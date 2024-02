“DEAN” กลับมาจัดคอนเสิร์ตที่ไทยอีกครั้งในรอบ 7 ปี! กับงาน “DEAN with Tabber Live in Thailand” 17 มี.ค. นี้

“DEAN” เป็นเจ้าของผลงานเพลงดังมากมาย อาทิ instagram, D (Half Moon) ft. Gaeko และ Come over (ft. Yerin Baek) และเพิ่งคัมแบ็คกลับมาอีกครั้งในรอบ 4 ปี 6 เดือนด้วยซิงเกิ้ลเพลง DIE 4 YOU แนวเพลง Alternative R&B ที่สมการรอคอยของแฟน ๆ ซึ่งผู้จัดอย่าง “BEX” บริษัทอีเว้นท์ออกาไนเซอร์ในเครือเวิร์คพอยท์กรุ๊ป ร่วมกับ “you.will.knovv” / “Universal Music Group” / “Altus Prohouse” / “YJ PARTNERS” และ “PROUD2” ก็ไม่ปล่อยให้แฟนชาวไทยต้องรอนาน ประกาศข่าวดีพาหนุ่มดีนกลับมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 7 ปี พร้อมความพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม! กับงาน “DEAN with Tabber Live in Thailand”โดยงานนี้หนุ่มดีนได้ร่วมทำการแสดงกับ “Tabber” ศิลปินแนว Alternative เจ้าของเสียงทรงเสน่ห์จากค่าย “you.will.knovv” ผู้มีเสียงเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่ง Tabber ได้เข้าร่วมรายการ Show Me The Money Season10 และถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก รับประกันว่าใครได้ฟังแรปของหนุ่มคนนี้จะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนRebels (ชื่อกลุ่มแฟนคลับ) เตรียมล็อกวันในปฏิทิน และเตรียมเจอกับหนุ่มเท่คนนี้กันได้เลย เพราะงานนี้ “DEAN with Tabber” และทีมผู้จัด ได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่ไว้ให้แฟน ๆ ชาวไทยเพียบ รับประกันความใกล้ชิดแบบ Exclusive มากที่สุด! งาน “DEAN with Tabber Live in Thailand” จะถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 19:00 น. ณ CENTERPOINT STUDIO สุขุมวิท 105 (ซ.ลาซาล) บัตรราคา 6,500 / 5,900 / 3,900 และ 2,900 บาท โดยเปิดจำหน่ายในอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:00 น. ทาง www.bexconcert.com จัดเพียง “1 รอบการแสดง” เท่านั้น ห้ามพลาด! โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ X: @BEX_Concert#DEANTabberTH #DEAN #Tabber