“แบงค์ ธิติ" พรีเซนเตอร์แบรนด์ “ทรอส” ชวนสัมผัส ทรอส แบล็ค โค้ด ซีรีส์ l

พบความหอมเท่เกินห้ามใจซีรีส์ใหม่ จาก ทรอส (TROS) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองสำหรับผู้ชาย หนึ่งในแบรนด์สินค้าคุณภาพในเครือ บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสินค้าอุปโภคสัญชาติไทย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด ทรอส แบล็ค โค้ด (TROS BLACK CODE) โค้ดความหอม พรีเมียมสุดเท่ ที่นำเทคโนโลยี AI มาช่วยพัฒนาแนวกลิ่นพร้อม ACTIMOOD TECH ช่วยเสริมเสน่ห์ของหนุ่ม ๆ ให้ดูดี มั่นใจในทุกกิจกรรม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Secret of Black Code”ภายในงานพรีเซนเตอร์ “ทรอส” หนุ่มหล่อ “แบงค์” ธิติ มหาโยธารักษ์ สวมบทบาทบาร์เทนเดอร์สุดหล่อรังสรรค์เครื่องดื่มม็อกเทล (Mocktail) สูตรพิเศษ “The Secret of Black Code” ที่นำเฮเซลนัท ซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์ทรอส แบล็คโค้ด มาให้ลิ้มลอง พร้อมชวนสัมผัสปรากฏการณ์เสน่ห์แห่งกลิ่นหอมเกินต้านทาน ณ Abandoned Mansion Bangkok เมื่อเร็วๆ นี้ศิริสุภา อาจสัญจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในฐานะแบรนด์ที่เข้าใจผู้ชายดีที่สุด และมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตัวเองและสร้างเสน่ห์ความมั่นใจสำหรับผู้ชายมายาวนานกว่า 30 ปี ทรอส ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยล่าสุดได้นำเทคโนโลยีสุดอัจฉริยะ AI Tech เข้ามาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เริ่มตั้งแค่คอลเลคชั่นทรอส เอไอ ซีรีส์ (TROS AI Series) ที่ประสบความสำเร็จจากเสียงตอบรับที่ดีจากหนุ่ม ๆ ทั่วเอเชีย และเชื่อมั่นว่า ทรอส แบล็คโค้ด ซีรีส์ใหม่ที่พัฒนาแนวกลิ่นด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ AI และ ACTIMOOD TECH ในการคัดสรรแนวกลิ่น พร้อมการันตีความหอมพรีเมียม ระดับเคาน์เตอร์แบรนด์ จะเป็นอีกหนึ่งคอลเลคชั่นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่มีหลายมิติของผู้ชาย และช่วยเสริมความมั่นใจให้หนุ่ม ๆ ในทุกวัน”ทรอส แบล็ค โค้ด โค้ดความหอมรูปแบบใหม่ ที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้หนุ่ม ๆ มั่นใจทุกช่วงเวลา พัฒนาความหอมด้วยเทคโนโลยี AI การันตีความหอมดึงดูดใจด้วย ACTIMOOD TECH ใน 3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ทรอส แบล็ค โค้ด ชาวเวอร์ เจล (TROS Black Code Shower Gel) หอมอย่างมีระดับ พร้อมบำรุงผิวให้แลดูชุ่มชื้น กระจ่างใส ด้วยวิตามินซี & วิตามินอี ชำระล้างแบคทีเรีย 99.99% , ทรอส แบล็ค โค้ด โรลออน (TROS Black Code Roll on) ระงับเหงื่อ ปกป้องกลิ่นกายยาวนาน 48 ชม. พร้อมกลิ่นหอมพรีเมียม แห้งไว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และทรอส แบล็ค โค้ด เพอร์ฟูม สเปรย์ (TROS Black Code Perfume Spray) เติมเต็มเสน่ห์แบบผู้ชาย ด้วยกลิ่นหอมเท่ เพิ่มเสน่ห์ ดึงดูด ที่คัดสรรแนวกลิ่นด้วยเทคโนโลยี AI พร้อม ACTIMOOD TECHค้นพบประสบการณ์แห่งกลิ่นหอมพรีเมียม ทรอส แบล็ค โค้ด ซีรีส์ ได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น 7-Eleven, Lotus’s, Big C, Tops, CJ Express และร้านค้าออนไลน์ พร้อมติดตามเคล็ดลับความหอมมั่นใจ และกิจกรรมต่างๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TROSThailand