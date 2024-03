‘Asahi Beyond Expected’ อีเวนท์สุดยิ่งใหญ่ ร่วมเปิดประสบการณ์เหนือระดับผ่าน Virtual Dining Experience และ Immersive Concert ให้ทุกคนได้เปิดโลกดื่มด่ำ สัมผัสความเหนือชั้นไปพร้อมกัน!

Asahi Beyond Expected ถือเป็นแคมเปญใหญ่ในปี 2567 ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วย ‘Virtual Dining Experience’ การรังสรรค์เมนูอาหารสุดล้ำโดยเชฟแพม พิชญา สุนทรญาณกิจ เจ้าของร้าน โพทง ร้านอาหาร Fine Dining และ เชฟมาซาโตะ Masato Shimizu เจ้าของร้าน Sushi Masato โอมากาเสะซูชิที่ใครก็ถวิลหา ซึ่งทั้งคู่เป็นสุดยอดเชฟดีกรี Michelin Star ที่จะมาออกแบบเมนูสุด Premium และ Exclusive ในสไตล์ Chef’s Table ที่เป็นการผสมผสานความเป็น Thai x Japanese Fusion Food นับเป็น Perfect Pairing ซึ่งเป็นการเติมเต็มอรรถรสในการรับประทานอาหาร โดยทั้งคู่ได้ครีเอท “Special 4 Courses Thai X Japanese Fusion Menu” ซึ่งจะพาทุกท่าน ไปผจญภัยร่วมกัน จากกลิ่นอายบรรยากาศของชายหาด ดําดิ่งลึกลงไปสู่ใจกลางมหาสมุทรเริ่มจากคอร์สที่ 1 “Welcome to Oceanic” 1st Course by Chef Masato กับเมนู “Seaside Prelude Trio” (Toro Sushi / Ankimonaka / Hotaru Ika) โดย “เชฟ มาซาโตะ”คอร์สที่ 2 “The Secret of The Sea” 2nd Course by Chef Masato & Chef Pam กับเมนู “Sashimi Symphony with Seaweed Serenade” โดย “เชฟ มาซาโตะ และ เชฟแพม”คอร์สที่ 3 “The Abalone Kingdom” 3rd Course by Chef Pam กับเมนู “Chawanmushi Elegance With Abalone Gems” โดย “เชฟแพม” คอร์สที่ 4 “Aquatic Paradise” 4th Course by Chef Pam & Chef Masato กับเมนู “Umami Depths of Patagonian Toothfish” โดย “เชฟ มาซาโตะ และ เชฟแพม”สําหรับเมนูอาหารคอร์สสุดท้ายนี้ เป็นการรังสรรค์ผลงานร่วมกันของ เชฟแพม และ เชฟมาซาโตะ ซึ่งเป็นบทสรุปของการเดินทางสู่ใจกลางมหาสมุทร ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบ ปลาน้ำลึก Patagonian Toothfishชูรสด้วยซอสสูตรพิเศษ นั่นก็คือ น้ำซอสอูมามิ ที่ได้มาจากการกลั่น ของวัตถุดิบทะเลมาเป็นหัวใจของเมนูนี้Asahi Beyond Expected จึงถือเป็นงานที่สร้างความว้าวและเปิดประสบการณ์ใหม่ในวงการ ไม่เพียงแต่การทานอาหารจากฝีมือเชฟชื่อดังระดับประเทศแล้ว คุณยังสามารถเพลิดเพลินไปกับ Digital Art ที่ถูกครีเอทมาเฉพาะเมนูที่เสิร์ฟภายในงาน เชื่อว่าจะสร้างความแปลกใหม่ให้ทุกคน ทั้งในรูป รส กลิ่น สี เสียง และสัมผัสอย่างแน่นอนนอกจากนั้นภายในงานยังทวีคูณประสบการณ์เหนือระดับไปอีกขั้นกับ Immersive Concert ที่มั่นใจได้เลยว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์สุดตื่นตา ยกระดับการชมคอนเสิร์ตจริงไปกับศิลปินที่ทุกคนรักอย่างคุณ Ink Waruntorn และ Atom ชนกันต์ ที่มาพร้อม AR สุดล้ำภายในงานที่จะเพิ่มสุนทรียภาพของการชมคอนเสิร์ตให้สนุกมากขึ้นพร้อมมาสร้างประสบการณ์เหนือระดับสุดล้ำกว่าใครที่เคยมีมา เกินความคาดหมายตามชื่องาน Asahi Beyond Expected#AsahiBeyondExpected #AsahiSuperDry