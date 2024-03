“ตุ๊ยตุ่ย พุทธชาติ” จากคนบันเทิงสู่นักธุรกิจหญิงผู้ประสบความสำเร็จ คว้าตัว “ป๊อก ปิยธิดา” พรีเซ็นเตอร์ “สวิสแล็บโบทาเซรั่ม” สวยในราคาจับต้องได้

จาก ดีเจ. พิธีกร นักแสดงแถวหน้า ของวงการบันเทิงไทย “ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาติ พงศ์สุชาติ” ขอพลิกบทบาทครั้งสำคัญในชีวิตก้าวสู่นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างเต็มตัว ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ในเครือ SWISS LAB คว้ายอดขายและรางวัลระดับโลกมากมายปี 2566 ตุ๊ยตุ่ยพา SWISS LAB NATURE POWER CREAM ครีมที่มาในคอนเซ็ปต์ครีมพรีเมียมระดับเคาเตอร์แบรนด์ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ กวาดยอดขายอย่างถล่มทลาย กลายเป็นครีมยอดขายอันดับ 1 แพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ง TIKTOK, SHOPEE, LAZADA, LINE SHOPING และยังสามารถคว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ อาทิ 1. Gold Awards รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมนานาชาติ ITE (ไอทีอี) กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2. Special Awards outstanding product ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม จาก ITE ประเทศอังกฤษ 3. Special Awards of Excellence ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี จากกรรมการนวัตกรรม ประเทศโปแลนด์ 4. Gold Medal รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี จากงานนวัตกรรมนานาชาติยุโรป-ฝรั่งเศส ปรีไอเฟล (Prix Eiffel) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนั้นยังสามารถคว้ารางวัลจาก 4 เวที Beauty Awards ที่ไทย 1.Lips Beauty Awards 2023 ได้รางวัล Best natural brightening Cream ครีมบำรุงผิวหน้าที่มอบความกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติยอดเยี่ยมแห่งปี 2.Hello Beauty Awards 2023 ได้รางวัล The best moisturizer for Hyperpigmentation and Melasma ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมช่วยลดการเกิดเม็ดสีผิว และฝ้า กระ จุดด่าง ดำ 3.สุดสัปดาห์ บิวตี้ อวอร์ด 2023 ได้รางวัล Best of brightening cream ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวกระจ่างใสยอดเยี่ยม 4.Praew Iconic Beauty Awards 2023 ได้รางวัล Iconic Anti-dullness & uneven skin tone facial cream ครีมที่โดดเด่นในเรื่องการต้านความหมองคล้ำและสีผิวไม่สม่ำเสมอแห่งปีได้ทั้งรางวัลและยอดขายเป็นเครื่องการันตีขนาดนี้ ปีนี้บอสสาวคนเก่ง “ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาติ พงศ์สุชาติ” จึงถือโอกาสเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก ด้วยการคว้าตัวนางเอกสาวตัวแม่ “ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์” ให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ เซรั่มยกกระชับลดเลือนริ้วรอย Swiss Lab Nature Bota Serum ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ราชประสงค์ เมื่อวันก่อน อย่างเป็นทางการ ช่วงทดลองขายสวิสแล็บโบทาเซรั่มสามารถกวาดยอดขายไปแล้วถึง 800,000 ขวด“ตุ๊ยตุ่ย-พุทธชาติ พงศ์สุชาติ” เผยว่า “สำหรับลงทุน รวมค่าที่ทำผลิตภัณฑ์ รวมค่าประชาสัมพันธ์ยิงแอดต่างๆ เป็นเงินหลายสิบล้านบาท แต่พอได้กลับมาก็ลงไปอีกหลายบาท คือ แม่ถามทุกทีเมื่อไหร่จะเลิกขาย 5 อัน 1 พันบาทสักที เมื่อไหร่จะได้ตังค์คืน เราก็บอกว่าแม่จ๋า แม่ดูคอมเมนต์เวลาที่ลูกลงวิดีโอ (เสียงสั่น) คอมเมนต์ก็จะบอกว่าดีจังเลย ตอนนี้หน้าดีขึ้นเพราะผลิตภัณฑ์ของเรา พอได้คืนมาก็ไปลงในครีม ในเซรั่ม ก็ไม่เป็นไร ถ้าเราทำด้วยความตั้งใจแบบนี้ ลูกค้าเห็นสิ่งที่เราตั้งใจจริงๆ ผลลัพธ์ก็ประจักษ์ วันข้างหน้าไม่เพียงแต่จะรอด แต่อาจะรวยนะ แต่ถ้าตุ๊บก็คือตุ๊บ (หัวเราะ) แต่ไม่ตุ๊บหรอก ทุกคนช่วยมากค่ะ”ด้าน “ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์” ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ เซรั่มยกกระชับลดเลือนริ้วรอย Swiss Lab Nature Bota Serum เผยว่า กดดันไหมที่ต้องหน้าเด็กตลอดเวลา “ขอบคุณที่เลือกเราเป็นพรีเซ็นเตอร์ ถามว่าคนถูกว่าเราหน้าเด็กตลอด กดดันมั้ย กดดันสิ คือห้ามปล่อยตัวเองให้แก่นะ เดี๋ยวผิดคอนเซ็ปท์ เดี๋ยวคนจำไม่ได้ แต่จะบอกว่าในชีวิตประจำวัน หรือถ่ายรายการของตัวเองในยูทูบก็ไม่แต่งหน้า แค่ปัดแก้มแล้วก็ทาปากนิด ดีใจมากเวลาไปไหนแล้วคนชมว่าหน้าเหมือนเดิม ขอบคุณมาก แปลว่าแต้มบุญเรายังมีอยู่ คือถ้าเผื่อสามารถกลืนกินเซรั่มเข้าไปได้ ก็จะกลืนนะคะ (หัวเราะ)”