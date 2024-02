3 สาวน้ำหอม “Perfume” สุดยอดป็อบไอดอลแห่งแดนปลาดิบ ประกาศ Perfume Asia Tour Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024 in Bangkok

สิ้นสุดการรอคอย .. . มาแล้ว มาแน่ 3 สาวสุดยอดป็อบไอดอลจากประเทศญี่ปุ่นและพร้อมบินตรงจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อฉลองครบรอบเมเจอร์เดบิวต์ 20 ปี 13 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ. UOB Liveโดยในปี 2019 Perfume ได้ขึ้นแสดงในงาน Coachella Valley Music and Arts Festival ในฐานะศิลปินหญิงกลุ่มแรกจากประเทศญี่ปุ่น และในปี 2023 ก็ได้ขึ้นแสดงในงาน Primavera Sound 2023 ซึ่งเป็นงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป พวกเธอได้ทำกิจกรรมระดับโลกอย่างต่อเนื่อง จนได้รับกระแสตอบรับและความรักอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ทั่วทุกมุมโลก และในปีนี้ ถึงคราวประเทศไทย เพราะพวกเธอได้ประกาศเป็นการกลับมาทัวร์เอเชียในรอบ 5 ปีสำหรับปีที่แล้ว Perfume ได้จัดไลฟ์ "CODE OF PERFUME" โดยเริ่มเปิดการแสดงในเดือนมิถุนายน ที่ลอนดอน ในชื่อซึ่งพวกเธอ ได้ถูกโอบล้อมไปด้วยบรรยากาศของความคลั่งไคล้ที่ลอนดอนในรอบ 9 ปี หลังจากนั้นความเร่าร้อนได้ถูกส่งต่อไปยังประเทศญี่ปุ่น ด้วยการเปิดการแสดง Perfume Countdown Live 2023-2024 “COD3 OF P3RFUM3” ZOZ5 สำหรับ "CODE OF PERFUME" = “กฎแห่ง Perfume” ก็คือ ”การแสดงสดที่ดีที่สุด” ซึ่งอัดแน่นไปด้วยงานโปรดักชั่นที่ดีที่สุดในประวัติการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นแก่นแท้ของ Perfume นั่นเองสำหรับเอเชียทัวร์ในครั้งนี้ 3 สาวจะเปิดการแสดงในฮ่องกง, ไทเป และกรุงเทพ โดยจะเป็นการแสดงที่ฮ่องกงอีกครั้งหลังจาก Perfume WORLD TOUR 1st ในปี 2012 และที่ไต้หวันหลังจาก Perfume WORLD TOUR 4th FUTURE POP ในปี 2019 นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงครั้งแรกที่ประเทศไทยอีกด้วยนี่เป็นจุดหมายสำคัญ สำหรับการฉลองครบรอบเมเจอร์เดบิวต์ 20 ปีของ Perfume ตามที่ได้มีเสียงเรียกร้องให้มีการจัดแสดงโชว์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับพวกเธอแล้วการแสดงก่อนหน้านี้อาจถือได้ว่าเป็นการมุ่งหน้าสู่จุดเช็คพอยต์อันยอดเยี่ยมที่จะเชื่อมโยงไปสู่ “สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้” เลยก็ว่าได้ โปรดติดตามรายละเอียด และเตรียมพร้อมรับความสนุกสนานในการเดินทางมุ่งสู่ปีที่ 20 ไปด้วยกันในไลฟ์ทัวร์ครั้งนี้« ข้อมูลเบื้องต้น »ชื่อ: Perfume "COD3 OF P3RFUM3 ZOZ5" Asia Tour 2024กำหนดการ/สถานที่:- 8 มิถุนายน (เสาร์) ฮ่องกง Asia World Expo- 6 กรกฎาคม (เสาร์) ไทเป Taipei Music Center- 13 กรกฎาคม (เสาร์) กรุงเทพ UOB LIVE- เซี่ยงไฮ้ จะประกาศเร็ว ๆ นี้<< ความคิดเห็นจาก 3 สาว Perfume ถึง Asia Tour ในครั้งนี้ >>ยินดีด้วยค่ะ! Asia Tour ได้ประกาศออกมาแล้ว หลังจากที่ไม่ได้พบกันนานนะคะ พวกเรารอคอยที่จะได้พบกับแฟนๆ ที่รอพวกเราอยู่ค่ะ ฉันอยากจะแบ่งปันจิตวิญญาณของ Perfume หลังจากที่ไม่ได้พบกับทุกคนมานานนะคะฉันจะไปพบกับทุกคนที่เฝ้ารอฉันที่ Perfume's BESTLIVE! ค่ะ ทั้งแฟนๆ ที่เคยพบกันและแฟนๆ ที่จะได้พบกันเป็นครั้งแรก แล้วพบกันนะคะนานแล้วที่เราไม่ได้ทำ Asia Tour ค่ะ เราจะแสดงโชว์ที่อัดแน่นไปด้วยโชว์ที่ดีที่สุด จากการแสดงของเรา แล้วพบกันนะคะ