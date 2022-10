Choco รับ 3 พาร์ตเนอร์ลุย CRM ร่วมทุน Series C กว่า 8 ล้านเหรียญ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ChocoCRM พร้อมทะยานสู่การเป็นที่หนึ่งด้าน CRM และ CDP ผนึกกำลัง 3 พาร์ตเนอร์ใหญ่ เทค แมทริกซ์, ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ 1 และอินโนสเปซ (ประเทศไทย) ร่วมทุนใน Series C มูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐChocoCRM หรือ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สตาร์ทอัพไทยด้าน Marketing Technology ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีทางด้าน Customer Relationship Management (CRM) และ Customer Data Platform (CDP) ให้บริการลูกค้าในประเทศไทยกว่า 2,000 ราย ได้รับเงินลงทุนในรอบ Series C จากบริษัทมหาชนขนาดใหญ่อย่าง เทค แมทริกซ์ (Techmatrix Japan), ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ 1 (FINNOVENTURE PRIVATE EQUITY TRUST I) และ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) (INNOSPACE (THAILAND) COMPANY LIMITED) มีการร่วมลงทุนมูลค่ากว่า 8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจ Digital CRM Platform ในประเทศไทยการร่วมลงทุนใน Series C นับเป็นการเสริมให้ ChocoCRM ที่ตั้งเป้าขึ้นอันดับหนึ่งใน South East Asia สามารถต่อยอดการพัฒนาระบบ CDP ที่ถูกออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ธุรกิจสามารถทราบ Customer Insights สามารถทำการตลาดได้แม่นยำและสะดวกยิ่งขึ้นผ่านฟีเจอร์ Omnichannel Marketing Automation อีกทั้งยังจะมีการพัฒนาในการระบบการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าโดยการใช้ AI และ Machine Learning เข้ามาเพื่อการทำการวิเคราะห์ในเชิงลึก และ Predictive Model ต่างๆ ถือเป็นการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องอีกเป้าหมายของการลงทุนในครั้งนี้คือการเชื่อมกับระบบ CDP เข้ากับระบบ CRM ในด้าน Customer Service/ Contact Center พร้อมแหล่งข้อมูล (Data Sources) จากแพลตฟอร์มอื่นๆ เพื่อให้ระบบ CDP มี Data ที่หลากหลายมากขึ้น และนำไปเสริมสร้าง Customer Experience (CX) ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พร้อมขยายการให้บริการทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศพาร์ตเนอร์ทั้ง 3 ที่ร่วมลงทุนจะมาช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายนี้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยพาร์ตเนอร์ใหม่อย่าง เทค แมทริกซ์ (Techmatrix Japan) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีโซลูชัน และ ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) จากประเทศญี่ปุ่น ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้การบริการ ในส่วนของ CRM ด้าน Contact Center และ Customer Service มี Service Offering และ Platform ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ต้องให้บริการลูกค้าและถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับธุรกิจ SME และ Corporate ช่วยสร้างประสบการณ์การสื่อสารกับลูกค้าที่หลากหลายช่องทาง (Omnichannel) โดยเชื่อมโยงช่องทางต่างๆ รวมให้เป็นหนึ่งเดียว และสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้ลูกค้าไว้วางใจ เพื่อรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมั่นคงแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จะช่วยให้ธุรกิจขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เติมเต็มระบบหลังบ้านธุรกิจของลูกค้าให้ครบวงจร เพื่อสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นอีก 1 พาร์ตเนอร์ที่กลับมาร่วมลงทุนอีกครั้งหลังจากที่เป็นพาร์ตเนอร์กันมาเเล้วใน Series A และ B อย่าง ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ 1 (FINNOVENTURE PRIVATE EQUITY TRUST I) กองทุนสตาร์ทอัพแรกของไทย โดย Krungsri Finnovate ที่ช่วยส่งเสริม Startup ชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งให้ Startup เติบโตสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างยั่งยืนส่วนพาร์ตเนอร์ใหม่รายสุดท้ายในรอบ Series C อย่าง อินโนสเปซ (ประเทศไทย) (INNOSPACE (THAILAND) COMPANY LIMITED) ที่มีความพร้อมในการนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้าไปขยายตลาดผ่านผู้ลงทุนที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทย รวมถึงพร้อมที่จะส่งเสริมและพัฒนาสตาร์ทอัพไทยอย่างครบวงจรนายสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ (CO-FOUNDER & CEO, CHOCOCRM) ผู้ก่อตั้งบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “เราขอขอบคุณ Techmatrix บริษัทมหาชนอันดับ 1 ด้าน CRM ในประเทศญี่ปุ่นที่เข้าร่วมเป็นพาร์ตเนอร์กับเรา เราจะเน้นการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างระบบ CRM: FastSeries (FastHelp5, FastAnswer2, FastChat) ของ Techmatrix และระบบ ChocoCRM, ChocoCDP เพื่อให้แพลตฟอร์มตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ SMEs และ Corporates ในโลกยุคใหม่ ที่ธุรกิจที่ต้องการเน้นเสริมสร้างประสบการณ์ (Customer Experience) ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของธุรกิจเอง”จากการที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพูดคุยกับทีมผู้บริหารและทีมงานจาก Techmatrix เราได้เห็นถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้ง 2 องค์กรที่ไปในทิศทางเดียวกัน เรามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ Techmatrix พร้อมขยายตลาดทั้งในไทยและใน ASEAN ในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับพาร์ตเนอร์ไทยทั้ง 2 รายอย่าง ฟินโนเวนเจอร์ ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ 1 และอินโนสเปซ (ประเทศไทย) เราขอขอบคุณที่เชื่อมั่นในศักยภาพของทีม ChocoCRM และให้แรงสนับสนุนตลอดมา จากการที่มีพาร์ตเนอร์ทั้ง 3 ราย เราเชื่อมั่นว่าบริษัทฯจะสามารถเติบโตไปในทิศทางที่มั่นคงและสามารถเป็นบริษัท Startup ไทยที่สามารถนำโซลูชันออกไปให้บริการได้ในระดับภูมิภาคถือเป็นการผนึกกำลังของพาร์ตเนอร์ที่แข็งแกร่งใน Series C ที่ก้าวกระโดด ChocoCRM มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในการบริการลูกค้าแบบ Full-Loop Customer Experience (CX) Division ที่เริ่มเกิดขึ้นในองค์กรใหญ่ในต่างประเทศ พร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เสริมศักยภาพทางธุรกิจ CRM และ CDP ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งให้ ChocoCRM เป็นที่จดจำในฐานะผู้นำในด้าน Marketing Technology ที่ลูกค้ากว่า 2,000 เจ้าให้ความไว้วางใจในการใช้บริการ