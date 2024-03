(ชมคลิป)​ จรวดดาวเทียมญี่ปุ่นระเบิดหลังพุ่งขึ้นจากฐานส่ง​

เกียว​โด​นิวส์​ (13​ มี.ค.)​ บริษัท​จรวดส่งดาวเทียมเอกชนของญี่ปุ่นที่หวังสร้างประวัติศาสต​ร์ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรรายแรก แต่ล้มเหลวในการปล่อยจรวดไครอสความยาว 18 เมตร จากฐานส่งจรวดคิอิ ในเมืองคุชิโมโตะ จังหวัดวากายามะ





เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุ ตำรวจกล่าวว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตทั้งนี้ การปล่อยจรวดครั้งแรกเดิมมีกำหนดในวันเสาร์ แต่เกิดความล่าช้าหลังจากบริษัทค้นพบว่ามีเรือลอยในบริเวณ​ส่วนหนึ่งของมหาสมุทร​ในพิกัดที่บริษัทกำหนดเพื่อความปลอดภัยจากข้อมูลของศูนย์ข่าวกรองดาวเทียมของคณะรัฐมนตรี ดาวเทียมที่ส่งขึ้นไปโดยจรวดนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในเกาหลีเหนือบริษัท Space One ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 โดยมุ่งมั่นที่จะให้บริการจัดส่งอวกาศเชิงพาณิชย์ด้วยการลดต้นทุนและเสนอการปล่อยจรวดด้วยความถี่สูง ตั้งเป้าส่งจรวดขึ้นสู่อวกาศ 30 เที่ยวต่อปีภายในปี 2573บริษัทนี้ร่วมก่อตั้งขึ้นโดย Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Co., Shimizu Corp. และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศญี่ปุ่นที่รัฐบาลเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้แผนการที่จะเปิดตัวจรวดลำแรก ซึ่งเดิมกำหนดไว้ภายในปลายเดือนมีนาคม 2565 อย่างช้าที่สุด ได้ถูกเลื่อนออกไป 4 ครั้งเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความล่าช้าด้านโลจิสติกส์