรับ คอลเลคชั่นนี้ ทั้งงานออกแบบ คอนเซปต์ โทนสี และการเลือกใช้ผ้าต่าง ๆ ถูกคัดสรรและถ่ายทอดออกมาอย่างพิถีพิถันโดยอิงจากความชอบของแอน และตัวแบรนด์อย่างลงตัวคอลเลคชั่นนี้เหมาะกับทุกคน ทุกช่วงอายุ และผู้ที่ชอบความแปลกใหม่ ไม่จำเจ และแน่นอนว่า ทุกไอเท็มนั้นโดดเด่นด้านเทคนิคการตัดต่อผ้าและสีสันสดใสของแบรนด์ My Only Sunshine และความพิเศษของคอลเลคชั่นนี้คือการทำกางเกงเลที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ที่ผสมความเป็น Cargo Pants อย่างลงตัว ที่ทั้งแอน และสาวแฟชั่นตัวยงชื่นชอบ ‘การสวมใส่เสื้อผ้าของ My Only Sunshine เหมือนเป็นการเติมความสดใส ความสนุกในการมิกซ์แอนด์แมทช์ ทำให้แอนรู้สึกเด็กลง และมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น My Only Sunshine จึงเป็นแบรนด์ที่ผู้หญิงวัยไหนก็ใส่ได้’ แอนย้ำถึงเหตุผลที่ตัดสินใจร่วมงานกับแบรนด์ในครั้งนี้ ‘สาว ๆ สามารถสวมใส่เสื้อผ้าในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ แม้แต่สวมใส่ไปทำงาน เพราะทั้งดูแคชวลเป็นกันเอง และมีสไตล์ในเวลาเดียวกัน’พบกับคอลเลคชั่น My Only Sunshine X Anne Thongprasom ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ Central Court (ลานลิฟต์แก้ว)ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวิลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ช่องทาง: Instagram: myonlysunshine.official, Line Official: @myonlysunshine, Line Shop, Lazada, Shopee, และวันที่ 21 มีนาคม-เป็นต้นไป สามารถเลือกชมสินค้าใน Collection นี้ ได้ที่โซน Comma And at Central World และ Pop up Store ของแบรนด์