ซื้อบัตรด่วน! คอนเสิร์ตใหญ่ของ “DEAN”  รอบเดียวเท่านั้น! ห้ามพลาด เจอกัน 17 มี.ค. นี้

Rebels (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) ที่มีบัตรแล้วเตรียมตัวให้พร้อม ส่วนใครที่ยังไม่มีบัตร สามารถจับจองบัตร ZONE A โซนยืน ราคา 3,900 บาท ได้ โดยมีบัตรเหลือจำหน่ายในปริมาณที่ไม่มากแล้ว! ความพิเศษในการกลับมาแสดงที่ประเทศไทยในรอบ 7 ปีนี้ หนุ่มดีนได้ร่วมทำการแสดงกับ “Tabber” ศิลปินแนว Alternative เจ้าของเสียงทรงเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ ซึ่งผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ “you.will.knovv” / “Universal Music Group” / “Altus Prohouse” / “YJ PARTNERS” และ “PROUD2” การันตีความปัง พร้อมให้แฟนคลับได้สัมผัสกับ “ความพิเศษ” ที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม!งาน “DEAN with Tabber Live in Thailand” จะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 19:00 น. ณ CENTERPOINT STUDIO สุขุมวิท 105 (ซ.ลาซาล) บัตรเหลือจำหน่ายเพียงราคาเดียวเท่านั้นคือ 3,900 บาท ทาง www.bexconcert.com งานนี้จัดเพียง “1 รอบการแสดง” เท่านั้น ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด! โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: @BEX_Concert#DEANTabberTH #DEAN #Tabberรายละเอียดงานชื่อคอนเสิร์ต: DEAN with Tabber Live In Thailandวัน: 17 มีนาคม 2567เวลา: 19:00 น.สถานที่: CENTERPOINT STUDIO สุขุมวิท 105 (ซ.ลาซาล)บัตรราคา: 6,500 / 5,900 / 3,900 และ 2,900 บาท (ปัจจุบันเหลือจำหน่ายเพียงราคา 3,900 บาท)เปิดขายบัตร: วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น.จำหน่ายบัตรทาง: www.bexconcert.com