bodyslam แท็กทีม The Darkest Romance คว้ารางวัลจากเวที THE GUITAR MAG AWARDS 2024

และเข้าสู่ช่วงไฮไลท์ที่แฟนเพลงมารอให้กำลังใจอย่างเนื่องแน่นกับการเดินพรมแดงของเหล่าศิลปิน นำทีมโดย Sweet Mullet, Yes'sir Days, Tippsy, Wolftone, Uefa Hari, Tilly Birds, Only Monday, The Darkest Romance และ Hard Boy“ปรากฏการณ์ผีเสื้อ” มาโชว์ให้ฟังกันสด ๆ เเถมยังชวนศิลปินร็อกรุ่นใหม่อย่าง เต้ (ร้องนำ) และ เมษ (มือกีต้าร์) วง Bomb at Track ขึ้นมาร่วมแจม ต่อด้วยเพลง “ยาพิษ” ที่ได้ เก้า จิรายุ มาเพิ่มดีกรีความเดือดก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับ Retrospect จัดหนักส่งท้ายด้วยเพลง “ชีวิตหลังความตาย” และซิงเกิลใหม่ล่าสุด “อยู่เพื่อจำ” ในขณะที่ค่าย GeneLab ก็มีเซอร์ไพรส์เช่นกัน เมื่อวงร็อกที่กำลังมาแรงอย่าง The Darkest Romance ออกมาสาดพลังในเพลง “ความรู้สึกผิด” ตามด้วยเพลง “มา” และเพลง “ก่อน” ที่ได้ภีร์ (ร้องนำ) และ ฟลุ๊ค (มือกีต้าร์) วง Hard Boy มาร่วมระเบิดเวทีด้วยพลังเสียงสุดเดือดจากนั้นเป็นโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน เริ่มที่ วง bodyslam จากค่าย genie records หยิบเพลง ก่อนปิดท้ายโชว์ด้วยเพลงช้าสุดลึกซึ้ง “ความเยาว์”เเละก็ไม่ได้มาโชว์มือเปล่า เพราะเมื่อถึงช่วงประกาศผล วง bodyslam ก็คว้ารางวัล Best Collaboration Song Of The Year จากเพลง “ปรากฏการณ์ผีเสื้อ” ผลงานการ featuring ระหว่าง bodyslam และ โจอี้ ภูวศิษฐ์ในขณะที่ The Darkest Romance ก็คว้ารางวัล Best Album Of The Year จากอัลบั้ม Sentence ไปครองได้สำเร็จ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานประกาศรางวัลของคนดนตรีที่สร้างพลังใจให้ทั้งศิลปินและทีมงานได้ผลิตผลงานเพลงดีๆออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันต่อไป